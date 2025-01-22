История бренда Petra: от небольшого бутика до сети фирменных магазинов и признания Forbes

Примеры невероятно успешных компаний, заслуживших признание в мире моды, говорят о том, что достичь стремительного развития можно даже из небольшой идеи. Явным подтверждением тому служит история бренда Petra, который разросся от мультибрендового бутика до целой сети магазинов по всей России, а его основательница заняла заслуженное место в списке Forbes. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как создавалась и развивалась торговая марка, и что именно способствовало ее успеху.

Основание и развитие торговой марки

История бренда Petra началась в 2015 году, когда его владелица и креативный директор бренда Вероника Хан совместно со своей подругой Верой Холмовой выпустила первую коллекцию нижнего женского белья. Реализация продукции осуществлялась в собственном шоу-руме, который был открыт в том же году. Раскрутка бренда происходила в том числе в соцсетях. Так, в Instagram количество подписчиков со временем стало составлять более 150 тыс. человек.

Продукция торговой марки должна была стать альтернативой иностранным люксовым брендам, действующим в России. Надо сказать, что задумка в полной мере удалась основательнице бренда, и товары заслужили признание и любовь представительниц прекрасного пола. Впоследствии Вероника Хан продолжила свою деятельность одна, без подруги Веры Холмовой. Для производства продукции задействуются преимущественно мелкие производства, но все женское белье и другие товары проходят тщательный контроль качества.

Успех бренда способствовал его дальнейшему развитию, от небольшого мультибрендового бутика он разросся до крупной сети. Магазины торговой марки открыты в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Кроме того, реализация продукции активно осуществляется через онлайн-продажи.





Ценности и бестселлеры бренда

Основной лозунг компании – "Белье как вторая кожа". Торговая марка делает ставку на то, что ее изделия должны быть максимально комфортными и удобными в носке, но при этом не забывают и о сексуальности и эстетичном внешнем виде их творений. Основательница и креативный директор бренда черпает свое вдохновение в культуре Японии. При создании российского белья и предметов домашнего гардероба четко прослеживают мотивы, характерные для этой страны. К числу самых запоминающихся творений относятся следующие:

халаты и кимоно, изготовленные из струящегося шелка или вискозы бархатистой структуры. При выборе цветовой гаммы предпочтение отдается черному и красному оттенкам. Для изделий свойственен приталенный силуэт, подчеркивающий соблазнительность обладательницы такой вещи, и удлиненный крой рукавов;

нижнее белье, характерной деталью которого является чашечка естественной формы;

оригинальные купальники, боди, корсеты, пижамные комплекты. Последние включают как шортики, так и длинные брюки из струящейся ткани;

аксессуары, при оформлении которых также задействованы азиатские мотивы: подвязки, чулки, перчатки, атласные резинки для волос. Отдельного внимания заслуживают бодичейны – украшения, предназначенные для ношения на талии или шее.





На протяжении истории своего существования бренд выпустил несколько запоминающихся коллекций, среди которых стоит упомянуть следующие:

Basic – нижнее женское белье, выполненное из эластичного тюля;

Cotton – коллекция, содержащая белье с выразительными акцентами: металлическими вставками, вырезами на топе.

линия Odaliska, включающая хлопчатобумажные модели: лифы без косточек, за счет чего создается мягкая структура, топы на лямках или с удлиненными рукавами, трусики с высокой посадкой или другой формы.





Подведем итог

История бренда Petra – пример ошеломляющего успеха, которого можно достичь за довольно короткий срок. Стремительному взлету способствовало четкое следование выбранной концепции, ставка на оригинальность дизайна, высочайшее качество и комфортность моделей.