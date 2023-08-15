В последние месяцы тема дефолта вновь становится актуальной. Некоторые заемщики надеются, что сложная финансовая обстановка в стране поможет им не возвращать деньги. Попробуем разобраться, так ли это и что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году.

Что такое дефолт

Дефолтом называют неспособность выполнить свои долговые обязательства. Он может объявляться как частным лицам, так и компаниям и даже государствам. В последнем случае возможен простой суверенный дефолт (государство не способно вернуть долг) или перекрестный (проблемы с погашением одной из задолженностей, но это расценивается как неплатежеспособность и по другим направлением).

Также существует термин «технический дефолт». В этом случае государство имеет финансовые возможности погасить долг, но это неосуществимо по причине различных обстоятельств: например, санкций, запретов на использование определенной валюты, «заморозка» счетов.

Дефолт – вполне распространенное явление. За прошлый век было объявлено более 170 суверенных дефолтов, а в нынешнем через это прошли Греция, Эквадор, Ямайка, Аргентина, Шри-Ланка. А в июне 2022 года впервые за 100 лет был объявлен технический дефолт России по внешним обязательствам.

Следует понимать, что такое состояние не несет ничего хорошего. Государство-должник теряет рейтинг, в результате чего ухудшается инвестиционный климат и торговые отношения. Зарубежные компании в таких ситуациях выходят с рынка, закрывают местные представительства и распускают штат.

Что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году

В случае объявления суверенного дефолта у россиян останутся все основные финансовые обязательства, в число которых входит и оплата кредита. Никаких списаний просрочек или изменений условий не будет, если иное не прописано в кредитном договоре. Такой вариант возможен только в том случае, если государство введет какие-то стабилизационные меры. Например, объявление кредитных каникул.

В случае, если дефолта в России в 2023 году не будет, это может иметь следующие последствия для заемщиков:

Банк может потребовать досрочно вернуть кредит (если такое оговорено в договоре).

Процентные ставки, срок и другие условия кредитования остаются неизменными, если в договоре нет соответствующего пункта.

Для поддержки своих граждан государство может ввести меры, которые помогут заемщикам проще перенести сложный период.

Итак, при дефолте в отношениях клиента с банком ничего не изменится – платить по кредиту придется, как и прежде.

Читайте также: В какой банк лучше вложить деньги в 2023 году пенсионерам

Стоит ли брать кредиты при дефолте

Объявление суверенного дефолта может ударить по многим сферам. В результате этого возможен резкий скачок инфляции. В целях стабилизации Центробанк будет увеличивать ключевую ставку, что повлечет за собой рост кредитных и депозитных процентов. В таком случае брать кредит окажется очень невыгодно из-за существенной переплаты по процентам.

В зависимости от мер, принимаемых регулятором, такая ситуация может продлиться несколько месяцев или даже лет.

Планируя брать кредит во время дефолта, необходимо разобраться, для чего это делается. Если идет расчет на то, что в сложный период банковская сфера рухнет, и не нужно будет возвращать деньги, то такое мнение ошибочно. Напомним, что дефолт никак не повлияет на отношения заемщика с банком.

Списание долгов при банкротстве

Термин «дефолт» как правило используется в отношении государств. Если же аналогичная ситуация применима к какой-то компании или частному лицу, ее обычно называют банкротством. Такая процедура имеет свои плюсы и минусы, и в 2023 году это вряд ли изменится.

Положительным моментом является то, что после объявления банкротства можно списать долги. Однако при этом имущество заемщика, в том числе и ипотечное, будет продано на открытых торгах. В такой ситуации есть несколько моментов:

Если жилье является единственным во владении должника, то на него накладывается исполнительный иммунитет (на него нельзя наложить взыскание). Исключением является недвижимость, купленная в ипотеку. Эксперты утверждают, что в таком случае банк сможет добиться своих целей и удовлетворить денежные требования.

Сама процедура банкротства является долгой и несет дополнительные финансовые затраты. Необходимо заплатить все сборы, собрать подтверждения, справки и выписки. Также в счет включается и деятельность арбитражного управляющего.

Процедура банкротства с огромной вероятностью навсегда закроет возможность брать кредиты. Любой банк не станет связываться с неблагонадежным клиентом.

Так как банкротство может принести больше вреда, чем пользы, лучше воспользоваться другими методами решения сложной финансовой ситуации. Например, обратиться в банк для реструктуризации кредита, оформления кредитных каникул или продления срока кредитного договора.

Читайте также: Как оформить кредитные каникулы в Сбербанке в 2023 году

Как снизить финансовую нагрузку по кредиту

На сегодняшний день банки предоставляют 3 способа снизить финансовую нагрузку – кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризация и рефинансирование. В зависимости от организации, каждая программа имеет собственные условия.

Кредитные каникулы предоставляются в том случае, если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации. При этом необходимо документально подтвердить такие изменения. Если клиент банка будет соответствовать условиям, то получит возможность отсрочить выплаты по кредиту на 1-6 месяцев. Следует помнить, что срок кредита при этом продлевается на аналогичный период.

Реструктуризация позволяет снизить размер платежей за счет увеличения длительности кредита. Как и в предыдущем случае, необходимо предоставить финансовой организации информацию об ухудшении материального положения. Банки неохотно идут на такой шаг, затягивают с решением и часто отказывают в реструктуризации. И в этом есть логика: если у клиента появились проблемы с обеспечением кредита, то в дальнейшем они могут усугубиться.

Если в реструктуризации было отказано, еще одним вариантом может стать рефинансирование – получение еще одного кредита на закрытие уже имеющихся. При этом можно обращаться не только в тот банк, где есть долг, но и в другие финансовые организации. С помощью рефинансирования можно немного снизить процентную ставку, объединить несколько займов в один, поменять валюту на более удобную, пересмотреть график платежей, получить более мягкие условия кредитования.

Подведем итог

Практика прошлых лет показала, что будет с кредитами при дефолте в России, и в 2023 году ситуация не изменится. Невыполнение внешних обязательств государством никак не отразится на отношениях заемщика и банка внутри страны. Даже при полном дефолте кредиты нужно будет платить, рассчитывать на списание не стоит.