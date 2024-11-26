История бренда Emka: достижения и модные бестселлеры компании

Мечта любой модницы – выглядеть стильно, красиво и при этом чувствовать себя комфортно, как в повседневной жизни, так и на деловых или вечерних мероприятиях. Подобной философии придерживается российский бренд Emka, история которого является ярким примером поистине стремительного становления и развития данного торговой марки. В этой статье Клео.ру расскажет, как возникла компания, о ее ценностях и уникальности, а также представит обзор стильных дизайнерских коллекций.

Основание, становление и развитие бренда

На сегодняшний день компания Emka представляет собой сложный и разносторонний бизнес, включающий собственное производство, дизайнерское бюро, сеть магазинов, через которые осуществляется розничная продажа продукции. История бренда началась в далеком 2002 году, когда в приоритете была перепродажа предметов женского гардероба, пошив которых осуществлялся с помощью подрядчиков и собственного небольшого производства.

Впоследствии оптовая торговля достигла значительных объемов, что повлияло на решение компании заняться розничной реализацией. Первые магазины были открыты в 2016 году, и уже спустя год бренд Emka завоевал огромную популярность на российском рынке. Название торговой марки было выбрано не случайно и обозначает самый ходовой размер "M" в разговорном стиле.

В настоящее время сеть включает более 20 магазинов, расположенных в крупных городах России, к которым относятся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи. Руководитель и идейный вдохновитель компании – Александр Арутюнов.

Достижения, ценности, инновации бренда

Основная концепция компании – создавать наряды, сочетающие в себе элегантность и комфортность. Крою изделий и качеству материалов уделяется особое внимание. Главная задача – производить одежду, которая идеально подчеркнет достоинства женской фигуры и при этом обеспечит удобство в носке.

Ассортимент компании чрезвычайно широк и включает в себя верхнюю одежду, всевозможные жакеты, блузки, водолазки, топы, футболки, свитера, свитшоты, худи, брюки, шорты, женственные юбки и платья. Гармоничным дополнением одежды служат аксессуары и бижутерия, разработанные брендом. Для пошива изделий используются исключительно высококачественные материалы и фурнитура. Предпочтение отдается таким тканям как шерсть, лен, хлопок, вискоза.





Компания располагает собственным штатом, в состав которого входят:

дизайн-бюро – основной функцией является отслеживание новейших трендов в мире моды;

конструкторский отдел, разрабатывающий уникальные лекала, благодаря чему крой изделий считается одним из точнейших в стране;

фабрика, оснащенная японским оборудованием и руководствующаяся принципом пооперационного разделения труда;

креативный отдел, к функциональным обязанностям которого относится обеспечение безупречного имиджа компании.





Бестселлеры бренда

Коллекции торговой марки обоснованно считаются настоящими произведениями искусства и проявлениями дизайнерского мастерства. Основу ассортимента компании составляют следующие предметы женского гардероба:

вечерние наряды – платья мини, миди и макси, декорированные пайетками, выполненные в бельевом стиле или в классическом фасоне "футляр";





повседневная одежда, к которой относятся удлиненные или укороченные свитера и джемперы, изготовленные или шерсти или трикотажа, лонгсливы, практичные платья прямого силуэта, юбки "карандаш" и "трапеция", удобные брюки зауженного или прямого кроя, разнообразные фасоны джинсов;

деловые брючные или юбочные комплекты, включающие стильные жакеты и пиджаки, выполненные в укороченном или удлиненном варианте;

верхняя одежда – пальто и дубленки, изготовленные из высококачественных экологичных материалов;

обувь в разных стилях – сапоги, ботинки на шнуровке и челси, кеды и кроссовки, мюли на шпильке или широком устойчивом каблуке.

бижутерия, стильные аксессуары – ремни и сумки из натуральной кожи либо замши.





Особую популярность среди модниц завоевала осенне-зимняя коллекция In red, основу которой составили платья классического прямого силуэта, брючные костюмы, выполненные в мужском стиле, жилеты асимметричного кроя. В качестве основных оттенков изделий выбраны черный, молочно-белый, серый и красный.

Подведем итог

История бренда Emka – уникальный пример неуклонного следования выбранным принципам относительно безупречного качества и стиля, что характеризует творения данной компании. Креативный подход к разработке моделей делает индивидуальной даже строгую классическую одежду, придавая ей неповторимый шарм.