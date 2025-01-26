История бренда Moncler: от горных вершин до подиумов высокой моды

История бренда Moncler началась с небольшой компании, специализировавшейся на производстве теплой одежды для рабочих. Ее функциональность и удобство стали главными качествами, которые остаются таковыми и в современных реалиях. Предлагаем познакомиться подробнее с основными этапами развития этого бренда одежды.

Основание бренда

Создание Moncler приходится на 1952 год, а ее основателями стали Рене Рамильон и Андре Винсент. Название компании является сокращением от Монестье-де-Клермон – коммуны во французской части Альп.

С момента основания Moncler занимался производством одежды и экипировки для рабочих, которые находятся в условиях сильного холода – ватных спальных мешков, дождевиков, телескопических палаток и стеганых курток. Функциональность такой продукции была замечена и альпинистами, которые часто находились в аналогичных ситуациях.





Первый успех: экипировка для экстремальных условий

Первым профессиональным альпинистом, обратившим внимание на продукцию Moncler, стал француз Лионель Террай. В 1954 году на основании его рекомендаций была запущена линейка спортивной одежды "Moncler pour Lionel Terray", созданная специально для защиты в условиях экстремального холода. Альпинист лично занялся испытанием курток, комбинезонов, перчаток, спальных мешков и другой экипировки, чтобы подтвердить качество продукции.

В том же 1954 году итальянская экспедиция выбрала ватные куртки от Moncler при походе в Каракорум, завершившимся покорением горы Чогори.





По мере развития бренд Moncler начал не только снаряжать экспедиционные группы, но и спонсировать их. Так, в 1964 году компания участвовала в подготовке путешествия Лионеля Террая на Аляску, организовала восхождение французской группы на гору Макалу.

В 1968 году бренд стал спонсором французской команды по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх в Гренобле. Спортсменам требовалась легкая, теплая и прочная одежда, которая не сковывает движения. Это вложение обеспечило Moncler узнаваемость уже на мировом уровне. Спортивная коллекция изначально получила название "Huascaran", а затем была переименована в "Nepal".

В то же время появился и знаменитый логотип компании – буква "М", стилизованная в виде горных вершин на фоне национального символа Франции петуха.





Развитие бренда и выход на рынок моды

В 70-е годы бренд спортивной одежды Moncler начал расширяться, предлагая продукцию не только для спортсменов, но и обычных любителей моды. Ассортимент расширился пуховиками, парками и пальто. Стремление к повышению защитных свойств курток привели к созданию одной из самых узнаваемых деталей продукции – лакированному покрытию.

Особенно популярной продукция стала в Италии, где в 1982 году появился первый официальный магазин.

Основной рост популярности и узнаваемости бренда пришелся на этап сотрудничества с модельером Шанталь Томасс. Дизайнер внесла ряд изменений в пуховики, заменив застежки кнопками, добавив натуральный мех и атласную подкладку. Продукция Moncler начала появляться на обложках глянцевых журналов и участвовать в модных показах.

На 90-е годы пришелся период спада популярности. Компания столкнулась с рядом проблем и испытаний, к преодолению которых оказалась не готовой. Крупные модные конгломераты и появление серьезных конкурентов в нише поставили Moncler на грань банкротства. В течение почти десятилетия в компании происходили организационные и кадровые перемены, которые не давали существенных результатов.

В 2003 компанию приобрел и возглавил итальянский бизнесмен Ремо Руффини. Новый руководитель сделал акцент на качестве, лично контролируя большинство этапов производства одежды.





В начале 2000-х годов бренд Moncler начал сотрудничать с дизайнерами, которые официально на них не работали. Позднее компания устраивала коллаборации с известными законодателями моды, среди которых были Николя Жескьер, Том Браун, Валентино и Джуниа Ватанабе.

Руффини расширил и ассортимент продукции, запустив линейку обуви и аксессуаров, чтобы привлечь аудиторию, готовую платить деньги за качественные вещи класса "люкс". В погоне за быстро меняющимися тенденциями моды 2000-х компания не растеряла своей идентичности. Помимо модных коллекций, было запущено подразделение "Grenoble", специализирующееся на одежде горнолыжном спорте.

В 2008 году в производство была запущена первая линейка люксовой одежды Gamme Rouge под руководством дизайнера Джамбаттиста Валли. Элитная продукция очень быстро хитом и закрепила репутацию как модного бренда мирового уровня. В 2013 году появилась первая детская модная коллекция.

В 2013 году одежда Moncler официально вышла на российский рынок. Первый магазин появился в Москве в Столешниковом переулке. Однако в 2022 году компания покинула Россию, как и многие другие западные бренды.





Современное состояние бренда

Начиная с 2018 года, коллаборации стали отдельным направлением – Moncler Genius. Модные коллекции Gamme Rouge и Gamme Bleu заменили ежемесячные коллекции, которыми занимались приглашенные дизайнеры.

Смена ориентиров помогла привлечь новую аудиторию – согласно открытым данным, количество продаж увеличилось почти до 1 млрд евро лишь в первый год после запуска программы.

В 2020 компания Moncler выкупила итальянский бренд спортивной одежды Stone Island. В этом же году было анонсировано изменение программы развития в пользу защиты окружающей среды, отказа от использования натурального меха, защиты животных и вклад в возобновляемые источники энергетики.

Сегодня бренд Moncler занимает почетное место среди мировых законодателей моды. Успехи компании отмечаются и на финансовых показателях. По информации из финансовой документации за 2024 год, наблюдается стабильный рост. Всего за 9 месяцев продажи составили почти 2 млрд евро. Во всем мире работает более 160 фирменных магазинов.





Подведем итог

История бренда Moncler – это пример того, как сохранить верность истокам, одновременно адаптируясь к современным реалиям. Умение сочетать функциональность с эстетикой позволило компании занять место на пересечении моды и практичности.