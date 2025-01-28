История бренда Marc Jacobs: от первых коллекций до мировой популярности

Бренд Marc Jacobs занимает особе место в мире моды, сочетая в себе американскую и европейскую стилистику и изысканность. С момента своего появления он привлекал к себе внимание смелыми и вызывающими решениями. И не последнюю роль в этом играет видение главного дизайнера. Клео.ру предлагает больше узнать об истории бренда Marc Jacobs и главных этапах его становления в мире моды.

Марк Джейкобс: основатель и вдохновитель

Основатель бренда Марк Джейкобс родился в Нью-Йорке 9 апреля 1963 года. В шестилетнем возрасте мальчик лишился отца. После ухода их жизни отца семейства, мать Марка пыталась устроить личную жизнь – она трижды выходила замуж и, по словам уже взрослого Джейкобса, "не особо заботилась о своих детях". Будучи подростком, будущий дизайнер переехал жить к своей бабушке по отцовской линии.

Страсть к моде возникла у Марка еще в юном возрасте. Он посещал Высшую школу искусств и дизайна и учился в Школе дизайна Парсона в Нью-Йорке. В 1984 году Джейкобс выиграл награду "Золотой напёрсток" от Перри Эллиса и стал лучшим студентом-дизайнером года. В 1987 году Марк получил премию для начинающих талантов моды, став самым молодым номинантом.

Карьера в мире моды началась для Джейкобса в 15 лет в бутике Charivari в Нью-Йорке, где он работал разнорабочим. Во время учебы в Школе Парсона начинающий модельер разработал и продал свою первую коллекцию вязаных свитеров. The Sketchbook.





Создание бренда Marc Jacobs

В середине 80-х годов Джейкобс вместе с творческим соавтором и деловым партнером Робертом Даффи основал компанию Jacobs Duffy Designs. В 1986 году при поддержке Onward Kashiyama модельер запустил свою первую коллекцию под собственным именем Marc Jacobs.

После смерти модельера Перри Эллиса Джейкобса и Даффи пригласили возглавить женский отдел компании Perry Ellis. Партнеры заняли должности креативного директора и президента соответственно. За время работы в компании для Марка произошло несколько серьезны потрясений – одна из созданных коллекций одежды была похищена, а другая уничтожена в результате пожара перед самым показом.

В 1992 году модельер был награжден премией "Дизайнер женской одежды года". В тот же период вышла новая коллекция в стиле "гранж" для Perry Ellis, которая была хорошо воспринята критиками, но стала финансовым провалом для компании. Разногласия с руководством стали причиной увольнения Джейкобса с поста креативного директора.

Осенью 1993 года компания Jacobs Duffy Designs запустило дизайнерское подразделение Marc Jacobs International Company. В 1994 году Марк выпустил первую полноценную мужскую линейку одежды.





Сотрудничество с Louis Vuitton

В 1997 году Джейкобс подписал контракт с модным домом Louis Vuitton и был назначен креативным директором. Он создал первую линию готовой одежды, что позволило компании утвердиться в мире высокой моды. В свою очередь модный дом помогает в продвижении марки Marc Jacobs, позволяя модельеру открыть первый бутик. К 2006 году количество фирменных магазинов разрастается до 60 точек.

Одним из ключевых аспектов было сотрудничество модельера с известными художниками и дизайнерами. В 2001 году он объединился со Стивеном Спроусом для создания коллекции одежды. Классическая монограмма модного дома была украшена ярким графити.

2003 год ознаменовался коллаборацией с японским художником Такаши Мураками. Результатом стала яркая и красочная коллекция в современном стиле.

Сотрудничество Джейкобса с Ричардом Принсом и Яёи Кусамой подчеркнули намерение модельера объединить искусство и моду. Эти коллаборации привлекли внимание к бренду, а также ввели новые стандарты в модной индустрии.

Во время сотрудничества с модным домом LV Джейкобс работал и над развитием собственного бренда. Весной 2001 года была запущена вторая линия Marc by Marc Jacobs. Правами на выпуск готовой одежды в Японии в 2005 году стало модельное агентство Look. Спустя год вышла серия ароматов от Джейкобса, выпускаемая американской компанией Coty.

На вторую половину 2000-х годов приходится рост популярности как Джейкобса, так и модного дома. В 2005 году модельер получил премию "Лучший дизайн аксессуаров года" за разработку коллекции брендовых сумок.

В 2006 году в производство были запущены мужская и женская коллекция наручных часов под брендом Marc by Marc Jacobs.

В 2013 году компания LV объявила об уходе Джейкобса с поста креативного директора. Модельер решил сосредоточиться на развитии собственного бренда. В общей сложности Марк проработал в Louis Vuitton 16 лет, превратив его из производителя аксессуаров в один из ведущих модных домов.





Стиль и культовые вещи Marc Jacobs

Стиль Marc Jacobs – это гармоничное сочетание противоположностей, где классика встречается с современностью, а элегантность – с дерзостью. Модные критики характеризовали его подход как "уличная эстетика" – немного преппи, немного гранжа, немного кутюра.

Дизайнер Marc Jacobs запомнился созданием ряда культовых вещей, которые стали частью современной моды.

Коллекция Grunge . В 1993 году во время работы на Perry Ellis, Джейкобс запустил коллекцию, которая отражала эстетику того времени. Несмотря на позитивные отзывы критиков, финансового успеха она не принесла.

. В 1993 году во время работы на Perry Ellis, Джейкобс запустил коллекцию, которая отражала эстетику того времени. Несмотря на позитивные отзывы критиков, финансового успеха она не принесла. Парфюм Daisy . Выпущенный в 2007 году, аромат сочетал в себе фруктовые и цветочные нотки, создавал легкий и игривый букет.

. Выпущенный в 2007 году, аромат сочетал в себе фруктовые и цветочные нотки, создавал легкий и игривый букет. Сумка Snapshot . Одна из самых популярных моделей бренда. Она отличается компактными размерами и жесткой структурой, оснащена широким ремнем и логотипом.

. Одна из самых популярных моделей бренда. Она отличается компактными размерами и жесткой структурой, оснащена широким ремнем и логотипом. Сумка The Tote Bag . Стильная сумка-тоут, сделанная с использованием кожаных элементов. Разные размеры и цветовое оформление позволяют выбрать наиболее подходящий вариант.

. Стильная сумка-тоут, сделанная с использованием кожаных элементов. Разные размеры и цветовое оформление позволяют выбрать наиболее подходящий вариант. Сумка Softshot. Продолжение коллекции Snapshot, выполненное из мягкой кожи. Сумка имеет закругленные края, оснащена ремнем с легко узнаваемым логотипом.





Современное развитие бренда

В последние годы бренд Marc Jacobs активно работает над привлечением молодой аудитории. В 2020 году в производство запущена линейка Heaven, следующая современным трендам и стирающая гендерные границы. Коллекция включает фирменные элементы, переработанные под современную аудиторию.

Сейчас под этим брендом выпускается 3 дизайнерских линейки:

Marc by Marc Jacobs – наиболее популярное и доступное направление.

The Marc Jacobs Collection – эксклюзивные модели, следующие трендам и сохраняющие ключевые особенности бренда.

Little Marc – детская коллекция одежды.

Компания имеет более 60 точек по всем, расположенных в самых разных уголках мира. Ассортимент регулярно пополняется новой продукцией, разработанной известным дизайнером.





Подведем итог

За свою относительно короткую историю бренд Marc Jacobs смог завоевать огромную популярность и укрепиться в мире моды. Это стало возможным благодаря особому таланту основателя и главного дизайнера компании, а также поддержки известного модного дома.