Чтобы поддержать клиентов и не потерять их в трудные моменты жизни, различные банковские учреждения предоставляют программы отсрочек платежей по кредиту. Они нацелены на помощь заемщикам, оказавшимся в сложных ситуациях. Предлагаем узнать, как оформить кредитные каникулы в Сбербанке в 2023 году.

Какие отсрочки предоставляет Сбербанк в 2023 году

В жизни каждого человека могут происходить непредвиденные обстоятельства, которые приводят к финансовым проблемам. Сбербанк разработал несколько программ поддержки заемщиков, которые должны помочь справиться со сложившейся ситуацией.

Ипотечные каникулы

В течение этого льготного периода заемщики могут уменьшить или вовсе приостановить выплату ипотеки. Такая возможность предоставляется только один раз на весь срок кредитования. Максимальный срок, на который можно получить кредитные каникулы, составляет 6 месяцев. Сбербанк продлит действие ипотечного договора на этот период.

Действующее законодательство четко определяет перечень жизненных ситуаций, при которых заемщик может воспользоваться данной программой поддержки:

Потеря работы . Клиент банка, потерявший постоянный источник дохода, должен обратиться в службу занятости и получить соответствующую справку. Если окончание деятельности произошло по возрасту (выход на пенсию), то необходима трудовая книжка с отметками, подтверждающими прекращение трудовых отношений.

. Клиент банка, потерявший постоянный источник дохода, должен обратиться в службу занятости и получить соответствующую справку. Если окончание деятельности произошло по возрасту (выход на пенсию), то необходима трудовая книжка с отметками, подтверждающими прекращение трудовых отношений. Инвалидность I или II группы . Заемщику необходимо получить справку из медицинского утверждения, подтверждающую свое состояние.

. Заемщику необходимо получить справку из медицинского утверждения, подтверждающую свое состояние. Утрата трудоспособности . Для подтверждения временной нетрудоспособности необходимо предоставить больничный в связи с заболеванием или материнством. Срок невозможности заниматься трудовой деятельностью – 2 или более месяцев.

. Для подтверждения временной нетрудоспособности необходимо предоставить больничный в связи с заболеванием или материнством. Срок невозможности заниматься трудовой деятельностью – 2 или более месяцев. Падение дохода . Если у заемщика упал заработок на 30% или более, он может воспользоваться кредитными каникулами от Сбербанка в 2023 году. В этом случае банк затребует справки о доходах за текущий и предшествующий годы.

. Если у заемщика упал заработок на 30% или более, он может воспользоваться кредитными каникулами от Сбербанка в 2023 году. В этом случае банк затребует справки о доходах за текущий и предшествующий годы. Увеличение количества человек, находящихся на обеспечении у заемщика, а также снижение заработка на 20%. Для оформления программы поддержки нужно предоставить справки о рождении ребенка/усыновлении/оформлении опеки, а также информацию о доходах за текущий и предшествующий годы.

Помимо этого существуют и другие условия, при несоблюдении которых банк может отказать в предоставлении кредитных каникул:

размер кредита – не более 15 млн рублей;

жилье, на которое оформлялся кредит, является единственным во владении заемщика;

ранее ипотечные кредитные каникулы не предоставлялись.

В случае, если банк отказал в данной программе, заемщик имеет право воспользоваться реструктуризацией от Сбербанка.

Перечень документов, которые необходимо предоставить в одно из отделений банка:

Заявление на оформление ипотечных каникул.

Выписку из госрееста на объект ипотеки.

Письменное согласие от залогодателя (если им не является заемщик).

Документы, которые подтверждают жизненную ситуацию.

Паспорт гражданина РФ.

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Кредитные каникулы для военнослужащих

Данная программа предусмотрена исключительно для лиц, проходящих военную службу. Льготный период устанавливается на весь срок прохождения службы + 30 дней. Для ипотечных и потребительских кредитов заемщику предоставляется возможность самостоятельно установить дату начала льготного периода. В этот период также входит время нахождения в медицинских учреждениях на стационаре.

Воспользоваться кредитными каникулами по данной программе можно в таких случаях:

призыв на срочную службу;

призыв в рамках объявленной мобилизации;

при службе в вооруженных силах по контракту;

при службе в национальной гвардии, СВР, ФСБ и других видах войск, не входящих в состав ВС РФ;

при оформлении контракта о добровольном содействии Вооруженным Силам РФ.

Воспользоваться кредитными каникулами могут не только сами военнослужащие, но и члены их семьи по собственным обязательствам перед банком. Это не относится к срочникам.

Чтобы оформить данную программу, военнослужащему необходимо в течение действия кредитного договора и до 31.12.2023 года обратиться в Сбербанк с соответствующим заявлением. Сделать это от лица заемщика могут и другие лица при наличии доверенности, подписанной нотариусом.

Список документов для оформления льготного периода

Для срочников (2 документа):

приказ о призыве;

удостоверение военнослужащего.

Для мобилизованных (1 документ на выбор):

справка из ВЧ о прохождении службы;

военный билет с повесткой.

Для контрактников и лиц, которые служат в национальной гвардии, СВР, ФСБ и других видах войск, не входящих в состав ВС РФ, подписавших согласнее на добровольное содействие вооруженным силам РФ (1 документ на выбор):

справка из ВЧ о прохождении службы;

контракт.

Для членов семей военнослужащих (2 документа):

подтверждение родственных связей – свидетельство о браке, рождении ребенка, усыновлении, установлении факта нахождения на иждивении;

документ о призыве – военный билет с соответствующей отметкой, контракт, справка из ВЧ.

Копии документов можно предоставить в отделение банка в оригинале или в виде копии, заверенной нотариусом или командиром части (начальником госпиталя).

Реструктуризация

Данная программа позволит изменить условия кредита, если сложившаяся жизненная ситуация не позволяет его обеспечивать в прежнем объеме. С помощью реструктуризации можно отсрочить погашение или увеличить срок действия кредита, снизив таким образом нагрузку. Программа предоставляется по ипотеке, потребительским займам и кредитным картам.

Перечень ситуаций, при которых заемщик может обратиться в Сбербанк для оформления реструктуризации:

утрата источника дохода;

изменения оплаты труда, которые привели к невозможности обеспечивать кредит;

потеря имущества;

ухудшение материального положения семьи;

отпуск, связанный с рождением ребенка;

призыв на воинскую службу;

временная потеря способности работать;

заемщик стал обманутым дольщиком;

режим ЧС;

потеря трудоспособности из-за ковида.

При обращении в Сбербанк необходимо предоставить документы, подтверждающие сложившуюся жизненную ситуацию. Сотрудники банка оставляют за собой право запросить дополнительную информацию.

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Подведем итог

В жизни часто случаются непредвиденные ситуации. Информация о кредитных каникулах в Сбербанке и о том, как их оформить в 2023 году, поможет воспользоваться имеющимися предложениями. Это снизит финансовую нагрузку в тяжелый жизненный период.