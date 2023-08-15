В связи со сложившейся ситуацией остро возникает вопрос о сбережении собственных средств. После поднятия ключевой ставки привлекательность банковских вкладов возросла. Однако вместе с этим поднялось и обесценивание национальной валюты. Чтобы не лишиться накоплений, следует знать, в какой банк лучше вложить деньги в 2023 году пенсионерам.

Предложения разных банков для пенсионеров

По мнению многих аналитиков, наиболее безопасным способом хранения личных средств остаются банковские вклады. Несмотря на понижение ключевой ставки и, как следствие, падение доходности от такого способа сбережения денег, альтернатив этому пока нет.

В 2022 году Центральный банк РФ несколько раз понижал ключевую ставку. На сегодняшний день она составляет 7,5%. Регулятор намерен и дальше проводить меры, направленные на снижение уровня инфляции. Если они окажутся эффективными, то в 2023 году можно ожидать снижение ключевой ставки. По приблизительным прогнозам, она может упасть ниже уровня в 5%.

Такие шаги, несомненно, благоприятно скажутся на отношении россиян к кредитам, так как они станут более доступными. Однако для банковских вкладов это неприятная новость. Доходность многих программ будет ниже ставки Центробанка, что ощутимо снижает их привлекательность для населения.

Если вы решили воспользоваться депозитными программами для пенсионеров и не знаете, в какой банк лучше вложить деньги в 2023 году, то стоит отдавать предпочтение наиболее безопасным организациям. При выборе следует опираться на следующие критерии:

Позиция в рейтинге . Чем крупнее финансовая организация, тем меньше вероятность ее банкротства. Государство не заинтересовано в банкротстве системообразующих банков, поэтому будет делать всё, чтобы такого не произошло.

. Чем крупнее финансовая организация, тем меньше вероятность ее банкротства. Государство не заинтересовано в банкротстве системообразующих банков, поэтому будет делать всё, чтобы такого не произошло. Участие организации в государственной системе страхования вкладов. Даже если с банком-участником произойдут непредвиденные обстоятельства, то государство возвращает деньги вкладчикам в полном объеме, если общая сумма не превышает 1.4 млн рублей.

Даже если с банком-участником произойдут непредвиденные обстоятельства, то государство возвращает деньги вкладчикам в полном объеме, если общая сумма не превышает 1.4 млн рублей. Размер ставки . Чем выше процент, тем больше денег получает вкладчик.

. Чем выше процент, тем больше денег получает вкладчик. Возможность досрочного снятия . Средства могут понадобиться в любой момент. В большинстве организаций предусмотрен разрыв договора раньше положенного времени, но перерасчет процентов производится по сниженной ставке.

. Средства могут понадобиться в любой момент. В большинстве организаций предусмотрен разрыв договора раньше положенного времени, но перерасчет процентов производится по сниженной ставке. Минимальный и максимальный размер вклада . Чем больше денег будет вложено, тем выше доход. Некоторые финансовые организации могут ограничивать свои вклады.

. Чем больше денег будет вложено, тем выше доход. Некоторые финансовые организации могут ограничивать свои вклады. Возможность пополнения . Далеко не во всех депозитных программах можно регулярно пополнять вклад. Для таких случаев предусмотрены накопительные счета.

. Далеко не во всех депозитных программах можно регулярно пополнять вклад. Для таких случаев предусмотрены накопительные счета. Минимальный срок вклада. Этот параметр определяет, как долго вы не сможете использовать личные средства без потери процентов.

Предлагаем узнать, в какие банки лучше всего вложить деньги в 2023 году пенсионерам и где будут самые выгодные условия.

Сбербанк

Это один из крупнейших банков с широкой сетью своих отделений. Оформить вклад одинаково легко как в Москве или СПб, так и в регионах. Наиболее интересной депозитной программой является «Лучший %».

Условия:

Процентная ставка : 7.7% (повышенная) на деньги, которые не лежали на других вкладах последние 3 месяца, 4.55% (базовая) в иных случаях;

: 7.7% (повышенная) на деньги, которые не лежали на других вкладах последние 3 месяца, 4.55% (базовая) в иных случаях; Минимальная сумма : 100 000 рублей;

: 100 000 рублей; Максимальная сумма : не предусмотрена;

: не предусмотрена; Срок : 12 месяцев;

: 12 месяцев; Выплата процентов : после окончания срока;

: после окончания срока; Пополнение : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Досрочное снятие : возможно при пересчете процентов под 0,01% годовых;

: возможно при пересчете процентов под 0,01% годовых; Частичное снятие : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Дополнительные возможности и условия: при оформлении онлайн базовая ставка увеличивается.

ВТБ

Данная финансовая организация уступает первенство лишь Сбербанку. Одной из интересных по процентам программ является «Выгодное начало». Данная программа доступна, если в течение последних 6 месяцев не было других срочных вкладов.

Условия:

Процентная ставка : 8% (8.13% при капитализации) годовых;

: 8% (8.13% при капитализации) годовых; Минимальная сумма : 1 000 рублей при оформлении онлайн, 30 000 рублей при открытии в отделении;

: 1 000 рублей при оформлении онлайн, 30 000 рублей при открытии в отделении; Максимальная сумма : не предусмотрена;

: не предусмотрена; Срок : 6 месяцев;

: 6 месяцев; Выплата процентов : капитализация или перевод на счет;

: капитализация или перевод на счет; Пополнение : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Досрочное снятие : возможно при пересчете процентов по ставке «до востребования» (0,01% годовых);

: возможно при пересчете процентов по ставке «до востребования» (0,01% годовых); Частичное снятие: не предусмотрено;

Совкомбанк

Данная финансовая организация предлагает повышенную процентную ставку для всех владельцев карт «Халва».

Условия:

Процентная ставка : 7.7% базовая, 8.7% повышенная;

: 7.7% базовая, 8.7% повышенная; Минимальная сумма : 10 000 рублей;

: 10 000 рублей; Максимальная сумма : не предусмотрена;

: не предусмотрена; Срок : 3, 6 или 12 месяцев;

: 3, 6 или 12 месяцев; Выплата процентов : на карту после окончания срока;

: на карту после окончания срока; Пополнение : возможно, на сумму не более объема средств на вкладе по состоянию на 10-й день с момента открытия;

: возможно, на сумму не более объема средств на вкладе по состоянию на 10-й день с момента открытия; Досрочное снятие : возможно при пересчете процентов под 0,01% годовых;

: возможно при пересчете процентов под 0,01% годовых; Частичное снятие : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Дополнительные возможности и условия: для получения повышенной ставки необходимо открыть вклад на 6 месяцев или более, отсутствие кредитных задолженностей перед банком, а также выполнение условий по регулярному обороту по карте «Халва» – в течение срока действия программы провести не менее 5 покупок на общую сумму более 10 000 рублей.

Московский кредитный банк

Несмотря на свое название, данная финансовая организация представлена не только в Москве. Отделения банка также имеются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в 12 регионах России. Одной из самых выгодных депозитных программ является «МКБ. 30 лет».

Условия:

Процентная ставка : 7.5%-8.4%-8.7% (зависит от длительности размещения вклада);

: 7.5%-8.4%-8.7% (зависит от длительности размещения вклада); Минимальная сумма : 30 000 рублей;

: 30 000 рублей; Максимальная сумма : 3 000 000 рублей;

: 3 000 000 рублей; Срок : 6, 12 или 18 месяцев;

: 6, 12 или 18 месяцев; Выплата процентов : после окончания срока;

: после окончания срока; Пополнение : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Досрочное снятие : возможно при пересчете процентов под 0,1% годовых;

: возможно при пересчете процентов под 0,1% годовых; Частичное снятие : не предусмотрено;

: не предусмотрено; Дополнительные возможности и условия: повышенные ставки актуальны при оформлении онлайн на сайте или через «Госуслуги». При открытии программы в отделении действует базовый процент – 6.7%-7%-7.2% (зависит от длительности размещения).

Перечисленные финансовые организации являются участниками государственной программы гарантирования вкладов и входят в перечень лидеров банковского сектора. Условия размещения средств могут существенно измениться и напрямую зависят от решений Центробанка и ключевой ставки.

Советы по сбережению денежных средств

Способность грамотно распоряжаться деньгами позволяет быстро копить их на наиболее важные нужды. Финансовые эксперты делятся советами по сбережению средств:

Записывайте все расходы. Такая практика усилит контроль за собой и поможет определить самые слабые места.

Откладывайте от любых доходов 5-10%. Делать это нужно до оплаты основных расходов.

Постепенно создавайте финансовую подушку, откладывая из оставшихся сбережений еще 10%. Общий размер запаса «на черный день» должен соответствовать полугодовому регулярному доходу.

Не совершайте спонтанных покупок. Это верный способ переплатить и приобрести ненужную вещь.

Займитесь финансовым образованием. В современных реалиях достаточно просто получить желаемую информацию. Знание базовых вещей поможет резко сократить расходы.

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Подведем итог

В настоящее время депозиты являются наиболее безопасным и удобным способом сбережения личных средств. Информация о том, в какой банк лучше вложить деньги в 2023 году пенсионерам, поможет выбрать самое выгодное предложение.