История бренда Lacoste: этапы восхождения от рубашки-поло до мирового признания

Некоторые торговые марки узнаваемы с первого взгляда, и видя их символику, сразу понимаешь, о какой именно компании идет речь. Ярким примером является бренд Lacoste, история которого начиналась с обычной теннисной футболки-поло, а закончилась бесспорным признанием среди модниц и модников по всему миру. Фирменный "крокодил" – логотип торговой марки, неизменно ассоциируется с безупречным стилем. В этой статье Клео.ру расскажет об основании и ключевых этапах развития компании и поможет понять, почему продукция бренда стала поистине культовой в мире моды.

Создание бренда Lacoste

Основание знаменитой торговой марки тесно связано с именем не менее известного французского теннисиста Рене Лакоста. Он полностью реализовался в своей спортивной карьере, получив титул чемпиона "Большого шлема" целых восемь раз. Кроме того, Рене дважды был отмечен званием первой ракетки мира. След, который оставил Лакост в истории моды, тесно связан с его основной деятельностью. В 20-е годы для соревнований по теннису была предусмотрена определенная форма: рубашка из плотной ткани с длинным рукавом, брюки и пуловер. Стоит ли говорить о том, что такая форма была не очень удобной, если не сказать "непригодной", для теннисистов, занимающихся подвижным видом спорта.

В 1926 году, когда проходил Открытый чемпионат США по теннису, Рене отверг этот устоявшийся стереотип и появился на соревновании в рубашке-поло белоснежного цвета и оснащенной коротким рукавом. В скором времени другие спортсмены по достоинству оценили его гениальную задумку и стали появляться на мероприятиях в такой же одежде. Поло из хлопка-пике действительно идеально подходила для активных передвижений в жаркую погоду.





Стоит отметить, что фирменный знак Lacoste и визитная карточка компании – зеленый аллигатор, тоже имеет собственную интересную историю появления. "Крокодил" предшествовал рождению бренда и возник даже раньше, чем была основана торговая марка. Дело происходило в 1927 году, когда Рене Лакост и Алан Мур, капитан французской сборной по теннису, заключили шуточное пари. Алан пообещал Рене подарить ему чемодан из крокодиловой кожи, если тот завоюет Кубок Дэвиса, который тогда как раз проходил в Бостоне. Выиграть пари Лакосту было не суждено, поскольку он потерпел поражение. Однако за ним прочно закрепилось прозвище "Аллигатор", которое очень ему подходило, учитывая его дерзкий характер, упорство и стремление к успеху. Спустя какое-то время друг Рене, художник Робер Джонс, изобразил логотип, который стал украшать рубашки-поло теннисиста и вскоре заслужил популярность по всему миру.

Создание бренда Lacoste произошло в 1933 году, когда Рене оставил спортивную карьеру и принял решение основать собственную торговую марку одежды. Его партнером стал Андре Жилье, владелец крупной трикотажной фабрики. Их совместными усилиями была основана фирма под названием La Societe Chemise Lacoste. Компания занялась производством моделей рубашек для спорта: тенниса, гольфа и парусного. Одежда дополнялась неизменным атрибутом – фирменным логотипом в виде крокодила.





Развитие бренда в ХХ веке

Практически с самого начала основания торговой марки произошло ее восхождение к вершине модного олимпа. Так, в 1952 году бренд выпустил коллекцию цветных рубашек-поло, завоевавшую огромный успех среди потребителей.

В 1963 году случилось знаковое событие в развитии компании. Ею стал управлять сын Рене, Бернар Лакост, который принял решение значительно расширить ассортимент и не ограничивать его исключительно продукцией для спорта. С того времени в коллекции стала входить одежда в стиле кэжуал, обувь и всевозможные аксессуары.

В середине 80-х фирменные рубашки-поло с логотипом в виде крокодила пережили настоящий бум. Это произошло благодаря популярности стиля преппи, который предпочитали американские студенты, учившиеся в престижных учебных заведениях. Поло с аллигатором шло в неизменной комбинации с идеально отглаженными брюками, блестящими лоферами и высококачественными пуловерами с ромбообразным принтом. Подобный наряд был предназначен подчеркнуть статусность его владельца.





Культовые вещи Lacoste

Французская элегантность, безупречный стиль, высочайшее качество и долговечность – все это характеризует вещи из коллекций Lacoste. Ассортимент компании невероятно широк, а к разработке всех линеек применяется уникальный подход. Продукцию бренда, ставшей поистине культовой, можно условно разделить на такие категории:

Одежда – всевозможные футболки, рубашки, свитера, свитшоты, куртки и другие предметы гардероба. В летних коллекциях преобладают вещи, изготовленные из пике коттона – материала, созданного путем особого переплетения нитей. Благодаря этому ткань приобретает особую прочность, при этом обеспечивает отличную воздухопроницаемость. Одежда из текстиля создается с помощью особых технологий, гарантирующих устойчивость материалов к воде и ветру.

Обувь, изготовленная из натуральной и экокожи. При производстве изделий применяются уникальные технологии амортизации, примером выступают вставки из пены с памятью формы. Благодаря этому кроссовки, кеды, мокасины поглощают удары при ходьбе и обеспечивают максимальный комфорт в носке.

Коллекции спортивной одежды разрабатываются с помощью технологий управления влажностью, создания специальных вентиляционных систем и антибактериальных покрытий. Все это гарантирует комфорт и удобство даже при самых активных физических нагрузках.

Всевозможные аксессуары, к примеру, сумки и очки; ароматы и духи для мужчин и женщин, ювелирные изделия предназначены подчеркнуть статусность владельца и безупречный стиль.





Современное состояние бренда

Стоит отметить, что развитие компании не всегда проходило гладко. Ей пришлось пережить не только взлеты, но и падения. Это случилось в связи с массовым производством поло, когда их стало можно купить даже в больших супермаркетах, а их производством стали заниматься малоизвестные марки. Чтобы сохранить репутацию на рынке, торговая марка Lacoste приняла сложное решение о расторжении контракта с американской трикотажной компанией Izod, продолжавшегося в течение сорока лет.

Впоследствии бренд смог достичь нового этапа развития, а его магазины появились в престижных районах Нью-Йорка и всей Европы. Компания решила сменить курс и начала выпуск коллекций в коллаборации с молодыми талантливыми дизайнерами. Творения Lacoste стали все чаще появляться на неделях моды. Коллекции бренда чрезвычайно разнообразны и радуют новинками одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и ювелирных изделий. Однако знаменитое поло с крокодилом продолжает оставаться визитной карточкой торговой марки и классикой, не подверженной влиянию моды.





Подведем итог

История бренда Lacoste – вдохновляющий пример для многих компаний, желающих достичь успеха и признания в мире моды. На протяжении всего своего существования компания показала, что реализация оригинальных дизайнерских идей и следование выбранной концепции – верные шаги, которые помогли добиться небывалых вершин и прочно укрепить свои позиции на модном олимпе.