Наталья Ефремова: мать детей Киркорова

Несколько лет назад известный певец осуществил свою давнюю мечту и стал отцом. Сначала на свет появилась очаровательная Алла-Виктория, а затем Мартин-Кристо. Естественно, что у многочисленных поклонников возникает вопрос, кто мать детей Киркорова. Особенно часто мелькало имя Натальи Ефремовой, узнаем так ли это на самом деле.

Предыстория

Вначале шли разговоры, что малышей выносила суррогатная мать, американка по происхождению, потом эту роль приписывали еще многим известным актрисам. Как-то певец признался, что он встретил женщину, в которой видит мать своих наследников, но из-за суеверия не хочет произносить ее имя.

Однажды, во время одной из съемок шикарного дома певца и его малышей, дотошные журналисты увидели на их детских рисунках, полную семью. Оказалось, это давняя подруга мужчины, бизнес-леди Наталья Ефремова. Ради детей она оставила работу и посвятила всю себя воспитанию ребятишек и ведению хозяйства.

Филипп также сообщает, что женщина непубличный человек, поэтому ее редко можно увидеть на массовых мероприятиях.

Кто она такая

Появилась на свет Наталья в 1968 году во Львове, в семье военных. Еще в советское время вместе с родителями она переехала в Новосибирск, а еще через год в Москву. В столице они уже устроились на постоянной основе.

Статус отца наложил свой отпечаток на выбор профессии Ефремовой, окончив школу, она поступила в институт военных переводчиков и даже служила в армии. В запас девушка ушла в звании лейтенанта вооруженных сил.

Оказавшись без работы, женщина устроилась продавцом в элитарный бутик «Престиж», тогда ей было уже 30 лет. Благодаря, настойчивости и упорному труду, через полтора года Наталья стала заместителем руководителя, а затем и совладелицей данного бизнеса.

Сейчас женщина директор двух крупных компаний, одна занимается авиаперевозками, а другая, поставляет в Россию одежду известных брендов. К тому времени Ефремова была уже в разводе, и у нее подрастал сын Егор.

Как произошло знакомство

Всем известно, что Киркоров большой любитель красивых и ярких вещей, поэтому является завсегдатаем магазинов модной одежды. Как-то он заглянул и в бутик, где работала Наталья, именно там и состоялась судьбоносная встреча.

Можно с уверенностью сказать, что после этого в биографии Ефремовой начался новый этап, который привел к рождению детей у звездного певца.

Произошла это событие больше 10 лет назад, все время Филипп и Ефремова поддерживали дружеские отношения, как оказалось, что именно ее Киркоров захотел увидеть матерью своих детей неизвестно.

Первый раз Ефремову запечатлели на крестинах Аллы-Виктории, кстати, имя девочка получила, благодаря двум любимым женщинам певца, Пугачевой и мамы Филиппа, которая давно умерла от тяжелой болезни. Затем она засветилась на «Рождественских встречах» в 2012 году.

Видимо, бизнесменше не понравилось пристальное внимание желтой прессы, потому что она стала избегать, подобные мероприятия.

Слухи

Говорить что-то конкретно, довольно тяжело, так как точных свидетельств, практически нет. Вроде бы Наталья Ефремова проживает в доме поп-короля и помогает в воспитании детей. Когда они подросли, то на многочисленных фото, можно увидеть их определенное сходство. То что, она является крестной мамой, это неоспоримый факт, в роли кума выступил известный телеведущий Андрей Малахов.

А вот утверждать их кровное родство довольно сложно, хотя бы потому, что между рождением малышей, временной промежуток составляет всего 7 месяцев.

Следовательно, чисто физиологически мать детей Киркорова, это не одна женщина. Есть версия, что Ефремова родила Аллу-Викторию, а Мартина, Анастасия Стоцкая, уж больно мальчик похож на сына певицы.

Психологи считают, что артист поступил правильно, создав естественную модель семьи. Дети, воспитанные отцом-одиночкой, могут в дальнейшем получить серьезные травмы, которые помешают им стать, полноценными личностями.

Они будут всю жизнь чувствовать себя одинокими, ведь рядом никогда не было матери, которая в любой момент готова подставить свое плечо.

Однако, в дальнейшем, новость, что она неродная, может стать сильным шоком для ребенка. Исходя из этого, для нормального развития детей, необходимо, чтобы Наталья всю жизнь играла эту роль, независимо от того, является она генетической матерью или нет, особенно, это касается девочки.

Ефремова занимается всесторонним развитием детей, они обучаются музыке, читают, рисуют, берут уроки иностранных языков. Помогают ей в этом тетя и отец певца, небезызвестный Бедрос Филиппович.

Летом 2018 года вся семья отдыхала на пляжах Болгарии, о чем СМИ незамедлительно поведали публике. Главное, чтобы дети росли счастливыми, и здоровыми, а кто их родители, это уже второстепенно.