История бренда Breguet: от основания в 1775 году до современных инноваций

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Узнайте историю швейцарского бренда Breguet. Как мастер Абрахам-Луи Бреге в 1775 году основал один из самых уважаемых часовых домов, чьи инновации изменили индустрию.

Компании, развивающиеся на протяжении многих лет, обоснованно завоевали доверие и признание среди потребителей. Это в полной мере относится к бренду Breguet, история которого насчитывает уже 250 лет. Торговая марка производит уникальные швейцарские часы, характеризующиеся отменным качеством и оригинальными дизайнами. Клео.ру расскажет о том, как создавался и развивался бренд, а также о его выдающихся достижениях.

Источник фото – breguet.com

Основание бренда и вклад Абрахама-Луи Бреге

Всемирно известная торговая марка ведет историю своего существования с 1775 года. Заслуга в ее основании принадлежит Абрахаму-Луи Бреге, родившемуся в 1747 году в Невшателе. В возрасте 15 лет он отправился в Париж, чтобы обучаться часовому делу. После того, как обучение было окончено, Абрахам нарабатывал опыт у двух знаменитых мастеров.

В 28-летнем возрасте он решает основать собственную часовую компанию. Именно с этого момента, с 1775 года, и начинается история торговой марки Breguet. В тот момент мастерская была известна под названием Quai de l'Horloge и располагалась в Париже, на берегу реки Сена. Кроме того, Абрахам-Луи Бреге продолжал оттачивать свои навыки, перенимая опыт у наставника, математика Жозеф-Франсуа Мари. Последний представил его при французском дворе. Творения Бреге быстро обрели популярность среди аристократов, в число которых вошли такие исторические личности как королева Мария-Антуанетта, король Людовик XVI, герцог Орлеанский, Наполеон Бонапарт.

В 1777 году Абрахам и его работы становятся известными не только при версальском дворе, но и по всей Европе. Это произошло благодаря тому, что мастер изобрел уникальный механизм с автоподзаводом. Кроме того, он уделял значительное внимание стилю изготавливаемых им часов.

В 1789 году Бреге был вынужден покинуть страну из-за Французской революции. Мастер начинает свою деятельность за пределами Франции. В 1793 году он работает в Женеве, а после в Ле-Локле. В этот период он занимался изготовлением заказов для английских и российских монархов. Лишь в 1795 году Абрахам смог вернуться в Париж к своей мануфактуре Breguet и заняться ее восстановлением.

Источник фото – breguet.com

Ключевые изобретения Breguet

Работы Абрахама-Луи Бреге принесли значительный вклад в развитие часового мастерства. Первое уникальное произведение было создано в 1777 году, это был механизм с автоподзаводом Breguet perpétuelle. Следует отметить, что часы с автоподзаводом существовали и ранее, но именно Breguet стали действительно основательными и надежными. Колеблющийся груз имел форму наконечника стрелы и изготавливался из платины. Во время колебания он возвращался в исходную позицию после каждого движения, подталкивал заводную пружину, а после ее полного натяжения останавливался.

Еще одним уникальным произведением стали "стрелки Breguet", имеющие особую форму и в результате ставшие классическими. Абрахам их создал в 1783 году из золота или вороненой стали. Форма стрелок была разработана с учетом того, чтобы циферблат был легко читаемым.

Также мастер уделял значительное внимание стилю своих творений. Так, циферблаты изготавливались из эмалированных пластин и дополнялись арабскими цифрами, имеющими легкий наклон вправо. Кроме того, оригинальность дизайну придавали гильошированные украшения – геометрические узоры, которые вручную гравировали на циферблате. Рисунок не только выглядел эстетически привлекательным, но и выполнял практическую функцию – подавлял отражение света на дисках из металла. Также модели часов дополнялись секретной подписью(индивидуальным номером), которая становалсь видимым лишь при боковом освещении.

Конец 1790-х годов отметился очередными изобретениями мастера. Ими стали однострелочные часы Souscription, производимые из серебра и золота. В этот же период Абрахам выпускает тактильные часы Montre À Tact, которые относились к категории карманных и дополнялись стрелкой, расположенной крышке. На боковом корпусе в определенной последовательности находились драгоценные камни. Благодаря такому устройству время можно было определить на ощупь.

Источник фото – breguet.com

Breguet в XIX–XX веках

1801 год ознаменовался очередным знаковым изобретением. Им стал турбийон, до сих пор ассоциирующийся со знаком высочайшего качества в часовом мастерстве. В настоящее время турбийоном дополняют особо роскошные модели часов. Изобретение позволило решить проблему воздействия гравитации на точность хода механизма и заслужило получение Абрахамом патента со сроком действия 10 лет.

В 1807 году в бизнес вступил сын мастера, Антуан-Луи, а название компании было преобразовано в Breguet et Fils. Наследник проявлял выдающиеся способности к часовому делу и внес значительный вклад в его развитие. Его учителями стали отец и известный хронометрист из Лондона Джон Арнольд.

В 1808 году состоялось открытие мастерской в Санкт-Петербурге. Впрочем, ее закрыли спустя три года, что было связано с запретом Александра I на реализацию в России французской продукции.

В 1815 году Абрахам был удостоен звания производителя хронометров французского Королевского флота, которое ему было присвоено Людовиком XVIII. Мастером были разработаны стандарты для морских хронографов, используемые и по сегодняшний день.

Знаменитый часовщик скончался в 1823 году в 77-летнем возрасте. Перед смертью он так и не успел завершить сложнейшую работу – создание карманных часов Breguet. Заказ на их изготовление поступил от Марии-Антуанетты в 1783 году. Чтобы создать данную модель, компания Breguet потратила целых 44 года. Работу завершил сын мастера, а 2004 году была произведена их точная копия, вошедшая в ТОП 5 самых дорогих механизмов.

Источник фото – breguet.com

После смерти мастера его дело и управление компанией продолжили сын и внук Луи-Клеман. Последний стал единолично возглавлять ее в 1833 году, а компания получила новое наименование Breguet, Neveu et Cie. Луи-Клеману принадлежит заслуга в развитии новых направлений, в частности, изготовления электрических приборов. Впрочем, страсть к электронике привела к довольно неожиданному шагу – решению продать компанию в 1870 году. Ее владельцем стал англичанин Эдвард Браун, а новым названием – Maison Breguet. Бренд продолжил удерживать позиции по производству элитных часов. Кроме того, после Первой мировой войны компания занялась изготовлением авиационных моделей.

В 1970 году произошла очередная смена владельцев, которыми стали Пьер и Жак Шоме, возглавлявшие ювелирный дом Chaumet. В 1976 году они решили перенести производство в Швейцарию. Братья решили продать компанию спустя 17 лет из-за кризиса. Смены пошли на пользу, в чем состоит заслуга компании Investcorp, купившей Дом Breguet в 1987 году. Продукция бренда стала всемирно известной и распространилась в Северной Америке и Азии.

В 1999 году Breguet вошел в состав Swatch Group, а ресурсы компании значительно увеличились. Президентом стал Николас Г. Хайек, получивший целых 120 патентов. После руководителем стал его сын Марк А.Хайек.

Источник фото – breguet.com

Культовые модели Breguet

Коллекции швейцарских часов Breguet по праву считаются культовыми. Для каждой из них свойственен неповторимый стиль и дизайн, подкрепленный безупречным качеством. К числу самых знаковых моделей компании относятся следующие:

  • Classique Grande Complication (Ref. 5347) – часы, представляющие собой тандем двух турбийонов, которые приводятся в движение механизмом с ручным заводом. Модель оснащена вороненой стрелкой Pomme, указывающей час, и дополнительной минутной стрелкой. Корпус достаточно широкий и достигает 44 мм в диаметре. Циферблат дополнен римскими цифрами и гильошированным узором.
  • Коллекция Classique – Ref. 5177 подразумевает изготовление некоторых деталей из кремния, обеспечивающего механизму повышенную износостойкость. Корпус создается из желтого или белого золота и выступает в комбинации с белым эмалевым циферблатом, дополненного арабскими или римскими цифрами.
  • Коллекция La Tradition – Ref. 7027 и Ref. 7037. Выпуск изделий состоялся в 2005 году и знаменовал новый технологический прорыв. Отличительной особенностей моделей стал механизм, известный под названием "парашют". Устройство послужило началом создания противоударных механизмов. В 2006 году была выпущена новая версия La Tradition (Ref. 7027), характерными деталями которой стали корпус, выполненный из белого золота, и "парашют", изготовленный из вороненой стали. За работой механизма можно следить со стороны как циферблата, так и задней крышки.

Источник фото – breguet.com

  • Коллекция Marine представляет собой наследие от часов, разработанных в свое время для морских пехотинцев. Модели оснащены ручным заводом, водонепроницаемым до 100 м корпусом, выполненным из розового золота. Циферблат украшен волнообразным декором, а задняя крышка – силуэтом волны.
  • Heritage – Ref. 3660 – часы с циферблатом, выдержанным в классическом стиле и оснащенным миниатюрной секундной стрелкой. Характерные особенности модели – бочкообразная форма корпуса, благодаря чему обеспечивается особое удобство при ношении на руке. Корпус выполнен из розового или белого золота и декорирован драгоценными камнями.
  • Reine de Naples -Ref. 8928 и Ref. 8929 – автоматическая модель с корпусом из белого золота, дополненного перламутровым циферблатом, декором из 139 бриллиантов и тканевым черным ремешком.

Источник фото – breguet.com

Современное состояние бренда

В настоящее время компанию продолжает возглавлять Марк А.Хайек, который делает ставку на привлечение креативных специалистов, наделенных новаторским потенциалом. Количество полученных патентов превысило число, которое в свое время было выдано основателю бренда, Абрахаму-Луи Бреге. Кроме управления Breguet Марк А.Хайек занимается руководством и развитием конкурирующей торговой марки Blancpain, а также является членом совета директоров Tiffany & Co. Данный метод дает постоянные толчки для развития и совершенствования, а продукция продолжает оставаться знаком высокого статуса.

Подведем итог

История бренда Breguet – пример успеха, который достигался и формировался на протяжении многих лет. Ставка на высочайшее качество, следование традициям, уникальные технологии, неподражаемый стиль – все это делает модели торговой марки узнаваемыми и востребованными по всему миру.

Ульяна Володская

Журналист

 

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