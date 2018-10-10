Наконец-то Александр Жулин официально женился на Наталье Михайловой, с которой уже имеет, совместную 5-летнюю дочь. Прославленный фигурист предпочитает скрывать свою личную жизнь, жен и детей, хотя многочисленных поклонников интересуют подробности его биографии.

Начало

Как и большинство, состоявшихся фигуристов, занимался катанием маленький Саша с детства. На стадионе мальчик чувствовал себя уверенно, ловко прыгал и легко скользил по льду, благодаря чему его заметили тренера. В дальнейшем Александра определили в спортивный интернат, где он и продолжил обучение.

Значимые результаты у Жулина появились в парном катании с Майей Усовой. На протяжении 10 лет они не сходили с пьедестала, выигрывали у самых известных фигуристов. Олимпиада в Лилихаммере принесла им серебряную медаль, но после этого они покинули большой спорт и сделали упор на участие в ледовых шоу.

Перейдя на тренерскую работу, Жулин стал показывать не менее весомые результаты. Его ученики, Татьяна Навка и Роман Костомаров завоевали золотую медаль на олимпиаде в Турине.

А французская пара, Натали Пешала и Фабьяна Бурзу выиграли в 2011 году чемпионат Европы.

В арсенале талантливого тренера еще много именитых учеников, таких как:

Гребенкина и Арзоян;

Хайт и Сосновский;

Михайлов и Сергеева;

одиночники Абт и Сугури.

Жизнь на экране

Находясь на должности руководителя Школы танцев на льду, Александр продемонстрировал свое спортивное мастерство в паре с Ингеборге Дапкунайте в 2006 году, в проекте первого канала «Ледниковый период». Затем миллионы телезрителей с замиранием сердца следили за борьбой двух команд именитых тренеров Жулина и Ильи Авербуха, где профессионализм спортсменов оценивала сама Татьяна Тарасова.

Позже можно было насладиться певческим вокалом мужчины, в шоу «Две звезды» фигурист вместе с Полиной Гагариной исполнил шлягер «Текила-любовь», чем немало порадовал своих поклонников.

Вне катка

Так получилось, что личная жизнь Александра Жулина и спортивная биография всегда были неразрывно связаны. Его первой женой стала партнерша по льду Майя Усова. Однако, этот брак был недолговечным и не принес общих детей. По воспоминаниям женщины, ее муж довольно агрессивный в быту и совершенно не пытался сохранить верность.

Сначала были отношения с Оксаной Грищук, тоже фигуристкой, потом с небезызвестной Татьяной Навкой, в результате последняя победила.

В то время юной подопечной Жулина было 18, а ему уже 30, но любовь не знает границ и в 2000 году молодые люди зарегистрировали свой брак. А вскоре супруга подарила мужчине дочь, которую назвали Саша в честь отца. Некоторое время чета жила в США, где Александр вел тренерскую работу.

После возвращения в Москву в их отношения произошел разлад, они больше не были единым целым. Весть о разводе звездной пары шокировало, многочисленных фанатов и наделала уйму шумихи. Появились слухи, что во всем виноват Марат Башаров, с которым у Навки роман. Некоторые говорили о неверности мужчины, но, несмотря ни на что красивая пара распалась.

Что интересно, спустя 2 года, Татьяна и Александр вновь встретились на льду. Произошло это в проекте «Ледниковый период. Кубок профессионалов», где они исполнили танец, который впоследствии назвали прощальным, под композицию «За все спасибо, добрый друг». Сам Жулин признавался, что развод с Навкой он перенес довольно тяжело.

Новый виток

В августе 2018 года Александр Жулин официально зарегистрировал свои отношения с Натальей Михайловой. В телепроекте «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, довольно скрытный мужчина приоткрыл завесу личной жизни, рассказал некоторые факты из биографии, поведал о своих женах и детях.

Третья супруга заслуженного тренера, конечно же тоже фигуристка Наталья Михайлова. Ее занятия в спорткомплексе «Олимпийский» в школьном возрасте проходили под руководством Жулина. Как вспоминает девушка, она уже тогда влюбилась в будущего мужа.

Первая искра пробежала на проекте «Ледниковое посвящение», в котором они по иронии судьбы, выступали в паре.

Их отношения завязались задолго до развода Жулина с Навкой, остается только гадать, что, может быть, этот роман и стал причиной развала семьи. Хотя сам Александр утверждает, что в жизни Татьяны для него уже не было места. В 2013 мужчина наконец-то развелся и стал открыто жить с Наташей. Хочется отметить, что родители девушки противились отношениям дочери, ведь ей было всего 20, а прославленному фигуристу уже 43.

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В этом же году у пары родилась дочь Екатерина, сейчас девочке 5 лет. Она занимается гимнастикой, иногда ходит с мамой на каток, но предпочтение отдает вокальному пению. Следует отметить, что у них теплые отношения со сводной сестренкой Александрой.

На вопросы о том, почему Жулин так долго тянул со свадьбой, мужчина отвечал, что виной всему дурацкие предрассудки. Он боялся, что вместе со штампом в паспорте, что изменится в их отношениях. Хотя многие поговаривают, что причиной скоропалительной регистрации, стала вторая беременность Натальи.

Однако мужчина не подтвердил эту информацию, хотя не раз отмечал, что мечтает о сыне.

Регистрация брака произошла 11 августа 2018 года в Кутузовском загсе Москвы. Известно это стало из инстаграмы Жулина, где он выложил фото своей жены, с кольцом на безымянном пальце.