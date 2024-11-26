История бренда Ololol: ключевые этапы развития, приведшие к успеху

Четкое следование выбранной концепции, упорство и желание идти к намеченной цели, – качества, благодаря которым можно достичь значительного успеха в мире моды всего за несколько лет. Об этом свидетельствует история бренда Ololol, который развивался поистине стремительными темпами. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как была основана популярная торговая марка, и в чем заключаются ее основные фишки.

Основание торговой марки

Создание бренда Ololol состоялось в 2021 году, заслуга в его основании принадлежит Оксане Лаврентьевой, которая на тот момент успела себя проявить в многочисленных направлениях. Ей принадлежит компания "Русмода", включающая в себя бренды Terekhov Girl и Alexander Terekhov, ателье Atelier Moscow, занимающееся изготовлением эксклюзивных предметов гардероба, салон красоты "Белый сад". Также Оксана является совладелицей издательского дома Independent Media и успешным бизнес-коучем. Почитателями творчества Лаврентьевой являются ее многочисленные подписчики в соцсетях, число которых по состоянию на 2024 год достигало 335 тысяч человек в Instagram и 49,6 тысяч в Telegram.

Бутик и ателье модного бренда Ololol начали свою работу в сентябре 2021 года. Местом производства одежды стала Трехгорная мануфактура в Москве. Ранее здесь находился шоурум Alexander Terekhov. К бизнесу была привлечена дочь Оксаны, Алина Лаврентьева-Пак, окончившая в свое время школу Esmod и занявшая должность арт-директора.

В первую коллекцию бренда были включены такие женские предметы гардероба как куртки, платья, жакеты, свитеры, а также пижамные костюмы. Позже ассортимент расширился и был пополнен такими моделями верхней одежды как дубленки, шубы из экомеха, парки, пальто. Отдельная линейка посвящена размерам plus size. Впоследствии торговая марка стала выпускать готовые капсулы, состоящие из элементов гардероба в определенных стилях.

В настоящий момент продукция компании реализуется в трех бутиках и одном аутлете, расположенных в Москве, мультибрендовых магазинах в ряде городов России: Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Махачкале, Магнитогорске. Также бренд имеет свой интернет-магазин, через который можно заказать изделия.





Ценности и бестселлеры бренда

В своих интервью создательница торговой марки отмечает, что "Бренд создан женщинами для женщин". При разработке линеек одежды ставка делается на целомудренность и элегантность. Благодаря этому каждая представительница прекрасного пола имеет возможность подчеркнуть свой хороший вкус и статусность.

Неординарный стиль, свойственный для творений бренда, прослеживается с создания его дебютной капсулы. Элементы гардероба в ней дополнены принтом художницы Анны Ксенз из Санкт-Петербурга, взявшей за основу мифологические символы – птиц Феникс и Сирин.

При создании популярных коллекций торговой марки вдохновение черпается в культуре разных стран. Ярким примером выступает линейка "Богини", которая ассоциируется с индийскими покровительницами мудрости, красоты и порядка. Для каждой из богинь свойственна собственная мини-капсула, дополненная определенной символикой.





Бренд занимается не только изготовлением предметов гардероба, но и аксессуаров. Так, в 2022 году состоялась коллаборация с торговой маркой MANIOVICH.AM, производящей украшения. Результатом стал выпуск коллекции, включающей цепочки для очков, кольца, брелоки на кроссовки. Отдельного внимания заслуживают браслеты с выбитыми на них словами "Любовь", "Свет", "Игра". Данные аксессуары изготовлены вручную, материалами для их создания стали жемчуг, полудрагоценные камни, японский бисер.





Подведем итог

История бренда Ololol – пример для подражания, который могут взять на вооружение молодые компании, желающие достичь успеха за короткий срок. Уникальный стиль делает торговую марку легко узнаваемой и любимой многими представительницами прекрасного пола.