Несмотря на введение санкций, многие россияне продолжают испытывать интерес к американской валюте. Финансовые аналитики прогнозируют, какой будет курс доллара в апреле 2023 года, а также составляют рекомендации по покупке и продаже.

Какие факторы влияют на стоимость доллара

На стоимость американской валюты может влиять сразу несколько факторов. И чтобы понять, в какую сторону будет изменяться курс, необходимо изучить каждый фактор детальнее. Предлагаем узнать, какие события будут влиять на стоимость доллара в апреле 2023 года.

Торговый баланс

На валютном рынке доллары являются точно таким же товаром, а значит, он подчиняется таким же правилам экономики – балансу спроса и предложения. Если интерес к валюте больше, чем имеющееся количество, то стоимость растет. И наоборот, высокое предложение при низком спросе приводит к падению цены.

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После введения санкций и ограничения импорта баланс существенно сместился в сторону экспорта. Соответственно, приток долларов в страну возрос, но при ограниченном импорте он стал причиной падения стоимости.

Однако ситуация начала месятся в начале 2023 года, когда вступило в силу эмбарго на главный пункт экспорта – нефтепродукты. После выравнивания баланса курс доллара начал возвращаться к показателям, которые сохранялись до 2022 года.

Финансисты утверждают, что в ближайшее время ситуация кардинальным образом измениться не сможет. Западные рынки остаются закрытыми для российских товаров, а для переориентации на другие направления необходимо время. На выравнивание ситуации могут уйти годы. Вероятно, в ближайшие месяцы курс продолжит свой рост, но изменения будут незначительными.

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Состояние экономики

На изменение стоимости рубля по отношению к доллару влияет и экономическое состояние. В нормальной ситуации, когда происходит рост экономики, а внешняя торговля осуществляется равномерно в обе стороны, курс остается стабильным. В настоящее время Россия находится не в самом лучшем положении. Эксперты уже сейчас отмечают существенный дефицит бюджета, а в дальнейшем прогнозируют ухудшение ситуации.

Слабая экономика и ограничение импорта создают ситуацию, при которой доллар вместо роста показывает совершенно противоположный результат – падение. Однако низкий курс невыгоден руководству страны и банковскому регулятору. Не секрет, что основным источником бюджетных доходов является продажа добываемых ресурсов. Как правило, торговля осуществляется за доллары, а бюджет сверстан в рублях. Чем выше курсовая разница, тем больше рублевые доходы. В условиях эмбарго на ресурсы и санкций для сохранения бюджетных поступлений ЦБ РФ вынужден принимать меры для повышения курса.

Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы санкционное давление усилится, возможны дополнительные ограничения цен на российские энергетические ресурсы. Рост курса может скомпенсировать потери, если Центробанк решит пойти на такой шаг.

Валютные ограничения

Весной 2022 года Центральный банк РФ ввел несколько ограничений для стабилизации курса. И это дало свои результаты. Стоимость доллара достигла значений 5-летней давности. Действия ЦБ РФ касались как обычных граждан (ограничение размера валютных депозитов), так и крупных компаний-экспортеров (обязательный обмен прибыли на рубли). Постепенно регулятор начал отменять свои решения, что заметно повлияло на рост доллара.

Финансовые аналитики предполагают, что в дальнейшем Центробанк продолжит свою политику перехода к плавающему курсу. В кратковременной перспективе это приведет к логичному росту стоимости доллара. Однако прогнозировать на долгие периоды эксперты не берутся: остается слишком много факторов неопределенности, которые могут повлиять на курс.

Геополитическая обстановка

Изменения в мировой и региональной обстановке могут существенно отражаться на стоимости валюты. Одним из таких примеров является прошлогодняя ситуация в России: панические настроения и новости о грядущих ограничениях создали небывалый ажиотаж на валютном рынке. Из-за высокого спроса стоимость доллара в момент возросла до 130 рублей. Однако после жестких ограничений на валюту курс обвалился до 54 рублей за доллар в июне.

Если обстановка будет нейтральной, то причин для изменения стоимости валюты не будет. Курс продолжит постепенный рост за счет других факторов.

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Прогноз на курс доллара в апреле 2023 года от банков и экспертов

В апреле 2023 года, по мнению финансовых аналитиков, не запланированы события, способные повлиять на курс доллара. Возможна реакция на очередные торговые ограничения. Некоторые банковские организации уже составляют ориентировочные прогнозы, согласно которым доллар будет двигаться в ценовом коридоре 76-79 рублей.

Независимые аналитические агентства и сайты уверены, что курс может уйти выше отметки в 80 рублей и добраться до 81 рубля за доллар. В случае, если мировая обстановка будет и дальше накаляться, то курс сможет легко преодолеть 85 рублей, считают финансовые аналитики.

Такие предположения ощутимо больше прогнозов Минэкономразвития РФ. Напомним, что Министерство указало средние значения в своем базовом варианте на уровне 67,5 рубля за доллар. Бюджетные доходы также высчитывались исходя из прогнозируемого курса.

Впрочем, профильные ведомства не уверены, что доллар начнет резко расти, если Центробанк отменит решение не продлевать введенные ранее ограничения. Считается, что интерес к американской валюте среди населения сильно угас.

Стоит ли покупать доллары в апреле 2023 года

Эксперты рекомендуют перед покупкой любой валюты определиться, для каких целей она нужна. В настоящее время доллар и евро уступают по многим параметрам денежным знакам других, более дружественных государств.

Дополнительные комиссии на проведение операций с долларами сводит к минимуму спекулятивный интерес. Такие взносы в лучшем случае полностью нивелируют потенциальную выгоду, а в худшем – приведут к дополнительным финансовым потерям.

Доллары часто используют как способ хранения денег и защиту от обесценивания. Такая стратегия может работать в долгосрочной перспективе, однако имеет некоторые риски. Например, в любой момент обменные операции с этой валютой могут попросту запретить. При хранении денег на зарубежных счетах всегда существует вероятность заморозки средств на неопределенный срок.

Финансовые эксперты утверждают, что привычные операции с валютой можно проводить в китайских юанях, индийских рупиях, казахстанских тенге и денежных знаках других дружественных государств. Риски блокировки при этом окажутся минимальными.

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Подведем итог

Финансовые аналитики сообщают, каким будет курс доллара в апреле 2023 года. Наиболее вероятным сценарием остается движение американской валюты в коридоре 76-79 рублей.