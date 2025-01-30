История бренда Balmain: от парижской элегантности до мирового успеха

Модный дом Balmain является одним из символов французской роскоши и элегантности. За почти 8 десятилетий с момента своего основания компания прошла непростой путь взлетов и падений. Клео.ру предлагает познакомиться с детальной историей бренда Balmain и личностей, которые внести огромный вклад в его развитие.

Основание бренда и первые годы

Основатель компании Balmain Пьер Бальман родился в 18 мая 1914 года. Его отец был владельцем небольшой швейной фабрики, а мать – консультантом по стилю. Семейное дело определило выбор профессии, хотя Пьер в детстве мечтал стать музыкантом.

В 1933 году Бальман начал обучаться в Школе изящных искусств. Спустя год он бросил учебу и устроился на работу к британскому модельеру Эдварду Молино, работавшему во Франции в те годы. В мастерской Пьер провел 5 лет, оттачивая талант и совершенствуя на практике свои умения. Дальнейшей работе помешала служба в армии.

В годы Второй мировой войны, в период оккупации Франции Пьер работал в модном доме Люсьена Лелонга. Там он познакомился и сдружился с другим легендарным модельером Кристианом Диором.

После окончания военных действий в 1945 году Пьер открыл свой собственный модный дом Pierre Balmain, который уже через несколько лет обретет большую популярность и станет культовым в высокой моде. В том же году модельер представил свою первую коллекцию, которая моментально обрела популярность. Модницы истосковались за необычными нарядами за время войны. Бальман представил публике коллекцию удлиненных юбок-колоколов с узкими талиями и блузок свободного кроя.





Развитие и мировая популярность

Получив первую популярность, модный дом Pierre Balmain начинает активно развиваться. В 1951 году происходит первый показ за пределами Европы – в США. Привезенная коллекция была полностью распродана в считанные недели. А эти же годы в Нью-Йорке появился первый фирменный магазин.

Рост популярности за океаном обусловлен, в том числе, и активным продвижением в киноиндустрии. Пьер Бальман был костюмером некоторых известных кинолент тех времен, среди которых "Очаровательная Джулия", "Парижанка" и "Дебютантка поневоле".

Клиентами модного дома были звезды с мировым именем – Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепбёрн, Марлен Дитрих, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Дженифер Джонс и другие знаменитости. В 1960 году модельер получил заказ на создание коллекции королевы Таиланда, желающей посетить США.

Модный дом Pierre Balmain также участвовал в разработки нарядов для Олимпийских игр в 1968 в Гренобле, создавал форму для сотрудников авиакомпаний Trans World Airlines и Malaysia-Singapore Airlines.

Несмотря на успехи, в 60-годах популярность бренда начала угасать. Фирменный почерк мастера – роскошные наряды и золотая вышивка, считались слишком вычурными, пережитком прошлого и неуместной роскошью. Более практичные и строгие наряды от конкурентов начали привлекать больше внимания.





Смена вкусов заставила Пьера Бальмана пересмотреть подходы. В начале 70-х годов модельер запустил коллекцию готовой одежды вместо от-кутюр. В те же годы компания расширила ассортимент продукции, запустив производство парфюмерии и аксессуаров.

В 1987 году под маркой Pierre Balmain началось производство часов. Выпуском занялась швейцарская компания Swatch Group. В 1995 году производитель полностью выкупил права на продукцию и торговое имя. Начиная с 2001 года часы выпускаются под сокращенной маркой "Balmain".

"Кутюрье королев", как называли Пьера Бальмана, умер 29 июня 1982 года в Париже.

В 1993 году модный дом возглавил модельер Оскар де ла Рента. Дизайнеру пришлось пересмотреть концепцию и адаптировать ее к реалиям того времени. При этом требовалось сохранить классический стиль модного дома. Отличительными чертами коллекций модельера стали приталенные юбки-миди с низкой посадкой, блейзеры с застежками на талии, полные юбки и платья. Де ла Рента занимал пост креативного директора до 2002 года. Его сменщиком стал Лораном Мерсье, однако так и не стал для модного дома знаковой личностью.

В 2005 году креативным директором бренда был назначен Кристоф Декарнен. Под его руководством модный дом сделал попытку возврата в высокую моду и начал привлекать знаменитостей к сотрудничеству. Работая над своей первой коллекцией, модельер решил сократить название бренда до "Balmain" для удобства и более легкой узнаваемости. В 2011 году Декарнен покинул модный дом, занявшись решением личных вопросов.





Эпоха Оливье Рустена

После ухода Кристофа Декарнена в 2011 году его место занял Оливье Рустен, работавший у модельера ассистентом с 2009 года. Знакомый с видением своего наставника, ему не составило большого труда продолжить дело. Оливье смог воплотить наследие бренда в современной интерпретации.

Рустен сотрудничал с именитыми мировыми представителями моды, среди которых Victoria's Secret и H&M. Под руководством молодого модельера бренд стал более доступным для широкой аудитории. Диффузионная линия Pierre Balmain представлена мужской и женской одеждой, ориентированной в основном на молодежь. Она помогла привлечь внимание молодого поколения и заметно расширить аудиторию.

Оливье Рустен работал надо созданием костюмов для балета "Возрождение", выступление которого состоялось в Парижской Опере в июне 2017 года.

Идея о возврате в мир высокой моды, которую заложил еще Кристоф Декарнен, была продолжена и Оливье Рустеном. В 2018 году модельер запустил коллекцию от-кутюр на сезон "весна-лето-2019". Показ состоялся на Неделе моды в Париже в начале 2019 года.





Современное состояние бренда

На сегодня Balmain – один из влиятельных и узнаваемых брендом, известный своей роскошью и особым стилем модных коллекций. Философия, заложенная основателем, до сих пор поддерживается дизайнерами дома моды, но уже с учетом современных реалий и трендов.

Компания привлекает амбассадоров из числа звезд с мировым именем для продвижения бренда. В 2018 лицом модного дома стала актриса Милла Йовович. Позднее для рекламы осенне-зимней коллекции привлекались танцовщик Сергей Полунин и Дафна Гиннесс.





Подведем итог

За почти 80-лентнюю историю бренд Balmain прошел череду стремительных взлетов и падений, но при этом не растерял первоначальные идеи и "французский шик". Современные дизайнеры сохранили базовые принципы, заложенные основателем модного дома, и адаптируют их под актуальные тренды.