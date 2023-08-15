Какой будет курс евро в июле 2023 года

Хранение накоплений в иностранной валюте считается одним из самых выгодных способов обезопасить капитал от инфляции. Несмотря на события последних лет, валюта недружественных России стран до сих пор пользуется большой популярностью. Предлагаем узнать, какой курс евро будет в июле 2023 года и стоит ли покупать валюту в этом месяце.

Факторы, влияющие на курс валют

Стоимость валюты любой страны определяется несколькими факторами одновременно. Их влияние определяет, будет изменяться курс или же останется стабильным. Знание таких факторов поможет избежать финансовых потерь при хранении капитала в валюте, а также позволит заработать на разнице. Предлагаем узнать, что влияет на стоимость евро.

Спрос и предложение

Валюта является таким же товаром, как и другие вещи, а значит, подчиняется общим правилам торговли: высокий спрос приводит к росту стоимости, а предложение – к ее снижению.

При равномерном международном торговом балансе курс остается стабильным.

Если же экспорт превышает импорт, то на государственном уровне количество валюты увеличивается. Это приводит к снижению стоимости иностранных денежных знаков к национальным, рубль укрепляется. В противном случае, когда стоимость импортируемых товаров, приобретаемых за евро, больше экспортных доходов, курс валюты растет.

Помимо международной торговли, на баланс влияет и время года. Июль – традиционное время отпусков, и многие россияне предпочитают тратить деньги за рубежом. Активная покупка валюты создает небольшой дефицит и, как следствие, стоимость евро в летний период растет. Впрочем, в последние годы граждане России переключают внимание с европейских курортов на отечественные и азиатские.

Инфляция

Данный фактор является одним из самых главных, так как определяет, насколько быстро обесцениваются денежные знаки. Если показатели инфляции по стране выше, чем в государствах Европы, то рубль будет закономерно расти. Как следствие, стоимость евро по отношению к российской валюте возрастает.

Однако это правило работает и в обратную сторону. Так, во время энергетических проблем в Европе в 2022 году показатели инфляции резко возросли. Это привело к тому, что евро ослабело не только к рублю, но и другим валютам. Уязвимое положение было быстро исправлено: предпринятые Европейским Центробанком меры помогли стабилизировать ситуацию.

Стоимость ресурсов

Не секрет, что основную часть российских международных доходов составляет торговля полезными ископаемыми. После введения европейских санкций эти поступления значительно снизились, и торговый баланс изменился. Такие ограничения также стали довольно ощутимым ударом по бюджету страны.

Впрочем, высокий курс евро и валют других стран, с которыми осуществляется торговля, является преимуществом для экономики. Чем дешевле рубль, тем больше рублей удастся получить при обычных торговых объемах. Напомним, что бюджет РФ рассчитывается и утверждает в рублях.

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Меры, принимаемые Центробанками

В обычных условиях банковский регулятор не устанавливает курс валют, но может влиять на него другими способами. Например, валютными интервенциями. Продавая или покупая большие объемы евро, ЦБ РФ создает профицит или дефицит валюты. Как результат, происходит изменение стоимости в нужную сторону. Как правило, такие меры принимаются для сохранения торгового баланса, а также чтобы исключить резкие курсовые изменения.

Определенное влияние оказывает и изменение ключевой ставки, определяющей минимальный процент, под который ЦБ РФ выдает деньги коммерческим финансовым организациям. Банки, получив такой кредит, выдают заемные средства организациям и гражданам. Чем ниже ставка, тем быстрее растет экономика и покупательная способность, но и инфляция. И наоборот, при высокой ключевой ставке замедляется производство, а вклады становятся более выгодными и привлекательными для граждан.

Геополитическая обстановка

Любые негативные события, которые происходят в мире и регионе, влияют на курс валют. Если проблемы возникают в ЕС, то следует ожидать укрепления рубля на этом фоне. И наоборот, негативные ситуации в России и регионе влияния приводят к ослаблению национальной валюты.

Напоминаем, что на курс валют влияют сразу несколько факторов, в том числе и менее значимые. Принимая решение о покупке евро, необходимо проанализировать ситуацию и определить, в какую сторону вероятнее всего пойдет цена. Правильный подсчет поможет избежать убытков и увеличить прибыль на разнице курсов.

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Какой прогноз на курс евро ожидается в июле 2023 года

Аналитики некоторых финансовых структур считают, что в июле 2023 года не будет существенных изменений в стоимости евро. Наиболее вероятным останется ценовой коридор 82-90 рублей с небольшим укреплением рубля. Курс уже отреагировал на новости о возможных запретах, считают эксперты.

На государственном уровне ценовой коридор 80-85 рублей считается предпочтительным. Такая стоимость поможет частично компенсировать потерю доходов от санкций и других ограничений.

Следует отметить, что финансисты составляют прогнозы, основываясь на имеющихся открытых данных, но не учитывают возможные непредвиденные обстоятельства и негативные ситуации. Неожиданные решения правительства РФ и ЦБРФ могут существенно изменить положение, а это, в свою очередь, отразится на стоимости евро по отношению к рублю.

Стоит ли покупать евро в июле 2023 года: мнение экспертов

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Несмотря на серьезные ограничения, для россиян евро и доллары остаются предпочтительной валютой для хранения. Эксперты уверены, то такое решение было оправданным в обычных обстоятельствах, но не сейчас. Существует большой риск потерять деньги в результате комиссий и блокировок счетов.

Для сохранения капитала в иностранной валюте рекомендуются денежные знаки дружественных стран: юани, рупии, тенге и др. В условиях западных ограничений популярность этих инструментов растет с каждым днем.

Для граждан, которые решили инвестировать в валюту, существуют и другие риски потерять деньги. Поэтому нежелательно рассчитывать только на валютные вложения. Необходимо распределить капитал между различными инвестиционными инструментами – акциями, облигациями, вкладами. Правильный менеджмент поможет избежать любых рисков.

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Подведем итог

Аналитики и финансисты сообщают, какой курс евро будет в июле 2023 года. Ценовой коридор будет в ожидаемых ранее значениях – 82-90 рублей. Данная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является финансовой рекомендацией.

Фото Клео.ру