История бренда Givenchy: как создавался модный дом

Givenchy – это имя, которое считается синонимом элегантности, изысканности и непревзойденности французского шика. История этого легендарного модного дома началась более полувека назад и тесно связана с именем его основателя – талантливого кутюрье Юбера де Живанши.

Основание бренда: Юбер де Живанши и его вдохновение

Юбер де Живанши, родившийся в аристократической семье в 1927 году, с детства был окружен красотой и искусством. В 17 лет он переехал в Париж, где учился в Школе изящных искусств и работал у таких известных кутюрье, как Жак Фат, Роберт Пиге и Эльза Скиапарелли.

В 1952 году, в возрасте 25 лет, Юбер де Живанши основал свой собственный модный дом. Его первая коллекция, представленная в Париже, произвела настоящий фурор. Отказ от тяжелых тканей и сложных конструкций в пользу легких материалов и простых силуэтов стал настоящим прорывом в мире моды.

Сотрудничество с Одри Хепбёрн: влияние на стиль и мировое признание

В 1953 году произошла знаковая встреча Юбера де Живанши с молодой актрисой Одри Хепбёрн. Эта встреча стала началом долгого и плодотворного сотрудничества, которое повлияло не только на стиль актрисы, но и на развитие всего модного дома. Живанши создавал костюмы для фильмов с участием Хепбёрн, включая культовые "Сабрина" (1954), "Завтрак у Тиффани" (1961) и "Моя прекрасная леди" (1964).

Элегантные и утонченные образы Одри Хепбёрн в платьях от Givenchy стали эталоном стиля и способствовали мировому признанию бренда. Платье-рубашка, маленькое черное платье, шляпы с широкими полями – все это стало визитной карточкой Givenchy и до сих пор вдохновляет дизайнеров и модниц по всему миру.

Ключевые моменты и этапы развития Givenchy

1957 год: запуск первого аромата Givenchy – "L'Interdit", созданного специально для Одри Хепбёрн.

1969 год: открытие мужской линии "Gentleman Givenchy".

1988 год: Givenchy присоединяется к LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

1995 год: Юбер де Живанши покидает пост креативного директора модного дома.

Переход бренда под управление новых дизайнеров

После ухода Юбера де Живанши модный дом возглавляли такие известные дизайнеры, как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Джулиен Макдональд, Рикардо Тиши. Каждый из них вносил свой уникальный вклад в развитие бренда, сохраняя при этом его ДНК – элегантность, изысканность и безупречный крой.

Современный Givenchy: креативные решения и новые горизонты

С 2017 года креативным директором Givenchy является Клэр Уэйт Келлер – первая женщина на этом посту. Она привнесла в бренд новое видение, сочетая классические традиции с современными тенденциями.

Сегодня Givenchy продолжает быть одним из ведущих мировых брендов в индустрии моды, предлагая одежду, аксессуары, парфюмерию и косметику. Бренд успешно сочетает классику и авангард, элегантность и бунтарский дух, оставаясь верным своим традициям и одновременно стремясь к новым горизонтам.

Заключение

История Givenchy – это история успеха, творчества и преданности своему делу. Бренд, созданный Юбером де Живанши, прошел долгий путь, сохранив свою индивидуальность и став символом высокой моды и безупречного стиля. Givenchy продолжает вдохновлять и восхищать, оставаясь верным своим принципам и открывая новые грани элегантности и красоты.