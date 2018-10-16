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Андрей Кобзон: биография и личная жизнь

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Андрей Кобзон, о его биографии и личной жизни неизвестно практически ничего, кроме знаменитых родителей. Хотя наверняка многим интересно кем стал сын великого певца, достоин ли он, быть продолжателем легендарной фамилии.

Детство мальчика

Андрей был первым ребенком в семье Иосифа Кобзона и Нелли Михайловны, в девичестве Дризина. Для певца, это был уже третий брак, его предыдущие супруги не подарили мужчине детей.

Мальчик рос гиперактивным и хулиганистым, легко ввязывался в драки, мог разбить стекло, к тому же ему претило все советское, не любил ходить строем и читать речевки, ненавидел школьную форму. Сначала родители не придавали этому особого значения, списывая все на детские шалости.

 

Впрочем, им и некогда было, отец занимался музыкальной карьерой, а мать везде следовала за своим мужем, да еще в то время уже появилась на свет сестричка, Наташа.

Воспитанием Андрея занималась няня Кука и кровная бабушка, но безуспешно. Чувствовалось, что мальчику не хватало общения с отцом, и еще он очень сильно ревновал родителей к сестре. Девочка требовала к себе большего ухода, но разве можно это объяснить подростку тоже еще маленькому человеку. Единственное занятие, которое приносило ему удовольствие, являлись уроки в музыкальной школе.

Отрочество

Кое-как, но десятилетку Кобзон — младший закончил, родители хотели, чтобы он стал дипломатом, и только Владимиру Спивакову удалось убедить Иосифа Давыдовича, в том, что у сына талант к музыке. В результате парень окончил институт, в Америке, а в дальнейшем стал барабанщиком в группе «Воскресенье».

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Но произошло это, не благодаря знаменитой фамилии, Андрей проходил отбор наравне с другими участниками, и был принят исключительно по способностям. Впоследствии музыкант вместе с остальным коллективом перешел в «Моральный кодекс». 

Парень гордится тем, что ему довелось поработать с такими музыкантами, как:

Когда юноше был всего 21 год, он открыл свой клуб «Джусто», его завсегдатаями были любители электронной, танцевальной музыки. Позднее, это заведение стало ночным клубом, и попасть туда простому человеку практически невозможно.

Отношения с отцом

По воспоминаниям Андрея, еще в 3-летнем возрасте ему дали понять, что фамилия Кобзон, это бренд, и вся его биография и личная жизнь будет рассматриваться под увеличительным стеклом. По большому счету Иосиф Давыдович не занимался воспитанием сына, он не ходил на собрания в школе, не желая краснеть за плохое поведение сына.

В более взрослом возрасте отец не верил в музыкальный талант Андрея. К тому же у них разное отношение к работе, например, певец не понимал, как можно целый месяц лежать на пляже, купаться в океане и ничего не делать, а сын, наоборот, любит отдыхать в Таиланде и предаваться безделью.

Возникали столкновения и по поводу бизнеса, Иосиф Давыдович пытался внести корректировки, дать указания, а молодому человеку, это не нравилось, также как, и вмешательство в отношения с женами. Кобзон-старший любил поучать, как правильно работать, что надо делать, поэтому мужчина предпочитал держать в тайне от отца детали своего быта.

Жены и дети

Хотя Андрей Кобзон не любит делиться подробностями своей биографии и личной жизни, кое-что все-таки известно. С первой будущей женой, фотомоделью Екатериной Полянской, парень познакомился совсем в юном возрасте. Но тут в нем взыграла мужская гордость, он должен обеспечить своей любимой женщине безбедное существование, поэтому занялся бизнесом. Через пару лет Кобзон — младший уже открыл свой ресторан «Максим» и ювелирный магазин.

 

Результатом стала пышная свадьба, а вскоре у молодоженов родилась первая дочь, Полина, а через 2 года, на свет появилась Анита. Однако, со временем чувства супругов угасли, и они тихо расстались.

После развода, мужчина познакомился с очаровательной Анастасией Цой, девушка покорила своей разносторонностью, она успела поработать фотомоделью, преподавала йогу, к тому же снималась в кино. Добившись расположения красавицы, бизнесмен не торопился сообщать эту новость отцу, он боялся его реакции на национальность невесты.

Лишь на последнем месяце беременности, Андрей познакомил маму с папой, со своей избранницей.

Узнав, что у него будет внук кореец, повергло в замешательство певца, но невеста сына оказалась дружелюбной и воспитанной, и он принял ее, как родную дочь. В 2008 году, Анастасия подарила мужчине сына, Михаила, однако, и после этого он не торопился делать официальное предложение, да и для девушки, семейный статус не имел особого значения. В конце концов, они поженились, их свадьба прошла тихо и незаметно, также как, и последующий развод.

Супруги поняли, что, кроме сына, их ничего уже не связывает, поэтому расставание было безболезненным, но дружеские отношения удалось сохранить.

Сейчас Андрей Кобзон признается, что он по натуре одиночка и женился исключительно по настоянию родителей, однако, в его биографии уже столько раз происходили неожиданные обороты, что немудрено, если вскоре в его личной жизни произойдут изменения.

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16.10.2018
Теги: Андрей Кобзон биография личная жизнь

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  • Инна / 16.10.18 09:34
    -
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    Вообще, все дети звездных личностей, несчастные люди. Родителям некогда обращать на них внимание, все силы уходят на карьеру. Это хорошо еще, что Андрей не пошел по кривой дорожке, а остался нормальным человеком.
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  • Валерия / 16.10.18 09:34
    -
    0
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    Представляю, как расстроился Кобзон, узнав, что его внук, кореец, как интересно складывается судьба, ведь пока, Миша единственный, кто продолжит фамилию Кобзон.
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  • Светлана / 16.10.18 09:33
    -
    0
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    Интересный мужчина, все время считала, что он совсем не похож на отца, а тут недавно увидела их совместное фото, где Иосиф Давыдович без парика, не знаю, может, фотошоп, так одно лицо, вот как сильно волосы меняют внешность.
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