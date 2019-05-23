Как ускорить обмен веществ после 40 лет

Те, кто хочет подтянуть фигуру в зрелом возрасте, должны знать, как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет без вреда для здоровья. Для этого не нужно изнурять себя жесткими диетами, достаточно только уметь правильно регулировать свой обмен веществ.

Замедление метаболизма с возрастом

С возрастом в организме происходят изменения гормонального типа, уменьшается интенсивность усвоения белков, жиров и углеводов. Взрослая женщина в среднем набирает в течение каждого года своей жизни 200 лишних граммов в силу физиологических особенностей женского организма.

В результате к 50 годам у большинства женщин накапливается в среднем 16 лишних килограммов в результате естественного замедления обмена веществ.

Однако этот процесс обратим, если применять ряд простых правил в ежедневной жизни. Соблюдение этих правил позволит уже через две недели уменьшить свой вес, а через месяц сменить привычную одежду на меньший размер.

Есть регулярно после 40 лет

Чтобы ускорить обмен веществ в организм после 40 лет, нужно отказаться от голодания. Голодание не дает результатов в зрелом возрасте. Изнуряющие диеты могут на короткое время дать результат, но организм очень быстро потом восстановит утраченные килограммы.

Это объясняется тем, что организм реагирует на недостаток еды как на стрессовую ситуацию. В результате он постарается запастись жировой тканью для стрессовых ситуаций нехватки пищи. Поэтому не нужно голодать после 40 лет, так как это приведет только к увеличению веса.

Не нужно отказываться от завтрака

Не нужно отказываться от завтрака, так как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет таким способом невозможно. На практике доказано, что те женщины, которые после 40 лет пропускают завтрак, страдают от ожирения в 4,5 раза чаще, чем те, которые ежедневно завтракают.

Следует помнить о том, что организм усваивает калории лучше в первой половине дня. Плотный завтрак заряжает энергией на весь день и избавляет от чувства голода. Тот, кто регулярно завтракает, ведет активный образ жизни – не страдает от лишнего веса.

Чай и кофе для ускорения метаболизма

Диетологи советуют регулярно пить кофе и чай, так как ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет женщинам помогут эти напитки. Достаточно выпивать три чашки в день, чтобы увеличить метаболизм на 5-8%. Употребление этих ароматных напитков без сахара позволяет терять в день от 98 до 174 калорий.

Доказано, что выпивая только одну кружку свежезаваренного чая, удается ускорить обмен веществ на 12%.

Пить как можно больше воды

Вода отлично ускоряет обмен веществ. Выпивая 6 чашек воды каждый день, можно худеть в год на 2,5 кг. Каждый день можно таким способом терять до 50 калорий в день. Если пить холодную воду, то организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть воду.

Регулярно употреблять белковую пищу

Чтобы мышечная масса была в хорошем состоянии, следует регулярно употреблять животный белок, который станет источником для восстановления мышечной массы. Кроме этого для усвоения белка нужно много калорий, что помогает сжигать лишние калории.

Употреблять витамин D

Этот витамин содержится в таких продуктах:

в жирной рыбе;

в молочных продуктах;

в морепродуктах.

Также источником витамина D является ультрафиолет. Большое количество этого витамина улучшает обмен веществ и не дает образовываться жировым отложениям.

Регулярное употребление молока

Женщинам после 40 следует пить больше молока, так как в этом возрасте уменьшается количество кальция в организме, что влияет на скорость обмена веществ. Употребление молочных жиров поможет тратить больше калорий.

Наши советы помогут ускорить обмен веществ в организме и похудеть после 40 лет без вреда для здоровья.