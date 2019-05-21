Как лечить варикозное расширение вен на ногах у женщин
Большая часть женского населения страдает от варикозного расширения. Практически у 65% женщин в возрасте старше 50 лет диагностируется заболевание. У мужчин показатель меньше, поэтому многие называют варикоз – женской болезнью.
Причины появления варикоза у женщин
Вопросом причин появления заболевания занимаются ученые всего мира. Современная медицина полностью изучила причины заболевания.
Среди них выделяют:
- Минимальная подвижность. Чем больше человек сидит, тем чаще у него развивается заболевание;
- Употребление алкоголя и курение;
- Нагрузка на организм, как правило, при занятиях спортом;
- Передается заболевание по наследству;
- Травмы и повреждения сосудов;
- Неправильное питание;
- Болезни кишечного тракта;
- Заболевание щитовидной железы.
Обратите внимание! Факторами развития заболевания выступают одинаковые причины, независимо от пола больного. Основные отличия, характеризующие заболевание – гормональные изменения в организме.
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Рассмотрим каждую из причин по отдельности:
- Физическая нагрузка – работа многих связана с длительным сидением или наоборот необходимостью долгое время стоять на ногах. Подвержены заболеванию – кондитеры, офисные работники, хирурги. Варикозу подвержены и инвалиды, которым приходится находиться долгое время без движения. Перегрузка – плохо влияет на сосуды, они расширяются, а после в них появляются выпячивание, которые зрительно видны на коже больного;
- Наследственная предрасположенность – фактор, занимающий одно их первых мест, среди причин заболевания. В случае если кто-то из родителей болел, то заболевание передается по наследству. Кроме родителей, на родственную передачу заболевания влияют и дальние родственники по крови. Важно – передается не само заболевание, а предрасположенность к нему;
- Изменение гормонального фона – чаще всего гормональные изменения влияют на развитие заболевания у женского пола. Есть несколько вариантов изменения гормонального фона, влияющего на развитие заболевания – беременность и вынашивание малыша, период перед месячными, применение гормональных препаратов, чаще всего речь идет об употреблении противозачаточных средств;
- Избыточная масса тела – в случае лишнего веса, организм более подвержен расширению сосудов. В результате большого веса, у человека повышается давление, что не благотворно влияет на сосуды и организм в целом. В результате сосуды работают на износ.
- Заболевания кишечного тракта – особенно проблематично в том случае, когда человек страдает запором. В результате этого происходит расширение вен в области заднего прохода. Кровь застаивается, появляется тромб. Как правило, это связано с неправильным питанием человека;
- Факторы стороннего влияния. Варикоз развивается вследствие ношения каблуков, утягивающего белья, травмы, изменение в режиме питания, а также его нарушение.
Обратите внимание! Чтобы выяснить причины развития варикоза, требуется обратиться к флебологу. Он проведет беседу с больным, обследование, а только после будет известна причина развития заболевания. Зная о том, что является причиной заболевания, можно проводить правильную профилактику и лечения больного.
Как лечить варикоз народными средствами дома
Народные средства применяются с древних времен. Дома варикоз лечить можно, но для того чтобы они были действенными, необходимо знать, как правильно вести себя дома. Многие говорят о том, что в случае если правильно проводить лечение, то можно на долгое время забыть о медикаментозном лечении.
Народное лечение
Прежде, чем приступить к лечению варикоза дома, следует изменить подход к своей жизни и правилам распорядка. Следует:
- Заниматься гимнастикой. При этом не стоит организм сильно напрягать, так как спортивная нагрузка не благотворно влияет на организм в целом;
- Регулярно принимаются водные процедуры;
- Требуется изменить рацион питания;
- Следовать рекомендациям, которые назначил лечащий врач.
Обратите внимание! Лечение народными средствами может быть произведено, но только в том случае если оно будет комплексным.
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Для лечения варикоза применяется большое количество лечебных трав, которые способствуют сужению сосудов, а также помогают избавиться от заболевания в целом. Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов, благодаря которым можно быстро избавиться от болезни:
- Применение уксуса изготовленного на яблочной основе. Он обладает большим содержанием железа, клетчатки, аминокислот. Для приготовления раствора потребуется развести уксус (3 ст. ложки) в 3 литрах воды. Полученной жидкостью необходимо обливать место, где болят ноги в течение 10 минут. Чтобы было удобнее, лучше использовать тазик. После процедуры ноги вытирать не рекомендовано, лучше дать им обсохнуть;
- Можно применять состав с яблочным уксусом вовнутрь. Потребуется развести 2 ст. ложки в стакане воды, все перемешать. Употреблять по стакану утром и вечером. Если не получается выпить жидкость, то в нее можно добавить ложку меда;
- Кефир и полынь. Смешивается один стакан кефира и ложка полыни. Использование данного раствора требуется в качестве примочек на ноги.
Хорошо помогает кора ивы, которая продается в измельченном виде.
Медикаменты
При любом заболевании, все лекарственные препараты назначаются только после консультации со специалистами. Вариантов препаратов много, но их назначение зависит от причин заболевания.
Лечение варикоза у беременных женщин
Чаще всего варикозное расширение вен начинается у женщин во время беременности. Связано это с увеличением веса, а также нагрузки на нижние конечности. Лечение при беременности может быть направлено только на профилактику, чтобы не навредить маме и малышу.
Чтобы избежать возможного развития варикоза во время беременности необходимо соблюдать правила:
- Для правильного кровообращения необходимо спать на левом боку. Благодаря этому происходит правильное кровообращение в области таза;
- Ноги требуется поднимать выше уровня головы;
- Требуется производить гимнастические упражнения, но они не должны иметь сильной нагрузки;
- Не нужно сидеть в позе нога на ногу;
- Обувь не должна быть на каблуках;
- Требуется отказаться от алкоголя и курения.
- Чтобы сберечь себя от заболевания, беременная должна носить компрессионный трикотаж.
Оперативное вмешательство
В тяжелых случаях иногда рекомендовано оперативное вмешательство. Назначается оно в случае, если таблетки перестают помогать. Применяется:
- Абляция вен радиочастотная;
- Лазерная коагуляция;
- Флебосклеротерапия;
- ЭЛК – учитывая, что процедура переносится сложно, производится под наркозом.
Питание при варикозе
Для того чтобы заболевание не развивалось, требуется научиться правильно питаться. Для этого следуйте следующим правилам:
- Употреблять больше витаминов и микроэлементов. Благодаря веществам улучшается эластичность вен;
- Пить много воды, так как она помогает уменьшить вязкость крови;
- Не есть продукты, которые могут задерживать воду в организме.
- Разрешенные продукты – яйца, листовой салат, цитрусовые, яблоки, смородина, гречка, морская капуста, печень говяжья, соевые, кедровые орешки, морепродукты, рис, овес, пшеница, масло растительное, фрукты, овощи, отруби.
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Гимнастика при варикозе
Гимнастика - важный элемент при варикозе. Занимаясь можно улучшить венозный отток, выработать устойчивость организма и выносливость нижних конечностей.
Запрещено при варикозе нижних конечностей приседать, делать выпады и становые тяги. Можно производить любое упражнение в положении лежа, сидя. Мышцы верхних конечностей тренируются без ограничений.
Когда следует обратиться к врачу
Обращение необходимо сразу, как только появились первые признаки – боль или венозная сетка. При появлении венозных узлов, человек должен уже получать лечение.
На первой консультации врач разговаривает с пациентом, уточняет причины появления заболевания, наследственность, а после дает рекомендации.
Профилактика варикоза
Профилактика должна проводиться в том случае, если есть предрасположенность наследственная. Требуется профилактика заболевания в том случае, если женщина имеет заболевания яичников или беременная.
В качестве мер профилактики выделяют:
- Больше употреблять воду;
- Не ходить на высоких каблуках;
- Во сне ноги должны быть выше тела. Можно использовать подушку.
Любая рекомендация должна соблюдаться пациентом, особенно если появились первые признаки болезни.
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А как вы лечите варикоз? 38
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Галя / 21.05.19 10:31Сделали операцию варикоза. Не приятное ощущение, но зато пропали эти страшенные узлы. Лучше обратитесь сразу к врачу, если видите, что вена внешне меняется.
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Никита / 21.05.19 10:31У жены варикоз. Кроме того, что он доставляет ей дискомфорт и боль, так еще и внешне выглядит некрасиво. Женщины, заботьтесь о себе сразу , не ждите пока появятся огромные шишки.
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Вера / 21.05.19 10:30Варикоз серьезная болезнь, избавиться от которой не так просто. Поэтому если вы заметили, что есть сетка, пусть даже маленькая сразу идите к врачу.
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Татьяна Ларина / 08.09.15 09:26У меня тоже варикоз начался. Верней первые его симптомы, отекают и болят ноги.
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Жанна Артемьева / 08.09.15 12:46Татьяна, у меня так же варикоз начинался, думала ничего страшного, а потом и вены вылезли. Так пошла к специалисту и мне детралекс назначили. Теперь два раза в год курсами пропиваю и ноги не отекают и не болят. Да еще и вены не так уже видно. Так что не тяните идите к врачу.
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chelsea / 27.05.14 11:54У меня варикоза еще нету, но иногда начинают побаливать ноги после рабочего дня, тогда я делаю контрастный душ и массажными движениями мажу гель Троксевазин. Идеально снимает усталость. Так же стараюсь делать зарядку по утрам и если есть возможность ходить пешком, а не на транспорте ездить)
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lu-lu / 24.09.10 16:42Где отзывы? Они на много интересней рекламы
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Ury Луганск / 02.04.07 00:19Существует препарат Antistax, на Украине не сертефецированный ,поэтому отзывы о нем пока приходиться получать таким образом: кто уже имел опыт лечения этим препаратом,пожалуйста, поделитесь им.
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Nat / 25.03.05 14:38Столько прочла материалов по варикозу и ничего определенного... Большинство статей вообще противоречат другу другу... То спортом можно заниматься, то нельзя.... То можно принимать гормональные препараты, то категорически запрещено даже в самых малых дозах... Не стоять, каблуков не носить, не сидеть нога на ногу... И носить трикотаж... Я живу в Алматы, а летом температура зачастую бывает до +40... Разве я могу носить трикотаж? ... Сколько читала статей, так и не поняла, что нужно делать .. К нашим врачам обращаться, так это еще хуже... Все говорят, что нужна операция, но результат непредсказуем... Но разве можно до бесконечности склеротировать и вырезать вены? А если на ногах видны практически все вены? так что все на вырезать?
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Emiliya Baku / 01.03.05 19:14У меня 021102 году била опирация пока ничего
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Аноним Deutschland / 11.07.04 21:56Приветстуü! Я сейчас шиву в Германии. Давно страдаü этим заболеванием. После 3 родов, плюс лищный вес. Операции очень боü с, не знаю как все это делается. Но сейчас все чуше и чуше. Ноге обе болят, иногда не могу по утрам ходит, внису болят вени. Варикоз имела моя баба. Восмошно что это наследственно? Если это не просто варикос, а не хватает к примеру клапонов в вене, артерии? Трудна ли эта операция? Прощу мне ответит. С уважением. Светлана, 30 лет.
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Аноним / 07.07.04 20:42От спорта варикоз не появляется, наоборот это самое первое “лекарство” предотвратить его. с текс пор как я перестала заниматся спортом и начались мои проблемы с сосудами и звездочками на ногах. на данном этапе лечусь и опять активно начала заниматся спортом. боль пропала и лечение более эфектно проходит. врач советует вести активный образ жизни, так как у меня сидячая професся. желаю всем здоровья.
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Мария Москва / 07.07.04 10:56Появляется лишь одна мысль после прочтения всего что я читала за 1,5 года о этой болезни...какой то замкнутый круг... Никогда не думала, что эта проблема коснется именно меня. Был небольшой участок, где проглядывались сосудистые звездочки на одной из ног. Решилась пойти обследоваться. Все врачи у которых побывала хором твердили, что никакого варикоза чисто косметических дефект. Посоветывали сделать склеротерапию, после долгих раздумий решилась... вот тогда то и начился черный, в полном смысле этого слова, период в моей жизни. Так называемые звездочки начали появляться не только на ногах, крупные вены стали как змейки и сильно видны. Я перечитала и испробовала многое, но результатов никаких. Хочется только одного: проснутся однажды утром, посмотреть на свои ноги и увидеть, что они здоровы, что все как прежде, что весь этот кошмар позади и прошел как страшный сон. У меня остается одна надежда на Господа. Я незнаю зачем я все это пишу, случайно зашла на форум, ну наверно, чтобы немножко стало легче, что высказалась и для тех, кто собирается предпринять какие либо действия по лечению,по вмешательству в организм, чтобы задумались стоит ли. И наверно задать вопрос в никуда...неужели все, неужели нет выхода...
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Юля Москва / 28.06.04 23:45Мне 24 года, варикоз у меня с 17 лет, кто из врачей говорил что это плоскостопие, кто - дискенезия желч. путей, варикоз еще не большой, но над сгибом коленей (бедренная часть внутренняя) уже просвечиваются венки и даже бугорки, а на другой ноге звездочки, что вы можете мне посоветовать, неужели мне грозит операция
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Jenna IN, USA / 23.04.04 07:10Мне 21 год, за последние месяцев 10, которые я работаю в ресторане, мои ноги превратились просто в нечто ужасное - никакого плиажа в этом году и наверное в этой жизне больше не будет. Я просто прихою вечером домой и ридаю от боли и от того как мои ноги выгладиат. А работу бросить не могу и другую найти очень сложно, а на лечение денег не хватает. Вот так и приходится ридать пока уже совсем ходить не смогу
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Марина / 12.04.04 15:15А еще компрессионный трикотаж немецкой компании Medi очень хорош. Я его ношу постоянно и результат не заставляет себя ждать: сейчас уже ноги не болят и практически не устают. Подбиралим мне его Центре Флебологии, где я лечилась. Врач-флеболог снял мерки, сказал что мне необходимо и там же я и приобрела коплект трикотажа.
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Ирина Москва / 07.04.04 12:37Да, лучше всего помогает именно компрессионный трикотаж- кстати, именно в обществе флебологов, интервью с главным врачом которого, мы все здесь и читаем, мне подобрали очень классные чулки- не очень дешево- но того стоит. Забыла про ноющие к вечеру ноги. Рекомендую!
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Анна / 07.04.04 10:42Есть такая проблема, согласна. И практически у каждой третей женщины. Я лечилась в Центре Флебологии и до сих пор нахожусь в диком восторге от качества лечения, специалистов и сервиса. Не запускайте свои ноги, ухаживайте за собой.
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Lolita / 06.04.04 19:57Для тех кто много стоит, сидит могу посоветовать носить носки/колготки для стюардесс. Помогает :) Ноги устают не так быстро.
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Ирина / 06.04.04 06:58Занятие спортом, в частности степ-аэробика и баня еженедельно - верный путь к варикозу? + еще кофе на сидячей работе... Грустно. Как защитится? Какие есть профилактические средства?
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СмороДинка Иерусалим, Израиль / 04.04.04 06:15А у меня вообще все факторы, ведущие к варикозу, есть: наследственность, гормоны, высокие каблуки постоянно, да ещё и я знаималась спорт. танцами 10 лет. Ноги ужасно болят каждый вечер и недавно заметила в нескольких местах "звёздочки", вот сейчас собираюсь к врачу :(
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olchik / 03.04.04 20:31Мария, 10 отзыв Варикоз это как раз и ест нарушение клапанов.
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Galja / 03.04.04 00:40По моим наблюдениям, крепкий кофе обостряет варикоз. Почему - не знаю.
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Эл Киев / 02.04.04 17:46У меня вопрос какие именно гормоны способствуют ..и к тому же Я не поняла по поводу противозачаточных. Я принимаю одни:)))Но ваще-то мне с ними лучше чем без них..они меня от стольких бед избавили...А вот теперь объяснит кто каким образом они на развитие варикоза влияют!
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Татьяна Киев / 02.04.04 12:26Я меня в мои 26 лет почти вся верхня часть ног, от колена и выше, с сосудистых звездочках. И они достаточно крупные. Можете себе представить, как я себя чувстую - о пляжах и купаниях даже в бассейне я теперь забыла на всю жизнь. Процесс этот активизируется все больше и больше. Я консультировалась в двух киевских клиниках, все советуют склеротерапию. И я бы не прочь - это безопасно и избавит меня от такого неприятного косметического дефекта и комплексов, которые начали в связи с ним развиваться (из серии "Кому я такая нужна?"). Но все мне говорят, что это не гарантия того, что процесс не будет идти дальше, ведь крови придется "огибать" умертвленные сосуды, и подобные звездочки могут образоваться на других пока не поврежденных участках ног. Так что пока я решила ничего не делать и тоже ищу ответа на свои вопросы о том, какой же есть выход. Но я поняла, что очень важно делиться таким опытом и информацией.
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Златовласка Душанбе / 01.04.04 17:09Я вот сейчас приехала в Москву специально чтобы вылечить свой варикоз. Сделали доплерографию, назначили кое какое лечение. Но в той клинике я не захотела лечится, не понравился метод. Сейчас лечусь в клинике доктора Минкина. Сделали склерозирование, потом лазером, и еще раз склерозирование. У меня недостаточно времени пребывания в Москве, поэтому все будет делатся по мере возможности в ускоренном варианте. Если что хотите спросить, о результатах или еще что, можете написать мне на имэйл, я вам расскажу потом.
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Maria / 01.04.04 12:23К сожалению, задать вопрос обществу флебологов, не есть панацея. Мой опыт показывает, что многие специалисты в этой области пытаются сразу советовать операции (если не по удалению вены, то по более "простому" варианту операции)и говорят, что склеротерапия вредна или неэффективна без операции. Экономический эффект от таких советов очевиден - операция стоит дороже склеротерапии. Но по отзывам одной девушки, которой сделали эту операцию, эффект не совсем тот, что был ей обещан. Расспросить подробнее я не имела возможности, поскольку это очень частный вопрос. Может быть у кого-нибудь есть опыт лечения варикоза с нарушением работы клапанов вен? Можно ли обойтись только склеротерапией (понятно, что только для временного косметического эффекта) или при нарушениях в работе клапана вены склеротерапия запрещена? Буду очень и очень признательна за Ваш ответ и, возможно, если Вы - врач, за возможность консультации (Москва). Спасибо.
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Лес Киев / 01.04.04 10:51Народная медицина советует прикладывать к таким венам ПОМИДОРЫ! Это же так просто и дешевле, чем операция.
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Аноним / 01.04.04 10:08Моей маме сделали 1,5 месяца назад операцию в центре фебологии. Сейчас она проходит курс уколов.Вообщем, довольная и счастливая!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Анюта Томск / 01.04.04 05:47Вот действительно, есть о чём подумать. Работа сидячая, каблуки-это просто постоянный атрибут, без них уже я не я, нога на ногу-любимая поза, и в сауну частенько хожу. Мааамаааа!!! Это значит, что мне этой болезни вообще не избежать!!!
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Наталья / 31.03.04 19:28Не смертельно? Рассказываю историю. Грустную... Не так давно умерла мама моего отчима. Ей лет-то было немало, но умерла она не от специфических возростных дел... Она давно уже страдала от варикоза - ноги болели жутко, ничего не помогало, на суперское лечение денег не было. Но как-то все не слишком серьёзно это всё воспринимали - ну болят у старухи ноги, чего ж тут поделаешь, кое-как боль снять удалось - спасибо и на том. Но дело в том что при варикозе образуются сгустки! Так вот, один из таких сгустков оторвался от стенки сосуда и закупорил какую-то важную артерию! Пока врачи толком разобрались, в чём дело, было уже поздно... :((((
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Облачко / 31.03.04 14:03Аноним 13,20 поделитесь, скажите, как? Может быть ведущие медицинские специалисты не в курсе?
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Аноним / 31.03.04 13:20Не давайте установку на то, что вылечить варикоз нельзя. Можно от него избавиться и без этой новой технологии, которую Вы рекламируете!
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ирина москва / 31.03.04 13:11Задать вопрос надо обществу флебологов - там есть телефон на сайте
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Elena Kiev / 31.03.04 12:32Статья очень важная, но мало информации. Хочется получить ответы на вопросы. Кому их задать? Зарание благодарю.
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Котик / 31.03.04 12:13Никогда не задумывалась над этой темой. Но после прочтения статьи испугалась((( Вы же пишите, что у сидячих на работе может быть... а я сижу... и теперь вдобавок боюсь варикоза(((