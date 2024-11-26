История бренда Brusnika: создание и развитие российской торговой марки вязаной одежды

Завоевание признания в мире моды – индивидуальный путь каждой торговой марки. Некоторые из них делают акцент на универсальность, производство многочисленных предметов гардероба в разных стилях, в то время как другие предпочитают остановиться на определенной концепции и четко следовать ей. Примером последнего развития выступает история бренда Brusnika, делающего ставку на производство высококачественных вязаных вещей. В этой статье Клео.ру расскажет, как создавалась и развивалась торговая марка, заслужившая любовь потребителей за довольно короткий срок, и раскроет секреты уникальности бренда.

Создание и развитие бренда

Торговая марка была основана в 2013 году под названием Brusnika Crafted Knitwear. Заслуга в ее создании принадлежит супружеской паре – Ольге и Андрею Ямщиковым. Открытие компании состоялось в подмосковном Раменском. Основной специализацией было выбрано изготовление вязаных изделий из трикотажа. Впоследствии ассортимент компании расширился, а для увеличения производства был открыт швейный цех.

Российский бренд Brusnika пережил стремительное развитие всего за три года, и уже в 2016 году модели торговой марки были представлены на европейском рынке в магазинах, открытых в Цюрихе, Лозанне, Женеве. В том же году состоялась демонстрация коллекции торговой марки на площадке лектория в ТРЦ "Авиапарк". Кроме традиционной вязаной одежды были показаны элегантные пальто и эффектные вечерние платья.





В марте 2017 года состоялся очередной прорыв в деятельности компании, что было ознаменовано выходом коллекции "Fusion". Ее отличительными чертами стали эксперименты со стилями, выражающимися в их смелом совмещении, яркие сочные расцветки, применение асимметрии и оригинальных деталей. В сентябре 2019 года компания открыла магазин в ТЦ "Невский центр" в Санкт-Петербурге, ставший вторым в городе. В 2022 году бренд снова вышел на международный рынок, открыв магазин в Объединенных Арабских Эмиратах в Dubai Marina Mall.

В 2024 году компания продолжила расширяться, число ее фирменных магазинов составило 29, а местом их размещения стали Москва, Казань, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владимир. За рубежом были основаны торговые точки в Казахстане, ОАЭ, Швейцарии.





Особенности коллекций бренда

Одежду Brusnika отличает собственный уникальный стиль, узнаваемый среди конкурентов. Компания занимается собственным производством, всем процессам уделяется повышенное внимание. Предметы гардероба производятся на современном японском оборудовании. Для изготовления изделий берутся исключительно материалы высочайшего качества: шерсть, трикотаж, хлопок, деним, лен. Уникальными особенностями является применение техники кроше, создание вязаных предметов гардероба без швов, акцентирование моделей нестандартными элементами. Компания уделяет внимание не только разработке женской одежды, но и занимается созданием спортивного гардероба, а также детских коллекций.





Среди уникальных и запоминающихся моделей бренда стоит отметить следующие:

вязаные платья, как летние ажурные, выполненные их тонких хлопчатобумажных или трикотажных нитей, так и теплые шерстяные;

кардиганы "Flying Birds" – смелые модели, дополненные бахромой и идеально вписывающиеся в стиль бохо;

кофты и свитера спокойных пастельных, универсальных серых или бежевых, ярких насыщенных оттенков;

спортивные костюмы, уникальные тем, что выполнены в технике вязки.





Подведем итог

История бренда Brusnika свидетельствует о том, как можно достичь успеха, четко следуя выбранным приоритетам и делая ставку на индивидуальность и уникальность. О высоких достижениях торговой марки говорит ее стремительное развитие, доверие и признание потребителей. Следование основной концепции позволило компании прочно удерживать позиции на рынке и оставаться в лидерах производства стильной вязаной одежды.