История бренда Canada Goose: основание и развитие лидера производства теплой верхней одежды

На успех некоторых всемирно известных модных производителей одежды, казалось бы, повлиял целый ряд факторов. Это и обстоятельства, складывающиеся определенным образом, и невероятное упорство и целеустремленность основателей таких торговых марок. Ярким подтверждением тому является история бренда Canada Goose, канадской компании, которая стала изготавливать зимнюю верхнюю одежду, подходящую для сурового климата этой страны. Возникший в свое время небольшой семейный бизнес впоследствии разросся до размеров компании, известной во всем мире. Продукция завоевала популярность не только среди обычных потребителей, но и среди голливудских знаменитостей. В этой статье Клео.ру раскроет секреты успеха знаменитого канадского бренда.

Основание компании

Небольшое семейное производство верхней одежды появилось в 1950-х годах в провинции Онтарио, расположенной недалеко от Торонто. Первоначально марка была известна под названием Metro Sportswear Ltd. Основателем бизнеса стал Сэм Тик, эмигрировавший из Польши в Канаду в довольно зрелом возрасте. Именно в этой стране мужчине пришла идея открыть собственное предприятие, занимающееся пошивом теплой верхней одежды. Продукцией Metro Sportswear Ltd стали костюмы для катания на снегоходах, шерстяные жилеты, а также дождевики. На начальном этапе своего существования торговая марка занималась изготовлением одежды на заказ, но параллельно уделяла время и разработке собственных коллекций.

Переломный момент возник с приходом в бизнес Дэвида Рейсса, зятя Сэма Тика. Именно ему пришла на ум идея усовершенствовать производство пуховиков, используя специальную машину для наполнения пуховых пакетов. Вскоре Рейсс становится директором компании и продолжает заниматься ее развитием. Сфера производства значительно расширилась, благодаря обновлению ассортимента, в который стали входить модели, предназначенные для экстремального холода. Кроме того, Дэвид принял решение о переименовании компании и зарегистрировал ее под названием Snow Goose.

В 1982 году была создана модель верхней одежды, ставшая впоследствии всемирно известной. Заслуга в ее разработке принадлежит Дэвиду Рэйссу и канадцу Лори Скреслерту, который совершил в этой куртке восхождение на вершину Эвереста. Легкая, теплая и удобная одежда идеально подходила для профессиональных альпинистов. Впоследствии данную модель модернезировали, в коллекцию 2011 года она вошла под названием Skerslet Parka.





Ключевые этапы развития

В 1990-х годах компания вышла на европейский рынок. Для реализации этой продукции было придумано новое название – Canada Goose. Вместе с тем, в Канаде одежда продолжает оставаться известной как Snow Goose. В 1997 году к бизнесу присоединился Дани, сын Дэвида Рэйсса. В 2001 году он стал генеральным директором компании и объединил все производство под общим брендом Canada Goose.

Именно в 2000-х годах начинается стремительный взлет и ошеломляющий успех торговой марки. Событие, которое послужило к этому толчком – выход на экраны фильма-катастрофы "Послезавтра". Сюжет картины рассказывает о том, что Америка погрузилась в ледниковый период, вызванный климатическими катаклизмами. Главный герой фильма появляется на экранах, полностью экипированный в одежду из арктической линейки Canada Goose. Благодаря этому компания стала ассоциироваться как лучшая торговая марка, производящая модели для экстремальных холодов.





В 2009 году Рэй Захаб, спортсмен из Канады, совершил пеший переход к Южному Полюсу всего за 33 дня. Путешествие осуществлялось в экипировке Canada Goose. Данное достижение обеспечило Рэю попадание в книгу Рекордов Гинесса, а бренд в очередной раз утвердился в звании лучшего производителя одежды для экстремально холодных условий.

В 2005-2010 годах Лэнс Маккей четырежды победил в гонках на ездовых собаках. Эти события также связаны с именем бренда, который разработал специальную ограниченную линейку курток Lance Mackey Constable Parka, отличительной особенностью которых является наличие широкой меховой опушки. Такая одежда идеально подходит для суровых условий Аляски.

В 2010 году были основаны офисы компании в Швеции и Стокгольме. Число стран, в которых реализовывается продукция компании, достигло 40. За десятилетний период существования, отмеченный руководством Дани Рэйсса, торговая марка достигла роста в более чем 3000 %.





Canada Goose сегодня

В настоящее время компания продолжает активное сотрудничество с полярниками и путешественниками. Одна из моделей бренда стала поистине легендарной. Это Expedition Parka, которую отличают ярко-красный цвет и большие размеры.

Продукция бренда регулярно используется на съемках фильмов, завоевавших мировую известность. "Игра престолов", "Белый плен", "Финансовый монстр", "Спектр", Икс", "План Мэгги" – это лишь немногие картины, при создании которых пуховики торговой марки задействовались на съемках. Почитателями творений бренда являются многие голливудские знаменитости. К их числу относятся Хью Джекман, Кэмерон Диас, Мэтт Дэймон.

Верхняя одежда Canada Goose характеризуется тем, что разработчики моделей учитывают специальную температурную шкалу Thermal Experience Index, единицей измерения которой являются градусы по Цельсию. Благодаря этому каждый потребитель может подобрать вещь для себя индивидуально, учитывая ряд факторов: переносимость холода, частоту и быстроту передвижения, склонность потеть.

Стоит отметить, что невероятная популярность бренда привела к ряду проблем. Это значительно возникшее количество подделок недобросовестных производителей, выдающих свою продукцию за творения торговой марки. Еще один момент – вопрос к этичности добываемых материалов, которые бренд использует при изготовлении моделей, – меха и пуха. Впрочем, компания успешно справляется с этой проблемой, установив строгие стандарты для поставщиков данных материалов и четкого контроля способов получения.





Подведем итог

История бренда Canada Goose – пример оглушительного успеха и стремительного роста от небольшого семейного производства до всемирно известной и популярной компании. Торговая марка является неоспоримым лидером в данном сегменте, а ее деятельность говорит о том, что она не собирается сдавать своих позиций, и будет и дальше радовать потребителей продукцией высочайшего качества.