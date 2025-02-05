История бренда Breguet: от основания в 1775 году до современных инноваций

Компании, развивающиеся на протяжении многих лет, обоснованно завоевали доверие и признание среди потребителей. Это в полной мере относится к бренду Breguet, история которого насчитывает уже 250 лет. Торговая марка производит уникальные швейцарские часы, характеризующиеся отменным качеством и оригинальными дизайнами. Клео.ру расскажет о том, как создавался и развивался бренд, а также о его выдающихся достижениях.





Основание бренда и вклад Абрахама-Луи Бреге

Всемирно известная торговая марка ведет историю своего существования с 1775 года. Заслуга в ее основании принадлежит Абрахаму-Луи Бреге, родившемуся в 1747 году в Невшателе. В возрасте 15 лет он отправился в Париж, чтобы обучаться часовому делу. После того, как обучение было окончено, Абрахам нарабатывал опыт у двух знаменитых мастеров.

В 28-летнем возрасте он решает основать собственную часовую компанию. Именно с этого момента, с 1775 года, и начинается история торговой марки Breguet. В тот момент мастерская была известна под названием Quai de l'Horloge и располагалась в Париже, на берегу реки Сена. Кроме того, Абрахам-Луи Бреге продолжал оттачивать свои навыки, перенимая опыт у наставника, математика Жозеф-Франсуа Мари. Последний представил его при французском дворе. Творения Бреге быстро обрели популярность среди аристократов, в число которых вошли такие исторические личности как королева Мария-Антуанетта, король Людовик XVI, герцог Орлеанский, Наполеон Бонапарт.

В 1777 году Абрахам и его работы становятся известными не только при версальском дворе, но и по всей Европе. Это произошло благодаря тому, что мастер изобрел уникальный механизм с автоподзаводом. Кроме того, он уделял значительное внимание стилю изготавливаемых им часов.

В 1789 году Бреге был вынужден покинуть страну из-за Французской революции. Мастер начинает свою деятельность за пределами Франции. В 1793 году он работает в Женеве, а после в Ле-Локле. В этот период он занимался изготовлением заказов для английских и российских монархов. Лишь в 1795 году Абрахам смог вернуться в Париж к своей мануфактуре Breguet и заняться ее восстановлением.





Ключевые изобретения Breguet

Работы Абрахама-Луи Бреге принесли значительный вклад в развитие часового мастерства. Первое уникальное произведение было создано в 1777 году, это был механизм с автоподзаводом Breguet perpétuelle. Следует отметить, что часы с автоподзаводом существовали и ранее, но именно Breguet стали действительно основательными и надежными. Колеблющийся груз имел форму наконечника стрелы и изготавливался из платины. Во время колебания он возвращался в исходную позицию после каждого движения, подталкивал заводную пружину, а после ее полного натяжения останавливался.

Еще одним уникальным произведением стали "стрелки Breguet", имеющие особую форму и в результате ставшие классическими. Абрахам их создал в 1783 году из золота или вороненой стали. Форма стрелок была разработана с учетом того, чтобы циферблат был легко читаемым.

Также мастер уделял значительное внимание стилю своих творений. Так, циферблаты изготавливались из эмалированных пластин и дополнялись арабскими цифрами, имеющими легкий наклон вправо. Кроме того, оригинальность дизайну придавали гильошированные украшения – геометрические узоры, которые вручную гравировали на циферблате. Рисунок не только выглядел эстетически привлекательным, но и выполнял практическую функцию – подавлял отражение света на дисках из металла. Также модели часов дополнялись секретной подписью(индивидуальным номером), которая становалсь видимым лишь при боковом освещении.

Конец 1790-х годов отметился очередными изобретениями мастера. Ими стали однострелочные часы Souscription, производимые из серебра и золота. В этот же период Абрахам выпускает тактильные часы Montre À Tact, которые относились к категории карманных и дополнялись стрелкой, расположенной крышке. На боковом корпусе в определенной последовательности находились драгоценные камни. Благодаря такому устройству время можно было определить на ощупь.





Breguet в XIX–XX веках

1801 год ознаменовался очередным знаковым изобретением. Им стал турбийон, до сих пор ассоциирующийся со знаком высочайшего качества в часовом мастерстве. В настоящее время турбийоном дополняют особо роскошные модели часов. Изобретение позволило решить проблему воздействия гравитации на точность хода механизма и заслужило получение Абрахамом патента со сроком действия 10 лет.

В 1807 году в бизнес вступил сын мастера, Антуан-Луи, а название компании было преобразовано в Breguet et Fils. Наследник проявлял выдающиеся способности к часовому делу и внес значительный вклад в его развитие. Его учителями стали отец и известный хронометрист из Лондона Джон Арнольд.

В 1808 году состоялось открытие мастерской в Санкт-Петербурге. Впрочем, ее закрыли спустя три года, что было связано с запретом Александра I на реализацию в России французской продукции.

В 1815 году Абрахам был удостоен звания производителя хронометров французского Королевского флота, которое ему было присвоено Людовиком XVIII. Мастером были разработаны стандарты для морских хронографов, используемые и по сегодняшний день.

Знаменитый часовщик скончался в 1823 году в 77-летнем возрасте. Перед смертью он так и не успел завершить сложнейшую работу – создание карманных часов Breguet. Заказ на их изготовление поступил от Марии-Антуанетты в 1783 году. Чтобы создать данную модель, компания Breguet потратила целых 44 года. Работу завершил сын мастера, а 2004 году была произведена их точная копия, вошедшая в ТОП 5 самых дорогих механизмов.





После смерти мастера его дело и управление компанией продолжили сын и внук Луи-Клеман. Последний стал единолично возглавлять ее в 1833 году, а компания получила новое наименование Breguet, Neveu et Cie. Луи-Клеману принадлежит заслуга в развитии новых направлений, в частности, изготовления электрических приборов. Впрочем, страсть к электронике привела к довольно неожиданному шагу – решению продать компанию в 1870 году. Ее владельцем стал англичанин Эдвард Браун, а новым названием – Maison Breguet. Бренд продолжил удерживать позиции по производству элитных часов. Кроме того, после Первой мировой войны компания занялась изготовлением авиационных моделей.

В 1970 году произошла очередная смена владельцев, которыми стали Пьер и Жак Шоме, возглавлявшие ювелирный дом Chaumet. В 1976 году они решили перенести производство в Швейцарию. Братья решили продать компанию спустя 17 лет из-за кризиса. Смены пошли на пользу, в чем состоит заслуга компании Investcorp, купившей Дом Breguet в 1987 году. Продукция бренда стала всемирно известной и распространилась в Северной Америке и Азии.

В 1999 году Breguet вошел в состав Swatch Group, а ресурсы компании значительно увеличились. Президентом стал Николас Г. Хайек, получивший целых 120 патентов. После руководителем стал его сын Марк А.Хайек.





Культовые модели Breguet

Коллекции швейцарских часов Breguet по праву считаются культовыми. Для каждой из них свойственен неповторимый стиль и дизайн, подкрепленный безупречным качеством. К числу самых знаковых моделей компании относятся следующие:

Classique Grande Complication (Ref. 5347) – часы, представляющие собой тандем двух турбийонов, которые приводятся в движение механизмом с ручным заводом. Модель оснащена вороненой стрелкой Pomme, указывающей час, и дополнительной минутной стрелкой. Корпус достаточно широкий и достигает 44 мм в диаметре. Циферблат дополнен римскими цифрами и гильошированным узором.

– часы, представляющие собой тандем двух турбийонов, которые приводятся в движение механизмом с ручным заводом. Модель оснащена вороненой стрелкой Pomme, указывающей час, и дополнительной минутной стрелкой. Корпус достаточно широкий и достигает 44 мм в диаметре. Циферблат дополнен римскими цифрами и гильошированным узором. Коллекция Classique – Ref. 5177 подразумевает изготовление некоторых деталей из кремния, обеспечивающего механизму повышенную износостойкость. Корпус создается из желтого или белого золота и выступает в комбинации с белым эмалевым циферблатом, дополненного арабскими или римскими цифрами.

подразумевает изготовление некоторых деталей из кремния, обеспечивающего механизму повышенную износостойкость. Корпус создается из желтого или белого золота и выступает в комбинации с белым эмалевым циферблатом, дополненного арабскими или римскими цифрами. Коллекция La Tradition – Ref. 7027 и Ref. 7037. Выпуск изделий состоялся в 2005 году и знаменовал новый технологический прорыв. Отличительной особенностей моделей стал механизм, известный под названием "парашют". Устройство послужило началом создания противоударных механизмов. В 2006 году была выпущена новая версия La Tradition (Ref. 7027), характерными деталями которой стали корпус, выполненный из белого золота, и "парашют", изготовленный из вороненой стали. За работой механизма можно следить со стороны как циферблата, так и задней крышки.





Коллекция Marine представляет собой наследие от часов, разработанных в свое время для морских пехотинцев. Модели оснащены ручным заводом, водонепроницаемым до 100 м корпусом, выполненным из розового золота. Циферблат украшен волнообразным декором, а задняя крышка – силуэтом волны.

представляет собой наследие от часов, разработанных в свое время для морских пехотинцев. Модели оснащены ручным заводом, водонепроницаемым до 100 м корпусом, выполненным из розового золота. Циферблат украшен волнообразным декором, а задняя крышка – силуэтом волны. Heritage – Ref. 3660 – часы с циферблатом, выдержанным в классическом стиле и оснащенным миниатюрной секундной стрелкой. Характерные особенности модели – бочкообразная форма корпуса, благодаря чему обеспечивается особое удобство при ношении на руке. Корпус выполнен из розового или белого золота и декорирован драгоценными камнями.

– часы с циферблатом, выдержанным в классическом стиле и оснащенным миниатюрной секундной стрелкой. Характерные особенности модели – бочкообразная форма корпуса, благодаря чему обеспечивается особое удобство при ношении на руке. Корпус выполнен из розового или белого золота и декорирован драгоценными камнями. Reine de Naples -Ref. 8928 и Ref. 8929 – автоматическая модель с корпусом из белого золота, дополненного перламутровым циферблатом, декором из 139 бриллиантов и тканевым черным ремешком.





Современное состояние бренда

В настоящее время компанию продолжает возглавлять Марк А.Хайек, который делает ставку на привлечение креативных специалистов, наделенных новаторским потенциалом. Количество полученных патентов превысило число, которое в свое время было выдано основателю бренда, Абрахаму-Луи Бреге. Кроме управления Breguet Марк А.Хайек занимается руководством и развитием конкурирующей торговой марки Blancpain, а также является членом совета директоров Tiffany & Co. Данный метод дает постоянные толчки для развития и совершенствования, а продукция продолжает оставаться знаком высокого статуса.

Подведем итог

История бренда Breguet – пример успеха, который достигался и формировался на протяжении многих лет. Ставка на высочайшее качество, следование традициям, уникальные технологии, неподражаемый стиль – все это делает модели торговой марки узнаваемыми и востребованными по всему миру.