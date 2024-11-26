История бренда Ekonika: интересные факты, особенности продукции

История бренда Ekonika – пример успешной компании, начавшей заниматься ритейлом и разросшейся до огромной торговой обувной сети, занимающейся собственным производством. Стиль коллекций чрезвычайно разнообразен: от неустаревающей классики до более экстравагантных моделей. В этой статье Клео.ру расскажет, как создавался и развивался, а также об особенностях и преимуществах его обувных линеек.

Создание и развитие бренда

Заслуга в основании торговой марки принадлежит ее создателям – Андрею Илиопуло и Сергею Саркисову. Деятельность началась в 1992 году, когда молодые предприниматели закупили первую партию обуви и занялись ритейлом, ее реализацией в розницу. Стоит отметить, что вначале подобная компания не увенчалась успехом. Однако это дало толчок к новым действиям: бизнесмены приняли решение заняться производством собственной обуви. Первый серьезный контракт на поставку был заключен в том же году, а уже в 1995 году состоялось открытие фирменного магазина Ekonika.

После этого начался стремительный рост кампании, поскольку продукция пришлась по вкусу покупателям и стала пользоваться огромным спросом. Предпринимателям пришлось значительно расширить штат сотрудников, чтобы увеличить производство. На данном этапе основной концепцией бренда было производство классической обуви. Однако в 1998 году бизнесменам пришлось несколько сменить стратегию. Это было связано с финансовым кризисом, который затронул не только их, но и конкурентов.





Основателям бренда пришлось адаптироваться к новым реалиям и расширить ассортимент. С этого момента ставка делалась не только на изготовление классических моделей, но и на обувь, предназначенную для более молодой возрастной аудитории. Кроме того, если ранее компании занималась производством исключительно мужской обуви, то после 1998 года в ее коллекциях появились модели, предназначенные для представительниц прекрасного пола. Ребрендинг привел к ошеломляющему успеху. Ekonika вошел в число лидеров среди крупнейших обувных компаний, а годовой оборот вырос до уровня 6 миллиардов рублей.





Продукция бренда

При разработке каждой обувной коллекции Ekonika тщательно следит за мировыми трендами, стремится идти в ногу со временем и адаптироваться к новейшим веяниям в мире моды. Вместе с тем бренд уделяет внимание разнообразию продукции, которая представлена как универсальными сдержанными классическими, так и оригинальными и броскими моделями. Особое внимание уделяется качеству обуви, которая изготавливается из проверенных и надежных материалов, оснащается сверхудобной анатомической колодкой.

Ассортимент торговой марки можно условно разделить на три обувные линейки:

базовая, сочетающая традиционный дизайн, удобство и стиль;

EKONIKA PREMIUM – премиальная линейка, для которой свойственен уникальный дизайн моделей. Обувь дополняется необычными яркими акцентами, благодаря которым ее обладатели или обладательницы точно не останутся незамеченными;

PORTAL – линейка, предназначенная для любителей смелых экспериментов и неординарных решений. При создании таких коллекций бренд берет на вооружение самые свежие тренды, которые отличаются броскими силуэтами, оригинальностью фактур и дополнением интересными принтами.





Подведем итог

История бренда Ekonika служит ярким примером для подражания для компаний, желающих добиться при производстве своей продукции идеального стиля и высочайшего качества. Об успехе торговой марки говорит ее признание покупателями и безупречная репутация на рынке.