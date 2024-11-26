12 Storeez: как две сестры из Екатеринбурга создали модный бренд с миллиардным оборотом

В мире моды, где царствуют громкие имена и многолетние традиции, российский бренд 12 Storeez сумел не только завоевать свою аудиторию, но и стать примером успешного бизнеса. История его создания – это история о том, как мечта, помноженная на трудолюбие и веру в себя, может привести к впечатляющим результатам.

Как все начиналось: первые шаги 12 Storeez

История 12 Storeez началась в 2014 году в Екатеринбурге. Две сестры, Ирина Хохлова (Голомаздина) и Марина Нуретдинова (Голомаздина), вдохновленные идеей создания идеального капсульного гардероба, решили предложить женщинам стильные и качественные вещи, которые легко сочетаются между собой. Вместе с мужем Ирины, Иваном Хохловым, который на тот момент получал бизнес-образование в Сколково, они запустили свой проект.

Первые коллекции 12 Storeez, состоящие из лаконичных платьев, блузок, брюк и юбок, отличались минималистичным дизайном и высоким качеством материалов. Сестры сами выступали в роли моделей для своих коллекций, демонстрируя как легко и стильно можно сочетать вещи между собой.





Развитие и рост бренда

Ставка на качественные материалы, продуманный крой и доступные цены быстро привлекла внимание к 12 Storeez. Активное использование Instagram* для продвижения бренда позволило создать лояльную аудиторию и получить обратную связь от клиентов.



В 2016 году был открыт первый оффлайн-магазин 12 Storeez в Екатеринбурге. Это стало важным шагом в развитии бренда, позволив клиентам не только увидеть вещи вживую, но и примерить их, ощутить качество тканей и погрузиться в атмосферу бренда.

С ростом популярности в России 12 Storeez начал активно расширять свое присутствие. В 2017 году был запущен интернет-магазин, что сделало бренд доступным для клиентов из разных стран. Сегодня 12 Storeez имеет магазины в крупнейших городах России, а также доставляет свои коллекции по всему миру.





Концепция бренда и его философия

Философия 12 Storeez основана на идее создания функционального гардероба, где каждая вещь продумана до мелочей и легко сочетается с другими. Бренд делает ставку на простоту, элегантность и вневременной стиль, избегая сиюминутных трендов.

12 Storeez ориентирован на сознательное потребление и придерживается принципов "slow fashion". Бренд уделяет внимание качеству материалов и производству, стремясь к минимизации своего влияния на окружающую среду.





Современные достижения и планы на будущее

Сегодня 12 Storeez – это успешный бренд с миллиардным оборотом и широкой географией присутствия. Ассортимент постоянно расширяется: помимо одежды, бренд предлагает обувь, аксессуары, товары для дома и косметику.

12 Storeez продолжает активно развиваться, открывая новые магазины, расширяя онлайн-платформу и выходя на новые рынки. Бренд активно взаимодействует со своей аудиторией в социальных сетях, прислушиваясь к обратной связи и постоянно совершенствуя свою продукцию.





Заключение

История 12 Storeez – яркий пример того, как за несколько лет можно создать успешный бизнес в мире моды. Благодаря таланту, трудолюбию и верности своей философии, сестры Голомаздины и Иван Хохлов создали бренд, который полюбился тысячам женщин и продолжает завоевывать новые вершины.

*Instagram относится к компании Meta Platforms, признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

