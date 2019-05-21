Как лечить варикозное расширение вен на ногах у женщин

Большая часть женского населения страдает от варикозного расширения. Практически у 65% женщин в возрасте старше 50 лет диагностируется заболевание. У мужчин показатель меньше, поэтому многие называют варикоз – женской болезнью.

Причины появления варикоза у женщин

Вопросом причин появления заболевания занимаются ученые всего мира. Современная медицина полностью изучила причины заболевания.

Среди них выделяют:

Минимальная подвижность. Чем больше человек сидит, тем чаще у него развивается заболевание; Употребление алкоголя и курение; Нагрузка на организм, как правило, при занятиях спортом; Передается заболевание по наследству; Травмы и повреждения сосудов; Неправильное питание; Болезни кишечного тракта; Заболевание щитовидной железы.

Обратите внимание! Факторами развития заболевания выступают одинаковые причины, независимо от пола больного. Основные отличия, характеризующие заболевание – гормональные изменения в организме.

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Рассмотрим каждую из причин по отдельности:

Физическая нагрузка – работа многих связана с длительным сидением или наоборот необходимостью долгое время стоять на ногах. Подвержены заболеванию – кондитеры, офисные работники, хирурги. Варикозу подвержены и инвалиды, которым приходится находиться долгое время без движения. Перегрузка – плохо влияет на сосуды, они расширяются, а после в них появляются выпячивание, которые зрительно видны на коже больного; Наследственная предрасположенность – фактор, занимающий одно их первых мест, среди причин заболевания. В случае если кто-то из родителей болел, то заболевание передается по наследству. Кроме родителей, на родственную передачу заболевания влияют и дальние родственники по крови. Важно – передается не само заболевание, а предрасположенность к нему; Изменение гормонального фона – чаще всего гормональные изменения влияют на развитие заболевания у женского пола. Есть несколько вариантов изменения гормонального фона, влияющего на развитие заболевания – беременность и вынашивание малыша, период перед месячными, применение гормональных препаратов, чаще всего речь идет об употреблении противозачаточных средств; Избыточная масса тела – в случае лишнего веса, организм более подвержен расширению сосудов. В результате большого веса, у человека повышается давление, что не благотворно влияет на сосуды и организм в целом. В результате сосуды работают на износ. Заболевания кишечного тракта – особенно проблематично в том случае, когда человек страдает запором. В результате этого происходит расширение вен в области заднего прохода. Кровь застаивается, появляется тромб. Как правило, это связано с неправильным питанием человека; Факторы стороннего влияния. Варикоз развивается вследствие ношения каблуков, утягивающего белья, травмы, изменение в режиме питания, а также его нарушение.

Обратите внимание! Чтобы выяснить причины развития варикоза, требуется обратиться к флебологу. Он проведет беседу с больным, обследование, а только после будет известна причина развития заболевания. Зная о том, что является причиной заболевания, можно проводить правильную профилактику и лечения больного.

Как лечить варикоз народными средствами дома

Народные средства применяются с древних времен. Дома варикоз лечить можно, но для того чтобы они были действенными, необходимо знать, как правильно вести себя дома. Многие говорят о том, что в случае если правильно проводить лечение, то можно на долгое время забыть о медикаментозном лечении.

Народное лечение

Прежде, чем приступить к лечению варикоза дома, следует изменить подход к своей жизни и правилам распорядка. Следует:

Заниматься гимнастикой. При этом не стоит организм сильно напрягать, так как спортивная нагрузка не благотворно влияет на организм в целом; Регулярно принимаются водные процедуры; Требуется изменить рацион питания; Следовать рекомендациям, которые назначил лечащий врач.

Обратите внимание! Лечение народными средствами может быть произведено, но только в том случае если оно будет комплексным.

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Для лечения варикоза применяется большое количество лечебных трав, которые способствуют сужению сосудов, а также помогают избавиться от заболевания в целом. Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов, благодаря которым можно быстро избавиться от болезни:

Применение уксуса изготовленного на яблочной основе. Он обладает большим содержанием железа, клетчатки, аминокислот. Для приготовления раствора потребуется развести уксус (3 ст. ложки) в 3 литрах воды. Полученной жидкостью необходимо обливать место, где болят ноги в течение 10 минут. Чтобы было удобнее, лучше использовать тазик. После процедуры ноги вытирать не рекомендовано, лучше дать им обсохнуть; Можно применять состав с яблочным уксусом вовнутрь. Потребуется развести 2 ст. ложки в стакане воды, все перемешать. Употреблять по стакану утром и вечером. Если не получается выпить жидкость, то в нее можно добавить ложку меда; Кефир и полынь. Смешивается один стакан кефира и ложка полыни. Использование данного раствора требуется в качестве примочек на ноги.

Хорошо помогает кора ивы, которая продается в измельченном виде.

Медикаменты

При любом заболевании, все лекарственные препараты назначаются только после консультации со специалистами. Вариантов препаратов много, но их назначение зависит от причин заболевания.

Лечение варикоза у беременных женщин

Чаще всего варикозное расширение вен начинается у женщин во время беременности. Связано это с увеличением веса, а также нагрузки на нижние конечности. Лечение при беременности может быть направлено только на профилактику, чтобы не навредить маме и малышу.

Чтобы избежать возможного развития варикоза во время беременности необходимо соблюдать правила:

Для правильного кровообращения необходимо спать на левом боку. Благодаря этому происходит правильное кровообращение в области таза;

Ноги требуется поднимать выше уровня головы;

Требуется производить гимнастические упражнения, но они не должны иметь сильной нагрузки;

Не нужно сидеть в позе нога на ногу;

Обувь не должна быть на каблуках;

Требуется отказаться от алкоголя и курения.

Чтобы сберечь себя от заболевания, беременная должна носить компрессионный трикотаж.

Оперативное вмешательство

В тяжелых случаях иногда рекомендовано оперативное вмешательство. Назначается оно в случае, если таблетки перестают помогать. Применяется:

Абляция вен радиочастотная;

Лазерная коагуляция;

Флебосклеротерапия;

ЭЛК – учитывая, что процедура переносится сложно, производится под наркозом.

Питание при варикозе

Для того чтобы заболевание не развивалось, требуется научиться правильно питаться. Для этого следуйте следующим правилам:

Употреблять больше витаминов и микроэлементов. Благодаря веществам улучшается эластичность вен; Пить много воды, так как она помогает уменьшить вязкость крови; Не есть продукты, которые могут задерживать воду в организме. Разрешенные продукты – яйца, листовой салат, цитрусовые, яблоки, смородина, гречка, морская капуста, печень говяжья, соевые, кедровые орешки, морепродукты, рис, овес, пшеница, масло растительное, фрукты, овощи, отруби.

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Гимнастика при варикозе

Гимнастика - важный элемент при варикозе. Занимаясь можно улучшить венозный отток, выработать устойчивость организма и выносливость нижних конечностей.

Запрещено при варикозе нижних конечностей приседать, делать выпады и становые тяги. Можно производить любое упражнение в положении лежа, сидя. Мышцы верхних конечностей тренируются без ограничений.

Когда следует обратиться к врачу

Обращение необходимо сразу, как только появились первые признаки – боль или венозная сетка. При появлении венозных узлов, человек должен уже получать лечение.

На первой консультации врач разговаривает с пациентом, уточняет причины появления заболевания, наследственность, а после дает рекомендации.

Профилактика варикоза

Профилактика должна проводиться в том случае, если есть предрасположенность наследственная. Требуется профилактика заболевания в том случае, если женщина имеет заболевания яичников или беременная.

В качестве мер профилактики выделяют:

Больше употреблять воду;

Не ходить на высоких каблуках;

Во сне ноги должны быть выше тела. Можно использовать подушку.

Любая рекомендация должна соблюдаться пациентом, особенно если появились первые признаки болезни.