Как ускорить обмен веществ после 40 лет
Те, кто хочет подтянуть фигуру в зрелом возрасте, должны знать, как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет без вреда для здоровья. Для этого не нужно изнурять себя жесткими диетами, достаточно только уметь правильно регулировать свой обмен веществ.
Замедление метаболизма с возрастом
С возрастом в организме происходят изменения гормонального типа, уменьшается интенсивность усвоения белков, жиров и углеводов. Взрослая женщина в среднем набирает в течение каждого года своей жизни 200 лишних граммов в силу физиологических особенностей женского организма.
В результате к 50 годам у большинства женщин накапливается в среднем 16 лишних килограммов в результате естественного замедления обмена веществ.
Однако этот процесс обратим, если применять ряд простых правил в ежедневной жизни. Соблюдение этих правил позволит уже через две недели уменьшить свой вес, а через месяц сменить привычную одежду на меньший размер.
Есть регулярно после 40 лет
Чтобы ускорить обмен веществ в организм после 40 лет, нужно отказаться от голодания. Голодание не дает результатов в зрелом возрасте. Изнуряющие диеты могут на короткое время дать результат, но организм очень быстро потом восстановит утраченные килограммы.
Это объясняется тем, что организм реагирует на недостаток еды как на стрессовую ситуацию. В результате он постарается запастись жировой тканью для стрессовых ситуаций нехватки пищи. Поэтому не нужно голодать после 40 лет, так как это приведет только к увеличению веса.
Не нужно отказываться от завтрака
Не нужно отказываться от завтрака, так как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет таким способом невозможно. На практике доказано, что те женщины, которые после 40 лет пропускают завтрак, страдают от ожирения в 4,5 раза чаще, чем те, которые ежедневно завтракают.
Следует помнить о том, что организм усваивает калории лучше в первой половине дня. Плотный завтрак заряжает энергией на весь день и избавляет от чувства голода. Тот, кто регулярно завтракает, ведет активный образ жизни – не страдает от лишнего веса.
Чай и кофе для ускорения метаболизма
Диетологи советуют регулярно пить кофе и чай, так как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет женщинам помогут эти напитки. Достаточно выпивать три чашки в день, чтобы увеличить метаболизм на 5-8%. Употребление этих ароматных напитков без сахара позволяет терять в день от 98 до 174 калорий.
Доказано, что выпивая только одну кружку свежезаваренного чая, удается ускорить обмен веществ на 12%.
Пить как можно больше воды
Вода отлично ускоряет обмен веществ. Выпивая 6 чашек воды каждый день, можно худеть в год на 2,5 кг. Каждый день можно таким способом терять до 50 калорий в день. Если пить холодную воду, то организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть воду.
Регулярно употреблять белковую пищу
Чтобы мышечная масса была в хорошем состоянии, следует регулярно употреблять животный белок, который станет источником для восстановления мышечной массы. Кроме этого для усвоения белка нужно много калорий, что помогает сжигать лишние калории.
Употреблять витамин D
Этот витамин содержится в таких продуктах:
- в жирной рыбе;
- в молочных продуктах;
- в морепродуктах.
Также источником витамина D является ультрафиолет. Большое количество этого витамина улучшает обмен веществ и не дает образовываться жировым отложениям.
Регулярное употребление молока
Женщинам после 40 следует пить больше молока, так как в этом возрасте уменьшается количество кальция в организме, что влияет на скорость обмена веществ. Употребление молочных жиров поможет тратить больше калорий.
Наши советы помогут ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет без вреда для здоровья.
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А какие способы ускорения метоболизма знаете вы? 14
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Аля / 28.11.12 12:45Помогите мне похудеть пожалуйсто людииииииииииииииии
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!!! / 16.10.12 23:11Практически все витамины группы В представлены в пиве!!! Немецкое пиво - чистейший продукт!Бутылка пива - и никакой пищи не нужно!
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Юликон / 16.10.12 18:53Хорошенькая. такая девочка приятная получилась :)
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Черная овца на югах, Интернет / 16.10.12 16:27советы толковые, хотя не могу себе представить похмелье - после бокала вина всего-то))))
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takayaratsakaya / 16.10.12 12:24Супер статья! Спасибо!
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ZABAVA Пафос, Кипр / 16.10.12 12:09Если ты не хочешь портить вкус натурального сока, можно использовать имбирь в готовке POCHEMOY ISPORTIT- SUXOY IMBIR NE ZNAU, SVEZHIY KOREN IBIRIA PROSTO OBOGASHAET VKUS LUBOGO COKA, CHAYA ILI BLUDA
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cruella / 16.10.12 11:40Агаггаааа, представляю как весь Голливуд пьет напиток чайной плесени....ЩАЗ....
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Черная овца на югах, Интернет / 16.10.12 16:20ну отчего же. в магазинах здоровых продуктов полно напитков из чайного гриба, а в Калифорнии, которая самая продвинутая на этом поприще, вполне может быть популярным среди тех, кто следит за здоровьем
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анна / 16.10.12 10:01Посмешил 8-й пункт, я вот смотрю сейчас в окно, и как раз наоборот хочется шторы задвинуть, дабы не нагнетать обстановку и не портить настроение
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dos / 16.10.12 08:43Всё правильно написано!
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Ethernity Энск, Россия / 16.10.12 05:48Странные советы... Разумные перемешаны с нелепыми. Например, совет кушать почаще очень опасен, такой режим сработает первый раз и на начальном этапе. Потом за счёт постоянного питания организм начнёт откладывать. Вторая нелепость - вода. Её дозы исключительно индивидуальны.
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Veter Kiev, Интернет / 16.10.12 10:02Поддерживаю - надо кушать только тогда, когда очень хочется, но не переедать. Вот и весь секрет.
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Черная овца на югах, Интернет / 16.10.12 16:26Совет кушать почаще - оченно правильный, я его придерживаюсь лет 20 уже, после перенесенного гепатита когда-то врач порекомендовал не нагружать печень едой. привычка осталась и очень помогает: я вешу 52 кило при росте 163, причем моя генетика очень к полноте склоняет))) кушать почаще - это перекусы, так, на зуб положить, а не основательный прием пищи. Вода тоже помогает ускорить метаболизм, но качество воды тоже играет роль, равно как и доза все же индивидуальна, для меня 2 литра это явный перебор. ну и для кожи это хорошо по-любому
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