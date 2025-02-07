История бренда Sela: от небольшого семейного бизнеса к международной сети магазинов

Взаимопонимание между партнерами компании и единство в следовании выбранной стратегии зачастую являются основами успеха в создании и развитии бизнеса. Особенно это касается семейных проектов, направленных на основание торговой марки в той или иной сфере. Ярким примером подобного успеха является история бренда Sela, который возник благодаря тандему двух двоюродных братьев. Экспериментальный проект, начинавшийся с поставки небольших партий товаров в другую страну, разросся до крупной компании, завоевавшей признание в мире моды. Клео.ру предлагает узнать, что способствовало такому впечатляющему успеху популярного бренда.





Основание компании

Наверняка многих людей, знакомых с продукцией торговой марки интересовало, чей бренд Sela. Появлению известной компании предшествовала личная история инженера Бориса Остроброда, который в 1990 году решил кардинально изменить свою судьбу и переехал из России в Израиль. Он начал искать для себя новые возможности, но в итоге успех оказался тесно связан с его родиной. Борис скооперировался с Александром Пекарским, его двоюродным братом, и они вместе начали поставлять продукцию в Россию. Изначально это была как одежда, так и другие товары: косметика, продукты питания, алкоголь. Стоит отметить, что уже первая партия предметов гардероба имела ошеломляющий успех, в итоге она даже не успела дойти до витрин магазинов, а была сразу разобрана розничными торговцами.

Братья приняли решение создать собственную компанию под названием Sela, основание которой произошло в 1991 году. Ее регистрация состоялась в Великобритании. Первоначальный ассортимент составляли купальники, после он был расширен. Одежда поставлялась из Китая, а затем стала изготавливаться по собственному дизайну.





Развитие и экспансия

Дальнейшему росту компании способствовали довольно неожиданные события. Ими послужили сложности, вызванные сотрудничеством с китайскими партнерами. Мало того, что сроки поставок периодически нарушались, так еще и возникали проблемы с объемом поставляемого товара. К примеру, заказав два контейнера одежды, компания в итого могла получить целых десять. Братьям ничего не оставалось, как пробовать реализовать избытки. Это неожиданно привело к тому, что товар оказался востребованным и его неизменно разбирали для последующей продажи.

Торговая марка набирала значительные обороты уже к середине 1990-х годов. От реализации розничным торговцам компания перешла к сотрудничеству с крупными универмагами Санкт-Петербурга. Выручка стала достигать 100 000 долларов в месяц, что послужило очередным толчком к развитию. Братья приняли решение открыть собственный магазин в Санкт-Петербурге под брендом SELA, это состоялось в 1996 году. При этом Остроброд и Пекарский руководствовались концепцией привлечения покупателей с вещевых рынков. Для этого им предлагалась одежда Sela по ценникам, соответствующим их привычному уровню. Немаловажную роль сыграл тот факт, что российские потребители больше доверяли иностранным брендам, чем местным производителям.





Преодоление кризиса 1998

Как и многие другие предприниматели, Остроброд и Пекарский столкнулись с финансовым кризисом в 1998 году. Это было связано с обрушением курса валют, что нанесло серьезный удар по экономике. Тем не менее, братья нашли выход из положения и открыли для себя новые возможности. Компания решила прибегнуть к неожиданному для покупателей шагу: сделать заморозку цены на товары на месяц. Эффект был впечатляющим: одежду Sela мгновенно раскупили в магазинах. Это привело к дальнейшему расширению компании и открытии магазина в Москве в 1999 году.

Ключевую роль в развитии торговой марки сыграла система франчайзинга, благодаря которой петербургская компания превратилась в международную сеть. В 2002 году представительство бренда открылось в Эстонии, а спустя год в Украине. В 2004 году торговая марка вышла на рынок Казахстана. Позже магазины Sela распространились в Латвии, Литве, Грузии, Польше, Киргизии, Армении, Молдове, Белоруссии.

В 2010 году Борис Остроброд становится единственным руководителем компании. Это было связано с тем, что Александр Пекарский продал ему свою долю и занялся кондитерским бизнесом. Бренд Sela продолжил свое развитие.





Современный этап и ребрендинг

К 2019 году масштабы компании достигли впечатляющих размеров: целых 400 торговых точек работали под брендом Sela. Из них под управлением компании находилось 150 магазинов, а остальные осуществляли свою деятельность по франчайзинговой модели.

Стоит отметить, что компании приходилось периодически сталкиваться с трудностями. Так, в 2018 году выручка снизилась на 4 %, но торговая марка продолжала занимать уверенные позиции на рынке. Даже в тот непростой период стоимость бизнеса оценивалась в 500 миллионов рублей, а продукция продолжала оставаться неизменно востребованной.

К 2019 году произошло слияние бренда с Melon Fashion Group, в состав которой входили такие проекты как Love Republic, Befree, Zarina. Это способствовало дальнейшему укреплению позиций компании.

2024 год стал решающим в развитии бренда. Это было связано с обновлением образа, созданием нового логотипа и расширением аудитории. Торговые площади были увеличены более чем на 26 тыс. кв. метров, появилось 23 новых флагмана. Кроме того, были открыты магазины в новом формате с семейными кафе внутри. В 2025 году компания планирует продолжать свою экспансию в российских регионах.





Подведем итог

История бренда Sela – это пример успеха, которого можно достичь благодаря упорству, смелости и готовности к риску. Немаловажную роль в развитии компании сыграл креативный подход и стремление к новаторским идеям ее создателей.