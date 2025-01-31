История бренда Furla: от основания торговой марки до современности

От маленького магазина до эксклюзивной сети фирменных бутиков – это развитие, которого может достичь далеко не каждая компания. Примером такого впечатляющего взлета является бренд Furla, история которого говорит о том, как можно добиться поставленной цели, проявляя для этого должное упорство и целеустремленность. Торговая марка развивалась на протяжении многих лет, в результате аксессуары бренда известны по всему миру и являются символом безупречного стиля. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как была основана компания, что способствовало ее выходу на мировой рынок, и чем уникальные ее творения.





Основание бренда и первые годы

В настоящее время торговая марка ассоциируется с сегментом премиум класса. Такого статуса ей удалось достичь не сразу. Основание бренда Furla произошло в далеком 1927 году. Началось все с того, что семья итальянцев Фурланетто продавала женские безделушки во время своих путешествий по миру. Уже на данном этапе супруги хотели создать нечто большее.

К открытию первого магазина в небольшом городке Италии Болонья они пришли лишь спустя 27 лет. Изделия выпускались под названием Furla, в ассортименте были представлены преимущественно кошельки и ремни из кожи. Аксессуары завоевали популярность и признание среди потребителей буквально сразу, но настоящее развитие бренда произошло лишь тогда, когда за дело взялись супругов Фурланетто взялись их дети.

Развитие бренда и выход на международный рынок

Переломным моментом для компании стал 1977 год. Именно тогда дети основателей создали уникальную коллекцию сумок, которые сразу же завоевали огромную популярность среди покупателей. С тех пор и начался стремительный взлет торговой марки.

В 2001 году итальянский бренд Furla решил расширить свой ассортимент и занялся изготовлением не только аксессуаров, но и обуви.

2002 год также стал знаковым, поскольку торговая марка подписала лицензионное соглашение с всемирно известным производителем очков "De Rigo" и стала выпускать солнцезащитные модели. Кроме того, в этом же году вниманию потребителей была представлена коллекция аксессуаров и сумок, предназначенных для мужчин.

В 2006 году произошел очередной прорыв, связанный с тем, что компания стала производить часы.





Культовые коллекции

Визитной карточкой итальянского бренда Furla являются сумки. Для их производства используются исключительно высококачественные материалы, такие как кожа крокодила и кожи наппа с эффектом потертости. Среди эксклюзивных и культовых коллекций этих аксессуаров можно отметить следующие:

"Carmen", отличительными чертами которой являются лаконичность, но в то же время мягкость линий. Характерные особенности – отсутствие кричащего декора, что придает изделиям элегантности и аристократичности. При оформлении моделей применяется мягкая драпировка, дополнение удобными ручками и украшение оригинальным металлическим шаром. В коллекции преобладают такие оттенки как коричневый, сиреневый, черный, красный, белый, серый, кремовый.

"Pratica" – коллекция, которую отличают четкие прямоугольные формы. Также присутствуют трапециевидные силуэты. Цветовая палитра представлена матовым коричневым, ярким красным, сочетающимся с эффектом тиснения кожи крокодила, нежно-розовая пастель, универсальные тона черного и белого. Металлический шар остается неизменным декоративным атрибутом.

"Violet" – коллекция, отличительной чертой которой являются насыщенные флористические принты. Подобные модели создают весеннее настроение и способны выступить одним из основных акцентом образа. Особенно запоминающимися являются две модели: с вытянутой формой, напоминающей кошелек, и оригинальная вариация прямоугольного клатча. Декор применяется сдержанный, в виде отверстий, обрамленных металлом золотистого цвета.





Современное состояние бренда

В 2015 году состоялось открытие Палаццо в центральной части Милана. В настоящее время сеть эксклюзивных фирменных магазинов Furla функционирует по всему миру и представлена в Париже, Москве, Нью-Йорке, Лондоне. Бутики бренда представлены в 60 странах. Примечательно то, что главный офис компании расположен в том же городе, где начинались истоки – в Болонье, в историческом особняке 18 столетия. На производстве работает около 1600 человек, при этом 90 процентов из них – это представительницы прекрасного пола.

Поклонниками продукции бренда являются даже голливудские знаменитости. К их числу относится модель Ирина Шейк, принимающая участие в рекламных компаниях торговой марки. Также продукцию компании включает в свои образы знаменитая актриса Джессика Альба.





Подведем итог

История бренда Furla свидетельствует о том, как можно воплотить в жизнь мечту, четко следуя намеченной цели и не сходя с пути развития. Данного правила придерживались основатели компании, что позволило им выйти на международный рынок и завоевать всемирную известность. Коллекции бренда уникальны, узнаваемы и любимы как представительницами прекрасного пола, так и сильной половины человечества.