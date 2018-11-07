Игорь Ливанов: неудачные браки и большая трагедия

Игорь Ливанов (фото которого можно увидеть ниже) – российский актер с тяжелой судьбой, но сильным характером. Мужчина много раз пытался построить личную жизнь, встретить идеальную жену и воспитывать своих детей.

Несмотря на многие потери, Игорь учится быть счастливым и делать все возможное, чтобы близкие люди, друзья и поклонники были счастливы и получали удовольствие от его новых творческих работ.

Биография актера

Будущий актер появился на свет 15 ноября 1953 года. Его родители занимались творческой деятельностью и с самых ранних лет приобщали сына к театральному искусству. Еще будучи подростком, Игорь понял, что ему было предначертано стать актером, но сначала парень решил осуществить еще одну свою мечту – стать профессиональным спортсменом. А точнее боксером.

Ливанов много времени проводил на ринге и постоянно совершенствовался, поэтому на его счету много побед и только один проигрыш. После окончания школы юноша хотел поступать в институт физкультуры, но мама настояла на том, чтобы Игорь пошел вслед за своим старшим братом и начал учиться в театральной академии ЛГИТМиК.

Уже с 1978 года начинающий актер начал выходить на сцену Академического театра драмы им. М. Горького, а через год Игорь снялся в своей первой киноленте.

С тех пор артист постоянно развивал свои навыки, снимался вместе с настоящими знаменитостями, легендами того времени, и набирался опыта. Ливанов признался, что ему больше нравиться сниматься в кино, даже если после этого не приходит большая популярность.

А все из-за того, что в театре есть определенные ограничения, которые не позволяют человеку проявить весь творческий потенциал.

Рост, вес, возраст

На сегодняшний день Игорю Евгеньевичу 64 года. 15 ноября мужчина собирается отпраздновать свой юбилей в кругу близких людей и преданных друзей.

Рост артиста 176 см, а вес – 75 кг. Мужчина смог сохранить хорошую физическую форму, он отлично выглядит и уж точно не собирается стареть в ближайшее десятилетие.

К сожалению, в биографии Игоря Ливанова много горя и трагических событий. Не каждый человек сможет выдержать всю ту боль, которую хранит в своем сердце знаменитый артист.

Но, кажется, судьба все же повернулась к нему лицом и подарила истинное счастье и настоящую любовь.

Первая жена Игоря Ливанова

Будучи студентом будущий актер подружился с очаровательной Татьяной Пискуновой. Парень всегда краснел в ее обществе, часто не мог подобрать слов, и ему понадобилось очень много времени, чтобы позвать красавицу на свидание.

Девушка долгое время видела в Игоре только друга. Но однажды товарищи Ливанова решили пошутить и сказали ему, что Таня собирается замуж. После такого заявления юноше стало плохо. Друзьям пришлось вызывать скорую помощь, и очень долго извинялись за такую «невинную ложь».

Но в то же время если бы не товарищи Игоря, которые пригласили Пискунову к нему на день рождение, то, возможно, их отношения так бы и не перешли на новый «романтический» уровень.

Влюбленные были очень счастливы, их родители одобряли такой союз, поэтому еще до получения диплома молодые люди сыграли свадьбу.

После получения дипломов Татьяна с Игорем ищут работу в самых лучших театрах Питера. Сначала удача отворачивалась от них, но в итоге молодожены начали вместе выступать в Ульяновском театре драмы. Нехватка денег, пусты полки в магазинах и служба Ливанова в армии не смогли помещать счастью двух влюбленных сердец. Татьяна не только дождалась мужа из армии, но и родила ему замечательную дочь Олю.

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Но в 1987 году случилась первая трагедия в жизни актера Игоря Ливанова. В августе его жена и восьмилетняя дочь погибли в транспортной аварии, когда в их вагон врезался грузовой поезд.

Убитый горем мужчина отказывался верить в происходящее, пока сам не увидел изуродованные тела своих близких.

У актера началась затяжная депрессия. Он отказывался от работы, много пил и часами не вставал с кровати. Мысли о самоубийстве сошли на нет при мысли о родителях, которые не оставляли Игоря в это тяжелое время.

С того момента прошло очень много лет, но Ливанов все еще вспоминает свою первую любовь. Он называл Татьяну Запятой из-за ее энергичного, подвижного и временами взрывного характера. Мужчина не забывает посещать могилы «своих девочек», которых похоронили рядом в родном городе Опочке.

Вторая жена Ирина Бахтура

Игорь Ливанов даже думать не мог о том, чтобы наладить личную жизнь, но и оставаться в одиночестве больше не мог. Поэтому, прислушавшись к совету старшего брата, актер переехал в Москву и начала преподавать.

В университете он встретил милую студентку Ирину Бахтуру. Девушка помогла Ливанову справиться с депрессией, а после продолжительного романа у пары родился сын Андрей. Влюбленные поженились, но их брак сложно назвать счастливым. Игорю не нравилось, что Ира все больше времени уделяет работе и практически не занимается маленьким ребенком.

Больше всего актеру запомнился случай, когда Андрей чуть не погиб на море после того, как наглотался соленой воды. А его мать заявила, что не может остаться из-за накопившейся работы.

Игорь пытался забыть об этом эпизоде, но у него ничего не получалось. Но мужчина хотел сохранить семью ради ребенка и начал больше работать, чтобы отвлечься от плохих мыслей.

Во время съемок одного из фильмов Ливанов упал и сильно повредил спину. На восстановление ушло полгода и на лечение уходило очень много денег. Примерно в этот период Ирина уехала в Прагу, делая хоть что-то изменить в своей жизни.

Женщина познакомилась с Сергеем Безруковым и довольно скоро начала выходить с ним в свет. При этом артисты не скрывали того факта, что между ними роман.

Из-за измены в 2000 году второй брак Игоря Ливанова распался. Хорошо, что он мог видеться с Андреем, который остался с матерью. Более того, бывшая супруга даже сняла актеру квартиру недалеко от своего дома, чтобы «Игорь всегда был под рукой».

Третий брак Ливанова

После очередной неудачи артист решил больше не завязывать серьезных отношений. Но все изменилось после того, как в свой день рождение в ночном клубе Игорь повстречал Ольгу, которая училась на юриста и не имела ничего общего с миром искусства. Девушка сразу приглянулась мужчине, и он решился на знакомство. Влюбленным было хорошо вместе, но Ливанов никак не мог решиться на ответственный шаг и перевести отношения на новый уровень.

Но после пустякового скандала актер все же сделал предложение своей избраннице, и Оля ответила согласием.

Через какое-то время у пары родился сын Тимофей. Сегодня они все вместе живут в большом доме и держат свое хозяйство.

Коллеги и друзья говорят, что у Игоря отличная жена. Их союз является примером для подражания и символом безграничной любви и уважения. Сейчас в сети появляется довольно много фото, на которых видно, что актер наконец-то счастлив и окружен близкими людьми.

Дети Игоря Ливанова

Знаменитому актеру посчастливилось 4 раза познать радость отцовства. Мужчина всегда хотел иметь большую семью и очень радовался появлению каждого своего малыша. К сожалению, только двое из них дожили до сегодняшнего дня.

Вот что известно по этому поводу:

дочь от первой возлюбленной Оля погибла вместе с матерью в 1987 года, когда ей было всего 8 лет;

сын Игоря Ливанова Андрей от второго брака неожиданно умер в 2015 году. Парень упал в ванной и сильно ударился головой, из-за чего скончался на месте;

третья жена родила актеру сына Тимофея, которому сегодня 11 лет. А в 2015 году у пары родился второй ребенок Илья.

Трагедия и жизнь после нее

Игорь Евгеньевич пережил много трагических моментов. Но именно дети помогли мужчине пережить страшный кризис и продолжать заниматься любимым делом.

Также большую роль для Ливанова играет его третья жена Ольга, которая младше своего супруга на 24 года. Но это не мешает влюбленным наслаждаться друг другом и проживать эту жизнь вместе.

Фильмография

На счету у именитого российского актера множество ролей в популярных фильмах. Но самыми известными среди них считаются:

«Мерседес уходит от погони» (1980 год);

«Репортаж с линии огня» (1984 год);

«Тридцатого» - уничтожить» (1992 года);

«На углу у Патриарших» (1995 год);

«Пьеса для пассажиров» (1995 год);

«Империя под ударом» (2000 год);

«Салон красоты» (2000 год);

« На углу у Патриарших-2» (2001 год);

«На углу у Патриарших-3» (2003 года);

«Родина ждет» (2003 год);

«Господа офицеры» (2004 год);

«Крестный сын» (2004 год);

« На углу у Патриарших-4» (2004 год);

«Все золото мира» (2005 год);

«Кромъ» (2006 год);

«Так бывает» (2007 год);

«Король, дама, валет» (2008 год);

«Любви все возрасты…» (2011 год);

«Дон Жуан – девственник» (2017 год).

Игорь Ливанов сумел многого достичь не только в профессиональном плане, но и в личной жизни. В 2018 году он продолжает сниматься в фильмах, играть в театре, но при этом достаточно времени уделяет своей семье.