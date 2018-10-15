Сазонов Виктор Федорович: новости 2018

Недавно Самара проводила в последний путь Виктора Федоровича Сазонова выдающегося представителя провинциальной российской политики, известного, как бессменный председатель Губернской думы Самары.

Последние новости об обстоятельствах, предшествовавших его смерти, оказались не очень приятными и носили довольно скандальный характер. Уже смертельно больной, знавший о поставленном ему диагнозе, Виктор Федорович Сазонов, перед своей кончиной проходил лечение в самарском областном онкологическом центре.

Окончательный диагноз был выставлен в апреле. В июне по состоянию здоровья, он был вынужден оформить больничный лист, а уже в сентябре с ним прощалась деловая официальная Самара.

Сообщения СМИ и реальная картина

Последние новости от официальных российских каналов тщательно обходят скандальные обстоятельства, сопровождавшие спикера самарской губернской думы. Официальная причина – онкологическое заболевание, как и лечение в онкологическом диспансере, по версии РИА Новости, стали единственной прискорбной причиной, по которой Виктор Федорович не дожил до 71 года.

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Нарисованная картина последних дней Сазонова внешне действительно соответствует истине. Ведь он и на самом деле был серьезно болен и даже на выборах губернатора голосовал в лечебном учреждении.

На момент своей смерти он уже несколько месяцев, как официально числился на больничном, но последние новости в желтой прессе и на интерне-порталах излагают обстоятельства смерти несколько по-другому.

Были озвучены и обстоятельства отставки спикера Самарской губернии, который пробыл на этом посту 17 лет.

Он якобы сложил с себя должностные полномочия после того, как узнал об аресте сына Дмитрия. Дмитрий Сазонов, полковник Росгвардии, стал очередным эпизодом в серии задержаний ключевых фигур силовых структур Самары – двух полковников ФСБ и полковника Росгвардии, за получение взятки в особо крупных размерах.

В отношении Сазонова-младшего озвучиваются разные цифры – от 100 до 400 тыс. руб. Дмитрий Сазонов был задержан в ресторане (или около него – по другим сообщениям), принадлежавшем, по непроверенной информации, его дочери Ольге.

Другая версия излагает события несколько по-иному. На момент ареста сына, Виктор Сазонов уже находился в тяжелом состоянии, а затем был переведен в реанимацию. По информации, озвученной представителями структуры, проводившей аресты, они несколько месяцев следили за арестованными ныне силовиками и были хорошо осведомлены об их связях с ОПД «Законовские».

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Именно газеты выдвинули версию, согласно которой смерть отца ускорена арестом сына. Но издания другого толка придерживаются мнения, что именно перевод отца в реанимацию и его состояние беспомощности и недееспособности, развязали руки соответствующим органам для проведения ареста полковника, которого ранее опасались трогать из-за высокопоставленного отца.

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Показательным стало и другое обстоятельство – несмотря на неоднократные просьбы Сазонова-младшего в суде, ему так и не дали провести последние дни с умиравшим отцом, несмотря на его неоднократные обещания вернуться в заключение после печального события.

Бессменный спикер

Виктор Сазонов всю жизнь, до того как он занял пост спикера губернской думы, проработал в системе МВД. Его карьера началась с работы в системе исполнения наказаний, после чего он закончил Академию МВД. До избрания депутатом, он 4 года трудился начальником управления исполнения наказаний.

Официальная Самара с прискорбием встретила смерть своего бессменного спикера, который пользовался у коллег и властей заслуженным авторитетом и прекрасной репутацией.

В городе даже провели легкоатлетическую эстафету в память о покойном и собираются присвоить ей его имя. На фоне постигшего семью горя, особенно некрасиво звучат злорадные комментарии о том, что арестованному сыну придется туго без покровительства отца.