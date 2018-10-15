Сазонов Виктор Федорович: новости 2018
Недавно Самара проводила в последний путь Виктора Федоровича Сазонова выдающегося представителя провинциальной российской политики, известного, как бессменный председатель Губернской думы Самары.
Последние новости об обстоятельствах, предшествовавших его смерти, оказались не очень приятными и носили довольно скандальный характер. Уже смертельно больной, знавший о поставленном ему диагнозе, Виктор Федорович Сазонов, перед своей кончиной проходил лечение в самарском областном онкологическом центре.
Окончательный диагноз был выставлен в апреле. В июне по состоянию здоровья, он был вынужден оформить больничный лист, а уже в сентябре с ним прощалась деловая официальная Самара.
Сообщения СМИ и реальная картина
Последние новости от официальных российских каналов тщательно обходят скандальные обстоятельства, сопровождавшие спикера самарской губернской думы. Официальная причина – онкологическое заболевание, как и лечение в онкологическом диспансере, по версии РИА Новости, стали единственной прискорбной причиной, по которой Виктор Федорович не дожил до 71 года.
Интересно: Наталья Захарченко - ДНР: биография
Нарисованная картина последних дней Сазонова внешне действительно соответствует истине. Ведь он и на самом деле был серьезно болен и даже на выборах губернатора голосовал в лечебном учреждении.
На момент своей смерти он уже несколько месяцев, как официально числился на больничном, но последние новости в желтой прессе и на интерне-порталах излагают обстоятельства смерти несколько по-другому.
Были озвучены и обстоятельства отставки спикера Самарской губернии, который пробыл на этом посту 17 лет.
Он якобы сложил с себя должностные полномочия после того, как узнал об аресте сына Дмитрия. Дмитрий Сазонов, полковник Росгвардии, стал очередным эпизодом в серии задержаний ключевых фигур силовых структур Самары – двух полковников ФСБ и полковника Росгвардии, за получение взятки в особо крупных размерах.
В отношении Сазонова-младшего озвучиваются разные цифры – от 100 до 400 тыс. руб. Дмитрий Сазонов был задержан в ресторане (или около него – по другим сообщениям), принадлежавшем, по непроверенной информации, его дочери Ольге.
Другая версия излагает события несколько по-иному. На момент ареста сына, Виктор Сазонов уже находился в тяжелом состоянии, а затем был переведен в реанимацию. По информации, озвученной представителями структуры, проводившей аресты, они несколько месяцев следили за арестованными ныне силовиками и были хорошо осведомлены об их связях с ОПД «Законовские».
Интересный материал: Советник Шойгу - Мария Китаева: биография и личная жизнь
Именно газеты выдвинули версию, согласно которой смерть отца ускорена арестом сына. Но издания другого толка придерживаются мнения, что именно перевод отца в реанимацию и его состояние беспомощности и недееспособности, развязали руки соответствующим органам для проведения ареста полковника, которого ранее опасались трогать из-за высокопоставленного отца.
Интересно: Личная жизнь Александра Жулина
Показательным стало и другое обстоятельство – несмотря на неоднократные просьбы Сазонова-младшего в суде, ему так и не дали провести последние дни с умиравшим отцом, несмотря на его неоднократные обещания вернуться в заключение после печального события.
Бессменный спикер
Виктор Сазонов всю жизнь, до того как он занял пост спикера губернской думы, проработал в системе МВД. Его карьера началась с работы в системе исполнения наказаний, после чего он закончил Академию МВД. До избрания депутатом, он 4 года трудился начальником управления исполнения наказаний.
Официальная Самара с прискорбием встретила смерть своего бессменного спикера, который пользовался у коллег и властей заслуженным авторитетом и прекрасной репутацией.
В городе даже провели легкоатлетическую эстафету в память о покойном и собираются присвоить ей его имя. На фоне постигшего семью горя, особенно некрасиво звучат злорадные комментарии о том, что арестованному сыну придется туго без покровительства отца.
Читайте также
А что вы думаете о Сазонове Викторе Федоровиче? 3
-
Игорь / 15.10.18 11:33Порядочные люди до власти добираются редко. Живу в Самаре, но мало что знал про Сазонова. Понятно одно – они там все повязаны и занимаются делами. Нам так не жить, и лезть туда страшно.
-
Ирина / 15.10.18 11:32Как можно было не отпустить к умирающему отцу? Ведь он же не убийца, не уголовник. Ну, поставили бы к нему охрану. Не понимаю. Здесь похоже на какие-то личные счеты.
-
Яна / 15.10.18 11:32Читала статью об аресте Дмитрия. Дело там явно нечисто. У ФСБ-шника нашли 83 миллиона рублей. А у этого – ничего. Так они сфотографировали его квартиру, якобы он жил в непомерной роскоши и не по средствам.