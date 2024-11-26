История бренда Mascotte: основание, развитие, хиты дизайнерских коллекций

Неотъемлемым атрибутом стильного образа являются не только предметы гардероба, но и обувь и аксессуары. Некоторые компании весьма преуспели в этом направлении, завоевав любовь и признание потребителей. Одним из таких примеров является бренд Mascotte, история которого говорит о том, как можно в кратчайшие сроки уверенно утвердиться на модном олимпе и занять прочные позиции среди конкурентов. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, как создавалась и развивалась популярная торговая марка.

Основание и развитие бренда

Безупречный стиль, универсальность и легкая сочетаемость с другими предметами гардероба – все это характеризует творения торговой марки. Чтобы достичь подобного результата, ее основатели и команда приложили немалые усилия, но результат превзошел все ожидания и привел к стремительному росту компании.

Датой основания бренда является 2000 год, когда торговая марка Mascotte, название которой переводится как "талисман", была зарегистрирована в Москве. В начале своей деятельности компания занималась продажей обуви в мультибрендовых бутиках. Уверенному освоению рынка способствовали оригинальные дизайнерские идеи бренда, касающиеся изготовления как женских, так и мужских обувных моделей. Все это привело к расширению бизнеса: в 2002-2003 годах компания уже открыла несколько салонов и фирменных магазинов.

Начиная с 2006 года, в качестве инструмента для продвижения бренд выбирает франчайзинг. Кроме того, компания уделяет значительное внимание поиску и улучшению новых технологий, что дало свои плоды. Сеть магазинов настолько разрослась, что в 2010 году насчитывала около 120 магазинов в России, а в 2012 году вышла за пределы страны, торговые точки появились в Великобритании и Австралии. Кроме того, Mascotte начинает международное сотрудничество с партнерами из других стран.





Продукция бренда

Торговая марка стремится постоянно развиваться и регулярно пополняет коллекции новинками, соответствующим последние веяниям в мире моды. Ассортимент российского бренда Mascotte чрезвычайно широк и включает следующие направления:

предметы гардероба: верхнюю одежду, жакеты, платья, джемперы, брюки, дутые жилеты, тренчи;

обувь в разных стиля: сандалии, балетки, сабо, ботинки;

аксессуары: очки, головные уборы, платки, ремни;

сумки всевозможных моделей: хобо, шопперы, багеты, тоуты, дорожные.





Некоторые творения торговой марки признаны настоящими бестселлерами. Примером служит обувь, включенная в коллекцию FW24-25, основной концепцией которой стали выверенные геометрические линии и оригинальные дизайны. В ассортименте представлены ботильоны, дополненные анималистичным принтом, сапоги с квадратным мысом, обувные модели с фигурным каблуком, сабо, оснащенные меховой стелькой, женственные туфли мэри джейн. Для изготовления изделий использованы высококачественные замша, кожа, велюр. Еще одним хитом стали кеды, выполненные из натуральной кожи и оснащенные анатомической текстильной стелькой "Memory Foam" с эффектом памяти.





Подведем итог

История бренда Mascotte свидетельствует о том, как можно добиться оглушительного успеха, четко придерживаясь выбранной концепции и прикладывая необходимые усилия для ее реализации. Разработка новых концепций, уникальный дизайн – все это привело к тому, что творения торговой марки стали настоящими бестселлерами в мире моды.