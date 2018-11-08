Дочь Сталина - Светлана Аллилуева: тяжелая судьба

У Светланы Аллилуевой, единственной дочери Иосифа Сталина, очень интересная биография и насыщенная личная жизнь. Женщина (ее фото можно увидеть ниже) прославилась благодаря своим книгам, в которых рассказывала всю правду об СССР и своем отце.

Детство

28 февраля 1926 года в Ленинграде у Иосифа Сталина родилась первая и единственная дочь. Светлану воспитывали вместе с родным братом Василием и сводным братом Яковом, который был рожден в браке Сталина с Екатериной Сванидзе.

Иосиф Виссарионович очень любил своих детей, но к дочери у него было особое отношение – Вождь всегда баловал свою малышку, покупал ей самые лучше игрушки и следил за ее безопасностью.

Большую часть детства Света проводила в селе Зубатово. На даче было все необходимое для жизни (и даже немного больше), но девочка не чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Надежда Аллилуева никогда не считала нужным проявлять ласку к своим детям и воспитывала их довольно строго. Но при этом женщина замечательно вела хозяйство и умела находить хороших воспитателей.

Учеба

В 1932 году дочь Сталина пошла в 25 школу – самое лучшее место для детей, чьи родители занимались важной партийной деятельностью. Светлане нравилось посещать уроки и узнавать что-то новое, хотя общение с одноклассниками не складывалось.

Девушка закончила учебное заведение с отличием и подала документы в Литературный институт, пойдя тем самым против воли своего отца. Но, проучившись год, Света сильно заболела и была вынуждена бросить учебу.

После выздоровления Аллилуева пошла учиться на исторический факультет против своего желания. В 1949 году талантливая студентка получает диплом и поступает в аспирантуру.

Через 5 лет Светлана все же исполняет свою мечту, с отличием защищает кандидатскую диссертацию и становится Кандидатом филологических наук.

Самоубийства матери

Надежда Аллилуева выстрелила себе в голову после того, как сильно поругалась со своим мужем. Ее младшему ребенку на тот момент было всего 6 лет.

Официальная озвученная версия смерти – внезапный приступ аппендицита. Довольно долго Света оставалась в неведении и лишь спустя годы узнала правду о том, как на самом деле ушла из жизни ее мать.

Иосиф Сталин никогда лично не занимался воспитанием своих детей – работа и общественный долг занимали все свободное время. Поэтому в доме великого вождя постоянно находились гувернантки.

Несмотря на это, Светлана Аллилуева всегда находилась под жестким контролем. Ее детство было омрачено тем, что:

ей всегда приходилось ездить в школу с личным водителем;

запрещалось играть с другими детьми;

приглашать кого-либо в гости;

рассказывать слишком много о своей семье.

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В начале войны Сталин отправил свою дочь и сына Василия в Куйбышев. Но и там продолжался чрезмерный надзор. Все, что приносило Свете удовольствие – это просмотр фильмов и изучение иностранного языка.

Личная жизнь

Дочь Сталина никогда не была обделена вниманием мужчин. Даже возможное наказание вождя не отпугивало многочисленных ухажеров. Поэтому Светлана довольно рано влюбилась и была замужем далеко не один раз.

В своих мемуарах женщина откровенно писала о своих мужьях и даже любовниках. Самыми известными личностями среди них были:

поэт Давид Самойлов;

советский литературный критик и писатель Андрей Синявский.

Из-за бурной личной жизни Аллилуеву не раз осуждали, но находились и те, кто выказывал восхищение ее открытости, смелости и возможности идти за велением сердца, а не бояться всеобщего презрения.

Браки Светланы Аллилуевой

Светлана Иосифовна всегда открыто отвечала на вопросы, касающиеся романтических чувств и отношений. Благодаря ее книгам и интервью общественности известно все, практически до мельчайших подробностей:

Впервые Светлана влюбилась в 16 лет. Ее избранником стал сценарист Алексей Каплер, с которым девушка познакомилась на вечеринке своего брата. Молодые люди начали встречаться, несмотря на большую разницу в возрасте и строгий надзор над Аллилуевой. Но об этом очень быстро узнал Сталин, после чего Каплера обвинили в шпионаже и отправили в исправительную колонию. Через несколько лет, будучи студенткой, Света выходит замуж за Григория Морозова – хорошего приятеля ее брата. Иосиф Виссарионович не одобрял эту связь и даже после рождения внука отказывался от общения с зятем. Через 4 года семья Аллилуевой распалась из-за того, что девушка не хочет больше иметь детей и делает не меньше четырех абортов. В 23 года единственная дочь Сталина снова выходит замуж. На этот раз вождь сам выбрал для нее избранника – Юрия Жданова. Он был сыном секретаря ЦК Компартии. Через год в их семье родилась дочь Катя, но Аллилуева все равно подала на развод, не желая жить с нелюбимым человеком. В 1957 году Светлана сочетается браком с ученым Иваном Сванидзе, но через и этот союз распался еще до того, как у пары появились совместные дети. После этого Аллилуева знакомиться с Браджешем Сингхом, который приехал в Советский Союз из Индии. Влюбленные довольно долго жили в гражданском браке, так как официально оформить отношения им не разрешили. К сожалению, мужчина умер после продолжительной болезни в 1966 году. Светлана кремировала Браджеша и добилась разрешения выехать за границу, чтобы похоронить возлюбленного на родине. Через 4 года дочь Сталина в последний раз выходит замуж за архитектора Уильяма Питерса и с фамилией меняет свое имя на Лана. В семье рождается дочь Ольга, но отношения между супругами быстро портятся и они подают на развод.

Дети

Светлану Аллилуеву сложно назвать хорошей матерью. Она бросила своих старших детей после переезда за границу, да и младшая дочь Оля не пытала к ней теплых чувств.

Уже в довольно зрелом возрасте женщина пыталась исправить ошибки молодости и помириться с семьей, но все ее попытки не увенчались успехом.

Внуки Сталина прожили довольно непростую жизнь – старшая дочь даже давала интервью, в которой практически обвинила свою мать во всех грехах. Но все же все они смогли многого добиться и заявить о себе:

Старший сын Иосиф, названный в честь деда, был официально усыновлен Юрием Ждановым. Став взрослым, мужчина сменил документы и взял фамилию своей матери. Аллилуев поступил в медицинский университет, после чего начал работать кардиологом. Также Иосиф публиковал научные работы, был дважды женат и воспитывал сына Илью. Единственный внук Сталина умер в 2008 году, но мать не приехала с ним попрощаться. Екатерина, средний ребенок Светланы Аллилуевой, стала геофизиком. После получения диплома девушка переехала на Камчатку и оборвала все отношения с родственниками матери и с ней самой. Катя вышла замуж, но ее муж покончил с собой из-за пристрастия к алкоголю. Женщине пришлось воспитывать дочь Анну совсем одной. Младшая дочь Ольга, чьи фото сегодня очень популярны в Интернете, отказалась от своего имени и стала Крис Эванс. Возможно, это из-за того, что Светлана отдала девочку в довольно юном возрасте в интернат и не разрешала общаться с ровесниками. И хоть женщина никогда не давала интервью, но иногда в сети публикует фотографии мамы, с подписями о том, как ее порой не хватает.

Жизнь после смерти отца

После того как в марте 1953 года появилось известие о смерти Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева осталась практически ни с чем. Девушке приходилось выживать, снимая со сберегательной книжки оставшиеся деньги – 900 рублей.

В это тяжелое время Свету поддержал ее сокурсник Никита Хрущев – в будущем их дружба немало помогала женщине, которая не хотела всю жизнь прожить в Советском Союзе.

Побег, возвращение и снова побег

После смерти Браджеша Сингха Аллилуева несколько месяцев живет в родном селении своего избранника. Женщине настолько понравилась самостоятельная жизнь без надзора, что она обратилась в американское посольство, чтобы обеспечить себе политическое убежище.

На родине такое поведение сочли недостойным. Женщину начали враждебно воспринимать еще и с учетом того, что она оставила своих детей практически без всякого присмотра.

Светлана Иосифовна начала много путешествовать за границей. Сначала она перебралась в Швейцарию и провела там несколько лет. После этого женщине разрешили переехать в США, где Аллилуева начала писать книги и зарабатывать на этом немалые деньги.

Самые известные произведения пользуются большой популярностью и по сегодняшний день. А именно:

«Двадцать писем к другу»;

«Только один год»;

«Далекая музыка».

В 1982 году Лана Питерс переезжает в Англию, отправляет родную дочь в интернат и начинает путешествовать по миру. Через 2 года дочь Сталина неожиданно для всех возвращается на родину. Такое решение женщина объясняет желанием дать Оле достойное образование.

Аллилуеву в Союзе принимают довольно радушно, восстанавливают ей гражданство, дают квартиру, обеспечивают водителя с машиной и достойную пенсию. Но Светлане не нравиться шумная Москва, поэтому она довольно скоро перебирается в Грузию.

Ольга начинает ходить в школу, изучать историю и языки. Девочка даже увлеклась конным спортом и добилась неплохих результатов. Если же говорить о старших детях, то они, как и прежде, отказывались идти с матерью на контакт.

Дочь Сталина пыталась заново привыкнуть к жизни в Союзе, но через какое-то время женщина снова начала задумываться о переезде. Через два года, без всяких объяснений, Светлана собирает вещи и вместе с дочерью вновь возвращается в Соединенные Штаты. И больше в родную страну никогда не возвращается.

С этого момента продвижения Аллилуевой проследить намного сложнее. Говорят, что в 1992 году писательница числилась в доме престарелых Великобритании, затем перебралась в Швейцарию (монастырь св. Иоанна), а также была замечена в Лондоне.

Но есть достоверная информация, что Светлана Иосифовна незадолго до своей смерти проживала в доме для пожилых людей, который находится недалеко от города Ричланда штата Висконсин.

Смерть

Биография Светланы Аллилуевой обрывается 22 ноября 2011 года. В американских новостях появилась информация о том, что талантливая писательница Лана Питерс, дочь прославленного вождя Советского Союза, скончалась от рака толстой кишки.

Тело матери кремировала дочь Ольга, она же отправила его в Портленд. Что же касается точной даты и места захоронения, они скрываются до сих пор.