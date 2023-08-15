Какой будет курс доллара в июле 2023 года

Несмотря не негативные события, доллар остается самой популярной иностранной валютой у многих россиян. Финансовые эксперты и аналитики составили прогнозы стоимости на второй летний месяц. Предлагаем узнать, какой курс доллара будет в июле 2023 года и стоит ли покупать его в середине лета.

Факторы, определяющие курс доллара

Доллар является основной валютой международной торговли. На его курс относительно рубля влияют как мировые события, так и региональные. Чтобы не прогадать с покупкой или продажей валюты, следует ознакомиться с факторами влияния на ее стоимость. Это поможет спрогнозировать движение цены и принять правильное решение.

Спрос и предложение

Любые денежные знаки являются таким же товаром, как и другие предметы. В условиях плавающего курса и свободной торговли на стоимость доллара и других денежных знаков влияют основные торговые правила: спрос приводит к росту цены, а предложение – к ее падению.

Но на спрос и предложение можно влиять через информационные и регуляторные инструменты. Так, в марте-мае 2022 года в результате панических настроений и негативных ожиданий многие россияне решили активно покупать доллары. На этом фоне курс наличной валюты вырос до 130 рублей. Но уже через несколько месяцев, после введения в силу ограничений Центробанка РФ, стоимость доллара США снизилась более чем вдвое – до 54 рублей в моменте.

Для стабилизации обстановки и возврата к плавающему курсу ограничения постепенно отменяют, и уже сейчас наблюдается возврат к прежним значениям. Эксперты уверяют, это только начало, и стоимость американской валюты пересечет отметку в 90 рублей.

Инфляция

Одним из главных факторов влияния является инфляция – скорость обесценивания денег. Если инфляция в России превышает общемировые значения, то и рубль будет дешеветь и слабеть по отношению к другим валютам.

И наоборот, положительная разница в пользу российской валюты будет оказывать укрепляющий эффект. Однако следует понимать, что в условиях внешних и внутренних ограничений добиться такого результата будет непросто.

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Состояние экономики

Экономическое положение государства влияет как на торговый баланс, так и на уровень инфляции. В спокойной обстановке, когда нет никаких внутренних и внешних ограничений, импорт и экспорт находятся в балансе. При переменах в одну из сторон появляется дефицит или избыток валюты. А это, в свою очередь, становится причиной изменения курса валюты.

Отметим, что при дефиците бюджета слабая национальная валюта является наиболее благоприятной ситуацией. Напомним, что бюджет формируется в рублях, поэтому высокий курс доллара приведет к получению дополнительных доходов. Однако в условиях преобладающего импорта более выгоден сильный рубль, так как траты на приобретение валюты будут меньше.

В настоящее время правительство ищет дополнительные пути стабилизации экономики. Вероятно, в долгосрочной перспективе курс доллара продолжит расти, но в летние месяцы возможно небольшое укрепление.

Действия регулятора

Несмотря на политику поддержания плавающего курса, Центральный банк имеет ряд инструментов для влияния на стоимость доллара, евро и других валют. Рекомендации банкам ограничить обменные операции, а также регулярные интервенции позволяют менять стоимость в нужную сторону. Так, например, весной 2022 года удалось остановить падение рубля и развернуть движение цены.

В настоящее время курс достиг тех значений, которые указывались Центробанком и правительством РФ как наиболее благоприятные для бюджета. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие месяцы курс доллара продолжит движение в ценовом коридоре 75-81 рублей, но уже к концу года значение достигнет 90 рублей.

Геополитическая обстановка

Негативные события мирового и регионального уровня всегда негативно сказываются на стоимости валюты. Инвесторы и торговые партнеры предпочитают не рисковать деньгами и временно прекращают различные операции.

Если события носят затяжной характер, то удар по экономическим показателям становится более существенным. Чем длительнее разрыв торговых отношений, тем ниже вероятность возврата к первоначальному положению.

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Каким будет курс доллара в июле 2023 года

В настоящее время стоимость американской валюты сохраняется в ценовом коридоре 75-81 рублей. По заявлениям отдельных государственных лиц и финансовых экспертов, такое значение благоприятно для баланса экономики и внешней торговли.

Не исключено, что в июле 2023 года курс доллара немного снизится, а рубль – укрепится. Финансисты делают такие прогнозы на основе грядущей выплаты дивидендов: крупные компании будут продавать валюту, и это будет давить на цену американской валюты.

Впрочем, укрепление окажется недолгим. Согласно среднесрочным прогнозам, уже к концу 2023 года россияне смогут купить доллар по 90 рублей и даже немного выше. Ряд экспертов ожидают от ЦБ РФ повышение инфляции и, как следствие, увеличение ключевой ставки.

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Отметим, что прогнозы относительно курса доллара и других валют эксперты составляют без учета непредвиденных обстоятельств, ориентируясь исключительно на текущую ситуацию. Появление резко позитивных или негативных новостей может привести к изменению цены американской валюты относительно рубля.

Стоит ли покупать доллары в июле 2023 года: рекомендации экспертов

Как и ранее, финансисты не рекомендуют хранить свой капитал в долларах, евро и валютах других «недружественных» государств. Напряженная обстановка делает такие сбережения крайне рискованными: счета в зарубежных банках могут заморозить, а в правительстве РФ уже давно ведутся разговоры о запрете валют недружественных стран. К тому же существует множество проблем с покупкой наличных долларов.

Вместо американских и европейских валют, которые до сих пор пользуются популярностью у россиян, эксперты рекомендуют обратить внимание на юани, рупии, гонконгские доллары и другие «дружественные» денежные знаки. Они показали себя достаточно стабильными на фоне напряженной мировой экономической обстановки.

Но не стоит хранить деньги только в одной валюте, так как непредвиденные обстоятельства в регионе могут привести к неприятным последствиям. Самым разумным решением для любого инвестора будет распределение бюджета между акциями, облигациями, валютными и рублевыми депозитами, а также в наличности.

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Подведем итог

Эксперты подсчитали, какой будет курс доллара в июле 2023 года. Ожидается, что в середине лета стоимость американской валюты продолжит движение в ценовом коридоре 76-81 рубль с тенденцией на укрепление. Данная информация не является финансовой рекомендацией.

Фото Клео.ру