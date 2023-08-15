Популярность евро остается довольно высокой в России, несмотря на события последних месяцев. И даже попытки ограничить покупку и продажу европейской валюты не привели к полному отказу. Как и прежде, россиян интересует, какой будет курс евро в апреле 2023 года.

Что влияет на курс евро

Чтобы понять, каким будет курс евро в середине весны, следует разобраться с факторами, влияющими на стоимость валюты. Эта информация поможет оценить все возможные риски и понять, куда пойдет цена в ближайшее время или в далекой перспективе.

На курс евро по отношению к рублю влияет множество факторов.

Спрос и предложение валюты

Любая валюта является товаром, который постоянно покупают и продают. Следовательно, на ее стоимость влияют главные экономические факторы – спрос и предложение. Если спрос на покупку денежных знаков начинает превышать объем предложений, то в таких случаях ожидаемым будет рост стоимости. И наоборот, при большом объеме валюты на рынке ее цена будет падать.

Ограничения на хранение, обязательная продажа части валюты при совершении сделок с зарубежными партнерами, уход с отечественного рынка иностранных компаний и прекращение поставки товаров создали ситуацию, при которой спрос упал до минимального уровня. Этим частично объясняется ситуация, когда в условиях санкций стоимость евро начала падать по отношению к рублю. Процесс ускорило и общее обесценивание европейской валюты. Напомним, что впервые за долгий период времени евро стоил менее 1 доллара.

Некоторые финансовые аналитики уверены, что в апреле 2023 года ситуация начнет меняться. Традиционно в период с февраля по май курс евро находится на низком уровне, а ближе к сезону отпусков россияне начинают запасаться валютой. Впрочем, неизвестно, смогут ли туристы отправиться в европейские страны в 2023 году или же решат посетить другие регионы, которые считаются более дружественными. В таком случае ожидания экспертов не оправдаются.

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Инфляция и меры Центральных банков

Прошлый год стал очень тяжелым для мировой экономики. Чтобы избежать серьезных последствий, Европейский Центральный банк принял непростые решения, которые негативно отразились на стоимости евро. Такие меры оказались достаточно результативными, и уже сейчас видно, что валюта возвращает свои позиции. Эксперты уверены, что рост по отношению к рублю тоже продолжится.

Впрочем, на курсовую разницу влияют действия не только западных банков, но и отечественного ЦБ РФ. Причиной увеличения цены на евро может быть не только укрепление этой валюты на мировом уровне, но и обесценивание рубля. Уже несколько месяцев подряд Центробанк сохраняет размер ключевой процентной ставки на прежнем уровне. Несмотря на то, что регулярно ведутся разговоры об ее увеличении, нет причин для ее повышения в апреле 2023 года.

От того, какие меры будут принимать центробанки Европы и России, зависит стоимость валюты.

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Стоимость ресурсов

Не секрет, что главным пунктом дохода в российском бюджете является продажа ресурсов, в частности на нефть и газ. После ввода санкций и ограничений цен на нефтепродукты, доходы существенно сократились. Очевидно, что санкционное давление продолжится и в дальнейшем.

Чтобы сохранить баланс и получать прибыль в рублях на прежнем уровне, необходимо или увеличивать курс, или искать других покупателей. Так как для налаживания торговых связей требуется длительное время, то в краткосрочной перспективе следует ждать повышения курса за счет ослабления рубля.

Новости

Информационный фон может влиять на стоимость отечественной и зарубежной валюты. Если инвестиционная привлекательность государства падает, то не стоит ожидать хороших торговых отношений с партнерами. Крупные компании не будут спешить заходить на рынок, если не будут видеть перспектив для себя.

Импортерам и экспортерам необходимо достаточно много времени, чтобы завести новые торговые связи. А в случае специфичной продукции это бывает даже невозможно.

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Прогноз на курс евро в апреле 2023 года от банков и экспертов

Представители банков и независимых аналитических агентств уверены, что в апреле 2023 года курс евро продолжит свой рост. Весна — традиционно благоприятный период для российской валюты, но в этом году ситуация изменится. Санкционное давление и большой дефицит бюджета вынудят Центробанк на поднятие курса. Повышению стоимости способствует и восстановление европейской валютой утраченных ранее позиций на мировом рынке.

Финансисты банков предполагают, что евро будет двигаться в коридоре 75-81 рубль. Эксперты аналитических агентств считают такие прогнозы оптимистичными. По их мнению, в апреле 2023 года россияне смогут увидеть цены на евро по 85 рублей.

При этом все эксперты отмечают, что в свои прогнозы они не закладывают непредвиденные обстоятельства и резкое изменение политики ЦБ РФ.

Стоит ли покупать евро в апреле 2023 года

Принимая решение о покупке любой валюты, следует понимать, для каких целей это делается. В качестве спекулятивного инструмента ни евро, ни доллар рассматривать не стоит. Не секрет, что существуют большие ограничения на объемы приобретаемой и хранимой валюты, а при совершении сделок в стоимость закладывается дополнительный налог.

В качестве способа сбережения денег от инфляции на длительный срок евро тоже слабо подходит. С ней связаны риски блокировки на счетах в зарубежных банках, а в России могут и вовсе ограничить покупку и продажу «токсичной» валюты. Эксперты рекомендуют для этих целей воспользоваться денежными знаками дружественных государств – Китая, Казахстана или Индии.

Инвестируя в валюту, всегда необходимо помнить о рисках. Лучшим решением станет диверсификация вложений. Свободные деньги следует распределить между акциями, облигациями, депозитами в национальной валюте и иностранными денежными знаками. Это поможет избежать потерь в любой мировой ситуации.

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Подведем итог

Финансисты и аналитики уже составили прогнозы и сообщают россиянам, какой будет курс евро в апреле 2023 года. Ожидается, что в середине весны евро продолжит движение в ценовом коридоре 75-85 рублей. В случае непредвиденных ситуаций цена европейской валюты может измениться согласно обстоятельствам.