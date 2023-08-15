Что будет с кредитами в случае дефолта. Можно ли брать кредит при дефолте рубля? Каков прогноз в России 2023, мнения экспертов.
В последние месяцы тема дефолта вновь становится актуальной. Некоторые заемщики надеются, что сложная финансовая обстановка в стране поможет им не возвращать деньги. Попробуем разобраться, так ли это и что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году.
Что такое дефолт
Дефолтом называют неспособность выполнить свои долговые обязательства. Он может объявляться как частным лицам, так и компаниям и даже государствам. В последнем случае возможен простой суверенный дефолт (государство не способно вернуть долг) или перекрестный (проблемы с погашением одной из задолженностей, но это расценивается как неплатежеспособность и по другим направлением).
Также существует термин «технический дефолт». В этом случае государство имеет финансовые возможности погасить долг, но это неосуществимо по причине различных обстоятельств: например, санкций, запретов на использование определенной валюты, «заморозка» счетов.
Дефолт – вполне распространенное явление. За прошлый век было объявлено более 170 суверенных дефолтов, а в нынешнем через это прошли Греция, Эквадор, Ямайка, Аргентина, Шри-Ланка. А в июне 2022 года впервые за 100 лет был объявлен технический дефолт России по внешним обязательствам.
Следует понимать, что такое состояние не несет ничего хорошего. Государство-должник теряет рейтинг, в результате чего ухудшается инвестиционный климат и торговые отношения. Зарубежные компании в таких ситуациях выходят с рынка, закрывают местные представительства и распускают штат.
Что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году
В случае объявления суверенного дефолта у россиян останутся все основные финансовые обязательства, в число которых входит и оплата кредита. Никаких списаний просрочек или изменений условий не будет, если иное не прописано в кредитном договоре. Такой вариант возможен только в том случае, если государство введет какие-то стабилизационные меры. Например, объявление кредитных каникул.
В случае, если дефолта в России в 2023 году не будет, это может иметь следующие последствия для заемщиков:
- Банк может потребовать досрочно вернуть кредит (если такое оговорено в договоре).
- Процентные ставки, срок и другие условия кредитования остаются неизменными, если в договоре нет соответствующего пункта.
- Для поддержки своих граждан государство может ввести меры, которые помогут заемщикам проще перенести сложный период.
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Стоит ли брать кредиты при дефолте
Объявление суверенного дефолта может ударить по многим сферам. В результате этого возможен резкий скачок инфляции. В целях стабилизации Центробанк будет увеличивать ключевую ставку, что повлечет за собой рост кредитных и депозитных процентов. В таком случае брать кредит окажется очень невыгодно из-за существенной переплаты по процентам.
В зависимости от мер, принимаемых регулятором, такая ситуация может продлиться несколько месяцев или даже лет.
Списание долгов при банкротстве
Термин «дефолт» как правило используется в отношении государств. Если же аналогичная ситуация применима к какой-то компании или частному лицу, ее обычно называют банкротством. Такая процедура имеет свои плюсы и минусы, и в 2023 году это вряд ли изменится.
Положительным моментом является то, что после объявления банкротства можно списать долги. Однако при этом имущество заемщика, в том числе и ипотечное, будет продано на открытых торгах. В такой ситуации есть несколько моментов:
- Если жилье является единственным во владении должника, то на него накладывается исполнительный иммунитет (на него нельзя наложить взыскание). Исключением является недвижимость, купленная в ипотеку. Эксперты утверждают, что в таком случае банк сможет добиться своих целей и удовлетворить денежные требования.
- Сама процедура банкротства является долгой и несет дополнительные финансовые затраты. Необходимо заплатить все сборы, собрать подтверждения, справки и выписки. Также в счет включается и деятельность арбитражного управляющего.
- Процедура банкротства с огромной вероятностью навсегда закроет возможность брать кредиты. Любой банк не станет связываться с неблагонадежным клиентом.
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Как снизить финансовую нагрузку по кредиту
На сегодняшний день банки предоставляют 3 способа снизить финансовую нагрузку – кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризация и рефинансирование. В зависимости от организации, каждая программа имеет собственные условия.
Кредитные каникулы предоставляются в том случае, если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации. При этом необходимо документально подтвердить такие изменения. Если клиент банка будет соответствовать условиям, то получит возможность отсрочить выплаты по кредиту на 1-6 месяцев. Следует помнить, что срок кредита при этом продлевается на аналогичный период.
Реструктуризация позволяет снизить размер платежей за счет увеличения длительности кредита. Как и в предыдущем случае, необходимо предоставить финансовой организации информацию об ухудшении материального положения. Банки неохотно идут на такой шаг, затягивают с решением и часто отказывают в реструктуризации. И в этом есть логика: если у клиента появились проблемы с обеспечением кредита, то в дальнейшем они могут усугубиться.
Если в реструктуризации было отказано, еще одним вариантом может стать рефинансирование – получение еще одного кредита на закрытие уже имеющихся. При этом можно обращаться не только в тот банк, где есть долг, но и в другие финансовые организации. С помощью рефинансирования можно немного снизить процентную ставку, объединить несколько займов в один, поменять валюту на более удобную, пересмотреть график платежей, получить более мягкие условия кредитования.
Подведем итог
Практика прошлых лет показала, что будет с кредитами при дефолте в России, и в 2023 году ситуация не изменится. Невыполнение внешних обязательств государством никак не отразится на отношениях заемщика и банка внутри страны. Даже при полном дефолте кредиты нужно будет платить, рассчитывать на списание не стоит.