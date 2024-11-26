История бренда Baon: от спортивной одежды до модных коллекций

Baon – это известный бренд, который начал свою историю в Швеции, но прочно закрепился на российском рынке. Клео.ру предлагает узнать, как изменилась компания за более чем 40 лет своей деятельности.

Основание и первые шаги

История бренда Baon начинается в 1976 году в городе Мальмё в Швеции, где братья Бьорн, Андерс и Олаф Нельсоны начали производство одежды для спорта и активного отдыха. По одной из версий, именно по первым буквам имен и фамилии организаторов и было составлено название компании.

В начале своего пути одежду приходилось шить вручную, поэтому они выпускались в единичных экземплярах. Но по мере того, как создавался и развивался бренд Baon, увеличивались и производственные возможности. Одновременно с этим было принято решение о расширении производственной линейки – в ассортимент компании добавляется одежда в стиле casual.





Ключевые этапы развития компании

Закрепившись на рынке своей страны, братья Нельсоны решают расширить свою деятельность на другие страны. Так, модные бутики появляются в странах Европы, а в 1992 – и в России. Этот момент считается переломным в истории бренда Baon, так как одежда этого бренда стала очень популярной среди россиян.

В 1996 году локальный представитель компании выкупил права на производство одежды, и с этого момента Baon стал российским брендом. Перерегистрация и решение всех юридических вопросов заняло какое-то время, но официальная регистрация торговой марки в России произошла в октябре 1998 года. Правообладателем стал Илья Ярошенко.

Для расширения влияния и повышения узнаваемости, Baon приглашает к сотрудничеству знаменитостей и спонсирует проведение различных мероприятий. Так, в 2006 году бренд становится спонсором сборной России по фристайлу.

Понимая необходимость трансформации, в 2010 году руководство компании Baon отходит от своих принципов и изменяет акценты. Теперь основное внимание уделяется повседневным моделям, а одежда и обувь для спорта и активного отдыха занимает лишь пятую часть от всей продукции.

В 2011 году был запущен официальный интернет-магазин, где покупатели могли бы заказать любую продукцию. В дальнейшем было налажено сотрудничество с наиболее популярными маркетплейсами – Wildberries, Lamoda, OZON, Яндекс.Маркет, Мегамаркет от Сбербанка. По состоянию на 2017 год на онлайн-покупки приходилась пятая часть доходов компании.





BAON сегодня

Развитие компании продолжается и в настоящее время. Бренд продолжает создавать новые базовые и спортивные модели, а также расширяет ассортимент для разных возрастов и категорий людей.

В 2014 году Baon запустил в продажу модную серию ватников-пуховиков. Представителем коллекции стал Иван Охлобыстин. По утверждениям актера в своих соцсетях, такое сотрудничество увеличило прибыль компании в 4 раза, но официальных подтверждений этому не было.

В 2016 году амбассадором бренда стала гимнастка Ляйсан Утяшева. Под ее именем были выпущены две сезонные коллекции капсульного гардероба. Успехи от продаж превзошли даже самые смелые ожидания – доходы возросли на 20%.

В 2017 году была открыта новая линейка одежды и обуви, предназначения для детей младшего возраста (до 8 лет) и для более взрослых (9-13 лет).

В 2023 году компания провела полный ребрендинг: руководство решило изменить привычный логотип, открыть новые точки для розничных покупателей в новом оформлении, а также кардинально изменить свой сайт.

Впрочем, санкции и ограничения в период ковида не обошли стороной и российский бренд Baon. По состоянию на начало 2024 года, сеть магазинов уменьшилась до 63 магазинов в России и ближнем зарубежье (Беларуси и Казахстане). В 2022 таких бутиков было более 80, а в 2013 превышала 150 точек.





Заключение

История российского бренда Baon началась вовсе не в России. За более чем 40 лет развития компания серьезно изменилась, в том числе и территориально, но осталась верна своим принципам и сохранила основные традиции.