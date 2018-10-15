Наталья Захарченко - ДНР: биография

Наталья​ Владимировна Захарченко​ – вдова покойного Александра Захарченко (известного руководителя ДНР), ушедшего из жизни 31.08.2018. Многих интересует ее биография, семья (фото можно увидеть ниже).

В 2014 году образовалась Донецкая Народная Республика. Это произошло вследствие масштабных протестов, направленных против руководящих лиц и политики страны. Все это пошло после Евромайдана. Высшим должностным лицом и руководителем исполнительной ветви власти являлся Александр Захарченко до 31 августа 2018 года.

Он занимал пост главы Донецкой Народной Республики. На данный момент вакансия на пост открыта.

Биография Натальи Захарченко

Ранние годы, с 1986, Наталья Захарченко провела в Донецке. Она росла в среднестатистической семье: отец – водитель, мама – домохозяйка. У Натальи была старшая сестра. Ее звали Ирина. Известно, что их детство прошло на Батумской улице.

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Девушка обучалась в общеобразовательной школе №31, в классе с преподаванием на украинском языке. (Вследствие этого многие СМИ нередко прибегали к упоминаниям указанного факта в своих материалах: как известно, Александр Захарченко выступал за популяризацию российской культуры и языка).

Девушка росла тихой и спокойной, по словам знакомых. Она не обладала лидерскими качествами и не стремилась к этому.

Наталья посещала музыкальную школу и училась игре на аккордеоне. Окончив 9 классов школы, она, как и сестра, поступила в техникум.

До начала боевых действий Наталья Захарченко была индивидуальным предпринимателем. В ее владении находился круглосуточный продуктовый ларек на одной из автобусных остановок Донецка.

Бизнес был официально оформлен, имелась специальная регистрация на реализацию товара.

По словам самой Натальи, она не раз оказывала бойцам медпомощь, не имея профильного медицинского образования и навыков работы врачом. На передовой бойцы прозвали ее просто - Мать. Таким прозвищем девушку окрестили бойцы, ценя ее заботу и поддержку.

Наталья была куратором по распределению гуманитарной помощи, приходящей из России. Также она была администратором сети «Первый республиканский супермаркет».

Сейчас вдова появляется на публике только в черном платке на голове. Глубокий траур не останавливает ее в активной политической деятельности, направленной на развитие республики. Даже после смерти мужа Наталья не покидает бойцов. Она периодически оказывает им помощь и уверяет, что они всегда могут рассчитывать на ее поддержку.

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Семья Натальи и Александра

Существует 2 версии истории знакомства Натальи и Александра:

Согласно первой, они познакомились еще до начала боевых действий в Донбассе. По второй версии, будущий муж​ спас Наталью от обстрела. После этого они начали общение. Официальных сведений о совместной жизни супругов не так уж и много. По официальным сведениям, отношения не были закреплены в загсе.

Однако нельзя не заметить того, что безымянный палец правой руки девушки всегда украшало золотое кольцо.

Некоторые источники делают предположения о том, что у Захарченко брак с Гладковой не является первым. Со времен начала своей «избирательной кампании» его стали замечать с Натальей. 30.05.2015 на свет появился мальчик – Александр Александрович Захарченко.

Клавдия Кульбацкая – Депутат народного совета ДНР, заявила, что у него был лишь 1 брак: «Наталья – его законная жена, которая родила ему четверых сыновей». У них была счастливая семья (фото можно увидеть ниже).

Познакомившись с жизнью Натальи Захарченко, хочется сделать какой-нибудь вывод, обобщение, подчеркивающее уникальность и красоту ее натуры. Эта девушка – олицетворение идеальной жены и настоящего патриота, слившихся в одно целое.

Несмотря на траур, она по сей день продолжает отдавать все силы на то, чтобы старания покойного мужа не были напрасны. «Мать» для раненых солдат, мама 4 детей и покровительница ДНР.

ДНР

Донецкая Народная Республика (ДНР) — это небольшое государство, расположенное в Восточной Европе. Вследствие большого количества масштабных протестов, которые проходили в 2014, противостоявших политической верхушке страны, образовалась республика.

Население: 2,3 миллиона человек.

Государственные языки: русский, украинский.

Религия – православие, также присутствуют: адвентисты, баптисты, иудеи, мусульмане, католики.

Государственная символика:

Флаг;

Герб.

Система государственных наград:

почетные звания ДНР;

медали ДНР;

знаки отличия ДНР и др.

Александр Захарченко до 31.08.2018 занимал пост руководителя исполнительной ветви власти. Это высшее должностное лицо в ДНР. На сегодняшний день место пустует.