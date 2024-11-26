Все, что стоит знать бренде CHARUEL

Мечта любой модницы – выглядеть стильно и элегантно, подчеркивать достоинства фигуры и безупречность силуэта. Этому в полной мере соответствуют творения бренда Charuel, история которого говорит о его стремительном развитии и завоевании устойчивых позиций в мире моды. За время своего существования торговая марка успела завоевать прочные позиции в сердцах представительниц прекрасного пола. В этой статье Клео.ру расскажет, как начиналась история популярного российского бренда, как происходило его развитие, и чем он так уникален.

Основание и развитие бренда

Образование торговой марки Charuel произошло в 1998 году, заслуга в ее основании принадлежит российскому предпринимателю Гамидову Ильгар Гашим оглы. С самого начала своего существования бренд взял за основу создание женской одежды в подчеркнуто элегантном стиле. Предметы гардероба, идеально подходящие как для посещения офиса, так и для повседневных мероприятий,

Первый магазин данной торговой марки был открыт в 1998 году в Москве. К 2012 году сеть значительно разрослась и включала более 20 торговых точек, функционирующих не только в Москве, но и в других городах России. К концу 2014 года количество магазинов достигло 54, включающих 33 собственных и 21 партнерский. Об успехах бренда свидетельствуют данные, опубликованные в издании Retailer, согласно которым по итогам 2013 года оборот сети составил 1,1 млрд руб. с НДС. В этом же году была запущено производство обуви, в линейку вошли 12 артикулов женских туфель и балеток. Начиная с 2011 года, действует интернет-магазин Charuel. Успехи бренда отмечены в 2023 году, когда Charuel был включен в топ-10 наиболее перспективных и российских торговых марок.

Число точек в 2024 году достигло 60, а количество сотрудников составило 1800 человек. Представительства бренда были открыты не только в России, но и в Азербайджане. В июне 2024 года компания начала функционировать и в Узбекистане, основав первый магазин в ТРЦ "Tashkent City Mall" в Ташкенте.





Ценности бренда

С момента своего основания компания придерживается выбранной концепции – создавать женскую одежду, которая позволит представительницам прекрасного пола выглядеть безупречно при любых обстоятельствах. Предметы гардероба, которые производит бренд, обоснованно относятся к категории базовых и универсальных, идеально сочетающихся между собой.

При этом творения торговой марки позволят подчеркнуть индивидуальный стиль, что достигается за счет применения исключительно высококачественных материалов. Модная женская одежда Charuel изготавливается из тончайшего льна, прочного и мягкого хлопка Supima, высокотехнологичной экокожи, натурального шелка, трикотажа интерлок, специально разработанной шерсти. Ткани отлично держат форму даже после многократных стирок.

При создании изделий применяется сочетание современных производственных технологий и ручной работы.





Коллекции торговой марки

Российский бренд Charuel стремится наполнить особым содержание каждую создаваемую им модель. Благодаря этому все его коллекции наполнены смыслом, а любая приобретенная вещь подчеркнет исключительность и неординарность ее обладательницы.

Зимняя коллекция THE OUTERWEAR SEASON наполнена вещами, которые обеспечат тепло и комфорт даже в самые морозные дни. В ассортименте представлена как верхняя одежда: шубы и дубленки из овчины, жилеты и куртки с натуральным пухом в качестве наполнителя. Используемые для создания одежды материалы способны удерживать тепло до -30 °C. Гармоничным дополнением образа станут аксессуары, функциональные и стильные одновременно. Это вязаные митенки и варежки, головные уборы, для изготовления которых используется кашемир и шерсть.





Коллекция "Равновесие тепла" станет настоящей находкой для весенне-летнего сезона. В нее включены платья и юбки-миди с эффектными складками, туфли, ботильоны и сапоги с элегантным острым мысом, классические брючные костюмы и юбочные комплекты в стиле бохо, дополненные бахромой.





"Почерк солнца" – летняя коллекция, в которой можно встретить как льняные костюмы, идеально подходящие для деловых мероприятий, так и ажурные кружевные платья, предназначенные для городских прогулок или походов на пляж. Женственность силуэтов – основное правило, которым руководствовался бренд при создании моделей.





Бренд специализируется не только на производстве одежды на каждый день. Об этом свидетельствует праздничная коллекция Event collection, в которой представлены модели из эффектных фактур. Подчеркнуть торжественность образа предназначены как платья, так и брючные костюмы, создающиеся из тафты, сатина, изысканного бархата и воздушного фатина. Преимущество отдается корсетным силуэтам, делающим акцент на достоинствах фигуры и придающих ей визуальной стройности.

Подведем итог

История бренда Charuel – яркий пример успеха, достигнутого в результате неуклонного следования выбранной концепции. Безупречное качество, выверенность линий, элегантность силуэтов – то, на что могут рассчитывать модницы, решившие приобрести изделия данной торговой марки.