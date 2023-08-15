Какой будет курс доллара в июле 2023 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость американской валюты.
Несмотря не негативные события, доллар остается самой популярной иностранной валютой у многих россиян. Финансовые эксперты и аналитики составили прогнозы стоимости на второй летний месяц. Предлагаем узнать, какой курс доллара будет в июле 2023 года и стоит ли покупать его в середине лета.
Факторы, определяющие курс доллара
Доллар является основной валютой международной торговли. На его курс относительно рубля влияют как мировые события, так и региональные. Чтобы не прогадать с покупкой или продажей валюты, следует ознакомиться с факторами влияния на ее стоимость. Это поможет спрогнозировать движение цены и принять правильное решение.
Спрос и предложение
Любые денежные знаки являются таким же товаром, как и другие предметы. В условиях плавающего курса и свободной торговли на стоимость доллара и других денежных знаков влияют основные торговые правила: спрос приводит к росту цены, а предложение – к ее падению.
Но на спрос и предложение можно влиять через информационные и регуляторные инструменты. Так, в марте-мае 2022 года в результате панических настроений и негативных ожиданий многие россияне решили активно покупать доллары. На этом фоне курс наличной валюты вырос до 130 рублей. Но уже через несколько месяцев, после введения в силу ограничений Центробанка РФ, стоимость доллара США снизилась более чем вдвое – до 54 рублей в моменте.
Инфляция
Одним из главных факторов влияния является инфляция – скорость обесценивания денег. Если инфляция в России превышает общемировые значения, то и рубль будет дешеветь и слабеть по отношению к другим валютам.
И наоборот, положительная разница в пользу российской валюты будет оказывать укрепляющий эффект. Однако следует понимать, что в условиях внешних и внутренних ограничений добиться такого результата будет непросто.
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Состояние экономики
Экономическое положение государства влияет как на торговый баланс, так и на уровень инфляции. В спокойной обстановке, когда нет никаких внутренних и внешних ограничений, импорт и экспорт находятся в балансе. При переменах в одну из сторон появляется дефицит или избыток валюты. А это, в свою очередь, становится причиной изменения курса валюты.
Отметим, что при дефиците бюджета слабая национальная валюта является наиболее благоприятной ситуацией. Напомним, что бюджет формируется в рублях, поэтому высокий курс доллара приведет к получению дополнительных доходов. Однако в условиях преобладающего импорта более выгоден сильный рубль, так как траты на приобретение валюты будут меньше.
Действия регулятора
Несмотря на политику поддержания плавающего курса, Центральный банк имеет ряд инструментов для влияния на стоимость доллара, евро и других валют. Рекомендации банкам ограничить обменные операции, а также регулярные интервенции позволяют менять стоимость в нужную сторону. Так, например, весной 2022 года удалось остановить падение рубля и развернуть движение цены.
В настоящее время курс достиг тех значений, которые указывались Центробанком и правительством РФ как наиболее благоприятные для бюджета. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие месяцы курс доллара продолжит движение в ценовом коридоре 75-81 рублей, но уже к концу года значение достигнет 90 рублей.
Геополитическая обстановка
Негативные события мирового и регионального уровня всегда негативно сказываются на стоимости валюты. Инвесторы и торговые партнеры предпочитают не рисковать деньгами и временно прекращают различные операции.
Если события носят затяжной характер, то удар по экономическим показателям становится более существенным. Чем длительнее разрыв торговых отношений, тем ниже вероятность возврата к первоначальному положению.
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Каким будет курс доллара в июле 2023 года
В настоящее время стоимость американской валюты сохраняется в ценовом коридоре 75-81 рублей. По заявлениям отдельных государственных лиц и финансовых экспертов, такое значение благоприятно для баланса экономики и внешней торговли.
Не исключено, что в июле 2023 года курс доллара немного снизится, а рубль – укрепится. Финансисты делают такие прогнозы на основе грядущей выплаты дивидендов: крупные компании будут продавать валюту, и это будет давить на цену американской валюты.
Впрочем, укрепление окажется недолгим. Согласно среднесрочным прогнозам, уже к концу 2023 года россияне смогут купить доллар по 90 рублей и даже немного выше. Ряд экспертов ожидают от ЦБ РФ повышение инфляции и, как следствие, увеличение ключевой ставки.
Стоит ли покупать доллары в июле 2023 года: рекомендации экспертов
Как и ранее, финансисты не рекомендуют хранить свой капитал в долларах, евро и валютах других «недружественных» государств. Напряженная обстановка делает такие сбережения крайне рискованными: счета в зарубежных банках могут заморозить, а в правительстве РФ уже давно ведутся разговоры о запрете валют недружественных стран. К тому же существует множество проблем с покупкой наличных долларов.
Вместо американских и европейских валют, которые до сих пор пользуются популярностью у россиян, эксперты рекомендуют обратить внимание на юани, рупии, гонконгские доллары и другие «дружественные» денежные знаки. Они показали себя достаточно стабильными на фоне напряженной мировой экономической обстановки.
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Подведем итог
Эксперты подсчитали, какой будет курс доллара в июле 2023 года. Ожидается, что в середине лета стоимость американской валюты продолжит движение в ценовом коридоре 76-81 рубль с тенденцией на укрепление. Данная информация не является финансовой рекомендацией.
Фото Клео.ру