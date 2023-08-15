В период глобальной неопределенности россияне всё чаще задаются вопросом о том, как правильно распоряжаться своими накоплениями и стоит ли их вкладывать в валюту, как это происходило в предыдущие годы. Предлагаем узнать, какой будет курс евро в июне 2023 года и какие факторы определяют разницу стоимости денежных знаков.

Что влияет на курс евро к рублю

На стоимость любой валюты одновременно влияют сразу несколько факторов. В совокупности они приводят к укреплению, ослаблению или стабильному положению. Валютные вложения могут принести инвесторам хорошие доходы или убытки, если неправильно анализировать ситуацию и оценивать риски. Чтобы такое происходило как можно реже, предлагает ознакомиться с главными факторами влияния на курс евро по отношению к рублю.

Торговый баланс

Торговые отношения с другими странами являются главным фактором, который формирует курс. При активном экспорте возрастет спрос на национальную валюту, что приводит к ее укреплению. Одновременно с этим создается большое предложение иностранной валюты – евро, долларов, юаней или других денежных знаков.

Согласно законам торговли, избыток предложения приводит к снижению стоимости, а спроса – к ее росту.

Если превалирует импорт, то ситуация становится противоположной: курс валют растет, а рубль слабеет. Также на баланс спроса и предложения денежных знаков влияет и время года. В весенне-летний период многие граждане планируют свой отпуск и начинают собирать валюту, создавая дефицит предложения.

Инфляция

Это второй по важности фактор, который влияет на стоимость национальной и иностранной валюты. Инфляция является показателем обесценивания денег. Как следствие, меняется отношение стоимости к другим валютам. Напомним, что в прошлом году этот показатель достиг своего исторического максимума, но сейчас активно снижается. Причиной резкого роста стало повышение стоимости некоторых продуктов, а также электроэнергии.

Это правило относится не только к евро, но и рублям. Чем быстрее обесценивается национальная валюта, тем выше будет курс. Меры, которые принимает ЦБ РФ для замедления темпов инфляции и стабилизации ситуации, могут укрепить рубль или ослабить его, если такие действия не дадут желаемого результата.

Читайте также: В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Стоимость ресурсов

Данный фактор относится к торговому балансу, но заслуживает отдельного упоминания, учитывая состояние российской экономики. Известно, что продажа нефтепродуктов и других полезных ископаемых является самым крупным пунктом доходов в бюджете страны. Поэтому эмбарго и установление граничной стоимости очень сильно отражается на том, сколько денег удается заработать. По сути, это внешнее ограничение экспорта, которое, как было определено раньше, негативно сказывается на стоимости рубля.

Однако слабая национальная валюта – это плюс для бюджета. Чем выше курсовая разница, тем больше денег в рублях поступит в бюджет. В условиях глобальных ограничений и запрете на покупку нефтепродуктов в отдельных странах правительству РФ придется регулировать курс или находить новые рынки сбыта, налаживать торговые связи.

​

Действия Центрального банка

При формировании российского бюджета правительство определяет, при каком валютном курсе он будет актуальным. Центральный банк может управлять стоимостью рубля с помощью интервенций – покупки или продажи валюты. Таким образом создается и увеличивается спрос или предложение, что, согласно законам торговли, приводит к изменениям курса.

Как правило, такие шаги совершаются, чтобы сохранять торговый баланс, если начинаются изменения в одну или другую сторону. Однако интервенции могут проводить и в других целях, не связанных с основной деятельностью Центробанка.

На укрепление рубля позитивно сказывается и обязательство для компаний на продажу валютной выручки. Это создает большой спрос евро и, как следствие, падание его стоимости по отношению к российской национальной валюте. Весной 2023 года такие обязательства начали постепенно отменять, и это уже отразилось на курсе.

Глобальный новостной фон

Изменение мировой обстановки может отразиться на стоимости как евро, так и рубля. Негативные новости приводят к ослаблению валюты – крупные компании и инвесторы выводят капитал, прекращают сотрудничество. На восстановление утраченных связей может уйти достаточно много времени.

Негатив в новостях может создать панические настроения как среди населения, так и в крупных компаниях. Например, ожидая ослабления рубля, организации могут переводить капитал в иностранную валюту, повышая таким образом курс.

Читайте также: Стоит ли покупать недвижимость в 2023 году

Какой прогноз на курс евро ожидается в июне 2023 года: мнение банков и экспертов

Представители финансовых организаций считают, что в июне 2023 года курс евро изменится незначительно. Движение в коридоре 87-95 рублей продолжится. Возможен небольшой рост на фоне негативных новостей – планах по запрету любого импорта в Россию. Результатом этого станет рост цен и дефицит на многие категории товаров.

Будет ли принято такое решение, пока неизвестно. Но, по мнению многих финансовых аналитиков, именно этот фактор определит, останется курс евро в текущих рамках или продолжит расти.

Впрочем, не все финансисты ожидают негативных явлений. В июне 2023 года ожидается запуск новой формулы по расчету доходов за нефтепродукты. Эксперты утверждают, что это приведет к существенному укреплению рубля, впервые за долгое время. В бюджет поступит больше валюты от продажи ресурсов.

Прогнозы на курс евро делаются без учета глобальных изменений и других форс-мажорных обстоятельств. Повлиять на стоимость валюты могут и внутренние факторы – решения правительства и Центробанка. К прогнозам следует отнестись с максимальной осторожностью и адекватно оценивать все возможные риски.

Стоит ли покупать евро в июне 2023 года

​

По мнению финансовых экспертов, сберегать деньги в евро, долларах и валютах других «недружественных» государств – не лучшая идея. Операции по продаже и покупке в настоящее время облагаются дополнительными комиссиями, и это может полностью нивелировать возможную прибыль. Также существует очень большая вероятность, что валютные счета, открытые в зарубежных банках, окажутся заблокированными.

Финансовые аналитики рекомендуют вкладывать капитал в валюту «дружественных государств» — Китая, Казахстана, Индии. И хотя в настоящее время они являются не самым используемым торговым инструментом, но их популярность будет лишь расти.

Также стоит помнить об опасностях, которое могут возникнуть при инвестировании. Рекомендуется распределить средства между различными инструментами – акциями, облигациями, валютными и рублевыми вкладами. Это поможет не только сохранить деньги, но и увеличить капитал.

Читайте также: Как вернуть страховку по кредиту в Сбербанке в 2023 году

Подведем итог

Аналитики и эксперты подготовили прогнозы и сообщают, какой курс евро будет в июне 2023 года. Ожидается движение в торговом коридоре 87-95 рублей.

Фото Клео.ру