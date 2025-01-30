История бренда P.Y.E: путь от Санкт-Петербурга к успеху в мире оптики

Завоевать признание потребителей и достичь успеха в мире моды могут даже торговые марки, выбравшие сферой своей деятельности узкую нишу. Про это показывает история бренда P.Y.E, популярного производителя современной оптики. Высокое качество и оригинальный дизайн сделали продукцию бренда легко узнаваемой и востребованной как среди женщин, так и среди мужчин. В этой статье Клео.ру расскажет, как создавалась и развивалась торговая марка, и в чем именно заключается ее уникальность.





Основание торговой марки

Российский бренд очков P.Y.E появился на рынке более 15 лет назад в Санкт-Петербурге. Изначально торговая марка занималась изготовлением моделей, известных под названием "вайфаеры" и представляющих собой неустаревающую классику в тонкой оправе. Впоследствии бренд стал производить другую узнаваемую модель, имеющую овальную форму и изящно оформленную металлическую рамку. Впоследствии ассортимент компании значительно разросся, и стал включать более 50 моделей очков для коррекции зрения и примерно такое же количество солнцезащитных дизайнов.

Кроем изготовления очков компания выработала собственную стратегию – профессиональный подход к их подбору. Клиенты, решившие приобрести очки для зрения, могут обращаться без готового рецепта на линзы, а пройти проверку прямо на месте. Торговые точки оборудованы кабинетами, где свои услуги предоставляют специалисты.





Ценности бренда

Особый подход к каждому клиенту – основная концепция, которую выработала для себя торговая марка. Магазины, открытые в Москве и Санкт-Петербурге, оборудованы кабинетами врачей, в некоторых из них можно проверить зрение абсолютно бесплатно. Помещения оснащены новейшей техникой, благодаря чему имеется возможность проводить до 14 осмотров по проверке зрения ежедневно. Обследования проводятся на современном медицинском оборудовании Huvitz. Интерьер кабинетов оформлен в стиле ретрофутуризма, из-за чего они напоминают космический корабль.

Компания уделяет внимание и креативному оформлению пространства. В интерьере присутствуют натуральные зеленые тона, помещения украшают живые растения. Полки для оправ располагаются практически по всему периметру и дополняются зеркалами с подсветками. Благодаря такому оформлению примерять очки особенно удобно. Покупатели имеют возможность выбрать подходящую для них тонировку солнцезащитных очков и уровень защиты линз. Для этой цели предназначен многофункциональный стол, оборудованный UV-тестером.





Коллекции бренда

Торговая марка делает ставку на универсальность. Оптика P.Y.E изготавливается преимущественно в стиле унисекс, ее могут носить как мужчины, так и женщины. Выпуск коллекции осуществляется дважды в год. Модели очков производятся в комплектации с чехлами, брелоками-отвертками и специальными салфетками. Среди бестселлеров бренда особого внимания заслуживают миниатюрные модели с линзами круглой формы, выполненные в черепаховой расцветке.

К числу запоминающихся коллекций относятся следующие:

The Chains, включающая четыре солнцезащитные модели. Преобладают лавандовый, голубой, пыльно-серый оттенки, но встречаются и другие цвета, которых насчитывается 42. Оправы оснащены кольцами, крепящимися к круглым отверстиям, расположенным на концах заушников, и цепочками, выполненными из нержавеющей стали.

Orbital – линейка, выпущенная в коллаборации с другой известной торговой маркой Avgvst. В коллекцию включены универсальные овальные модели. При выборе оттенков предпочтение отдается коралловым, серо-желтым, изумрудным, бутылочно-зеленым, темно-синим тонам. Очки оснащены серебряными цепочками с карабинами, которые можно носить как в сочетании с аксессуаром, так и отдельно на шее.





Подведем итог

История бренда P.Y.E – это пример успеха, который стал возможен благодаря профессиональному подходу и акценту на качество. Аксессуары торговой марки востребованы и любимы потребителями, а также служат символом статуса и неповторимого стиля.