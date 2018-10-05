Советник Шойгу - Мария Китаева: биография и личная жизнь

До сих пор внимание СМИ привлекает биография Марии Китаевой советника Шойгу. Связано это с ее стремительной карьерой. Сейчас ей тридцать один год, а почетное воинское звание генерала-майора она получила в 28 лет. Произошло это за довольно короткий срок и стоит учитывать, тот факт, что она не проходила воинскую службу.

История жизни

Китаева Мария Владимировна родилась, по предварительным данным, в 1986 году. Доподлинно неизвестны ни точная дата, ни год ее рождения. Данные о родителях Марии также неизвестны. Все ранее детство девочки прошло в Бельгии. В школу она пошла уже в столице России. Закончила ее с отличием и поступила в Московский государственный институт международных отношений.

Есть информация о том, что после окончания МГИМО Китаева пробовала себя в модельном бизнесе. Но о результатах попыток точной информации нет. Зато известно, что она выбрала иной путь в становлении – обучение актерскому мастерству в Российском институте театрального искусства.

Актерская жизнь Марии

С 2003 года в биографии советницы Шойгу Марии Китаевой начинается актерская жизнь. Она снимается в киноленте «Год Лошади – созвездие Скорпиона». Это ее первая знаменитая кинолента. Театральная жизнь Марии началась еще в студенческие годы. Она в институте знакомится с режиссером Сергеем Посельским.

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Он в дальнейшем работает над пьесой «Восемь женщин» и приглашает к себе Марию. Данная постановка ставилась многими коллективами, вот и режиссер Посельский решил, поставить ее.

В постановке учавствовал блестящий актерский состав, в который входила и студентка театрального института Мария Китаева. Проходили показы премьеры в большом количестве театров, в разных городах страны.

Однако интересен факт, что видео ни с одной из премьер не сохранилось. Есть только фотоотчеты. И не известно, как сыграла в пьесе Мария.

Однако существует информация о том, что она ведет активную театральную жизнь, участвует во многих театральных постановках, но фактического подтверждения данной информации не имеется.

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По воле случая она попадает на телевидение и начинает свое становление, как телеведущая на телеканале Столица. Затем три года подряд она трудится на канале Звезда. Последнее место работы в роли телеведущей было на канале Россия-24. Ей было доверено вести программу Вести-24.

Запутавшись в сложных терминах, телеведущая просто рассмеялась в прямом эфире. Подобный инцидент в дальнейшем вызвал только интерес к ней, все обозначили ее юморной телеведущей. Она прославилась, как самая улыбчивая ведущая серьезной программы.

Помимо обзора новостей Мария брала интервью:

у пресс-секретаря президента – Дмитрия Пескова;

известного тренера по художественной гимнастике – Ирины Винер;

основателя партии «Правое дело» – Михаила Прохорова;

американского кинорежиссера – Джеймса Кэмерона и т. д.

Из биографии советницы министра Шойгу Марии Китаевой известно, что она брала интервью у многих известных людей, среди них был и глава государства. Принимала участие в съемках документальных фильмов, участвовала в репортажах из горячих точек.

Участвовала в съемках документальных фильмов о Министерстве чрезвычайных ситуаций. Именно благодаря этим репортажам ее заметил Сергей Шойгу и пригласил к себе на работу.

Вступление в должность советника министра обороны

Еще, будучи губернатором Подмосковья, Сергей Шойгу назначил Китаеву советником по информационной политике. Она попала во внимание тогдашнего губернатора благодаря серии репортажей про Министерство чрезвычайных ситуаций. Разгоревшийся на тот момент скандал привел к кадровым перестановкам. Сергей Шойгу переходит на должность министра обороны и назначает Марию Китаеву своим советником.

Мария стремительный взлет комментировала, как просто смену места работы. Затем в одном из интервью она определила разницу между работой в администрации, и в Министерстве обороны отметив, серьезность поставленных задач ведомства и совершенной иной ответственностью.

Через год службы советнику Шойгу Марии Китаевой согласно Указу главы государства присваивается воинское звание генерал-майора. В 2017 году Мария из занимаемой должности ушла в декретный отпуск.

После назначения Марии Китаевой советником Сергея Шойгу из ее биографии исчезли подробные данные из личной жизни, дата и год рождения. О родителях Марии также нет никакой информации.

На место Марии в ведомстве назначили Россияну Марковскую. Она также является бывшей телеведущей телеканала Звезда. Родом она из Владивостока. Родилась в 1991 году. На родине отучилась на журналиста.

Сначала работал на местном телеканале, затем перебралась в столицу и начала работать уже на более известных телеканалах. В отличие от своей предшественницы не столь социально активна.

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Личная жизнь Марии

Мария вышла замуж за известного эксперта в транспортной области – Алексея Тузова. Они обвенчались в одном из столичных соборов в 2008 году. В этом году вышла статья, в которой известная телеведущая рассказала о том, что их семья началась с Церкви. Мария осознанно вступила в брак и просила Господа о согласии на их брак. Этот день был волнующим и незабываемым для молодоженов.

В 2010 году их семья пополнилась рождением дочери. Спустя некоторое время Мария родила еще одну девочку. В 2018 году семья пополнилась еще на одного человека. У Марии и Алексея родился сын.

В социальных сетях у Марии огромное количество фото с путешествий, увлечений. Достаточное количество фото с детьми. С министром Сергеем Шойгу, также много фото. Возможно, это связано с тем, что Мария гордится своей работой, и благодарна ему за назначение на столь важную для нее должность.

Стоит отметить, что фото с мужем практически отсутствуют.

До конца непонятен факт из биографии советника министра Сергей Шойгу – Марии Китаевой, как она добилась такого стремительного роста в своей карьере.

Как за такой короткий период Китаева смогла добиться такого серьезного звания? Причем все это стало возможным, не проходя воинскую службу. Этот факт является весьма интересным и вызывает общественный резонанс. Эта тема не перестает быть актуальной в средствах массовой информации.