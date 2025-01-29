История бренда Planta Rosa: основание торговой марки, ее ценности и коллекции

Даже молодые, недавно образовавшиеся торговые марки могут достичь невероятных успехов и завоевать признание потребителей. Об этом свидетельствует история бренда Planta Rosa, существующего на протяжении всего нескольких лет, но уже полюбившегося модниками и модницами. Одежда этой компании представляет собой поистине уникальное сочетание престижности и намеренной творческой небрежности. Особый стиль делает бренд хорошо узнаваемым, поэтому его невозможно перепутать с другими торговыми марками. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как Planta Rosa удалось добиться небывалых высот в мире моды.

Основание бренда

Популярная торговая марка появилась не так давно, в 2021 году. Этому предшествовала совсем другая история, связанная с личными моментами основателей бренда – стилиста Ибрагима Гатциева и блогера Евгении Павлин. По случаю дня рождения последней Ибрагим решил сделать ей оригинальным подарок – лично разрисовать свитшот. Блогер выложила фото изделия в социальных сетях, и модель вызвала живой интерес среди подписчиков. После этого Гатциев и павлин задумались об основании собственного бренда. При этом они решили не вступать в коллаборации с другими компаниями, а создать именно свою торговую марку.

Сооснователи стали выпускать одежду в спортивном стиле, относящуюся к категории премиального сегмента и напоминающую форму американских университетов. Выбранная концепция оправдала себя, и предметы гардероба нашли признание среди потребителей. Бренд стал узнаваемым, и в 2023 году на Малой Ордынке был открыт флагманский магазин.





Ценности торговой марки

Для людей, которые еще не знакомы с творчеством торговой марки и хотят узнать, что за бренд Planta Rosa, ответ прост – это спортивная одежда с неповторимым винтажным эффектом. Создатели черпают свое вдохновение в стиле ретро, а также в культуре других стран. В некоторых линейках одежды четко прослеживаются национальные мотивы. Предпочтение отдается свободному крою оверсайз. Многие предметы гардероба, такие как лонгсливы, худи, футболки, дополняются изображением розы. Данную деталь по праву можно назвать визитной карточкой торговой марки. При выборе материалов для изготовления предметов гардероба используется нестандартный подход. К примеру, для производства брюк карго применяется высококачественная итальянская ткань, а для худи – чистый футор.





Коллекции бренда

Стиль Planta Rosa хорошо узнаваем и запоминаем благодаря неординарному подходу к созданию вещей. Характерная особенность торговой марки заключается в том, что она выпускает одежду не в соответствии с сезонами, а делает это дропами. Так, в 2024 году ко Дню Святого Валентина бренд создал капсулу предметов гардероба, разрисованных сердечками. Атмосфера прошлого прослеживается в изготовлении вещей с применением технология garment dyed, результатом которой становятся изделия, имеющие оригинальный "вареный" окрас. Интересным дизайнерским ходом стало производство предметов гардероба в гоночной стилистике "Формулы-1".





При создании коллекций бренд старается посвящать их определенной тематике. Среди самых популярных линеек можно отметить следующие:

Базовая – содержит вещи в монохромной тональности: анораки, худи, футболки, штаны оверсайз. Преобладают универсальные оттенки – серый, белый и черный. Предметы гардероба разработаны с учетом того, чтобы стать капсульными и легко сочетаться с другими вещами.

SKI RESORT – "теплая" коллекция, предназначенная для катания на лыжах. Ее отличительные детали – анораки ярких синих и красных оттенков.

GOTHIC – включает исключительно черные предметы гардероба, дополненные оригинальными принтами и шрифтами, витиеватыми орнаментами.

PLANTA KIDS – детская коллекция, содержит свитшоты и худи насыщенных цветов, украшенные рисунками, будто нарисованными ребенком.





Подведем итог

История бренда Planta Rosa – пример стремительного успеха, который стал возможен благодаря неординарному творческому подходу, применяемому при создании вещей. Одежда торговой марки нашла своих почитателей за счет уникального стиля, который позволяет в полной мере выразить индивидуальность.