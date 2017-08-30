15 отличных фильмов с актерами из списка Forbes

Недавно Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Признаться честно, список нас удивил. Например, в топ-5 засветился Адам Сэндлер, которого мы совсем не заметили на экранах в этом году, а Райан Гослинг даже не попал в десятку.

Как бы то ни было, с цифрами не поспоришь, да и никто не рвется — актеры получили свои лавры и гонорары заслуженно и не раз порадовали нас своими ролями. В доказательство совместно с онлайн-кинотеатром ivi мы собрали 15 лучших из недавно вышедших фильмов с участием самых высокооплачиваемых, а, соответственно, востребованных и талантливых актеров. Убедитесь сами!

1 место в рейтинге — Марк Уолберг

Трансформеры: Последний рыцарь

Человечество на пороге ужасной войны с роботизированными пришельцами. Из последних сил Оптимус Прайм и его друзья и союзники пытаются предотвратить ее, но все тщетно. Осознав, что другого пути нет, Оптимус покидает планету, чтобы привести помощь.

Миссия по сохранению мира ложится оставшихся членов команды, но как долго они смогу отражать инопланетные атаки?

Глубоководный горизонт

Ужасающая история, произошедшая на самом деле. В 2010 году на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт» произошел взрыв, который привел не только к уничтожению платформы, разливу нефти, гибели многих морских обитателей, но и смерти 11 человек, находившихся на Дуборту. Повествование ведется от лица одного из сотрудников платформы, инженера Майка Уильямса, которому на своей шкуре пришлось испытать все ужасы последствий катастрофы.

Здравствуй, папа, новый год!

Несколько лет назад Дасти оставил жену с двумя детьми на руках. Узнав, что его жена снова вышла замуж, и не просто вышла замуж, а встретила и полюбила самого верного, прилежного, внимательного и надоедливого мужчину на свете, осознает, каким он был идиотом. Дасти готов на все, чтобы вновь занять место главы семейства, и только преемник-задрот мешает герою вновь обрести семейное счастье. Кстати, 9 ноября этого года выходит вторая часть этой уморительной комедии.

Боец

Микки, обычный парень из трущоб, мечтает стать звездой бокса и перестать носить клеймо неудачника. Сначала Микки тренируется под руководством своего брата Дикки — бывшего перспективного боксера, который подсел на наркотики и уничтожил свою карьеру и личную жизнь и тянет за собой младшего брата. После очередного проигранного боя Микки отказывается от помощи брата и утверждает, что будет тренироваться в одиночку.

Семья воспринимает этот шаг как предательство, и только девушка боксера, Шарлин, уверена в правильности его решения.

Кровью и потом: Анаболики

Дэниэл Луго, тренер по фитнесу, решает круто изменить свою жизнь, разбогатеть и оставить ненавистную работу в спортзале. Осталось придумать, как воплотить эту мечту в жизнь. Или найти кого-то, кто поможет с ее осуществлением. С помощью своих друзей-культуристов Луго похищает своего обеспеченного клиента и под пытками заставляет его переписать на себя все свое имущество. Довольно быстро жертва сдается, и спортсмены получают желаемое. Но это не значит, что вымогателям все сойдет с рук.

2 место в рейтинге — Дуэйн Джонсон

Спасатели Малибу

По мнению Митча, опытного главы спасателей пляжа Малибу, безопасность отдыхающих выражается не только в слежке за плавающими, но и в предотвращении распространения на пляже опасных наркотических веществ. Вооружившись красными плавками и заручившись помощью своих коллег, Митч начинает расследование по поиску наркотика. Совершенно внезапно следы приводят спасателей к властной и беспринципной владелице ночного клуба, с которой лучше не связываться.

Форсаж 8

Прервав свой медовый месяц в Гаване, Доминик Торетто собирает свою команду, чтобы украсть устройство магнитного импульса из военной базы в Берлине. Во время бегства сталкивает Хоббса, которого впоследствии ловит полиция, с дороги и похищает устройство.

Чуть позже выясняется, что Торетто украл его по поручению загадочной девушки по имени Сайфер, которая взяла в заложники бывшую жену и ребенка героя и теперь безнаказанно его шантажирует.

Моана

С детства Моана знала, что ей суждено занять место отца, стать вождем и взять на себя ответственность за жизнь и безопасность всего племени. Но не об этом мечтала юная островитянка — ее сердце жаждало приключений, покорения дальних берегов и жизни на корабле, а не на троне отца. Строгие родители запрещают Моане покидать остров, но в скором времени деревья начинают погибать, рыба покидает воды вокруг острова, а племя оказывается на грани вымирания.

Моана — единственная, кто не боится уплыть и найти древнего бога Мауи, способного спасти остров и племя от гибели.

3 место в рейтинге — Вин Дизель

Три икса: Мировое господство

Прямо во время важного секретного собрания из-под носа советников ЦРУ неизвестная группировка похищает суперкомпьютер «Ящик Пандоры». Он способен выключить и буквально сбросить с орбиты все спутники мира, поэтому так важно, чтобы Ящик не оказался в руках террористов. Спецагент Джейн Марк, назначенная оберегать компьютер, решает отправить на его поиски агента Три икса Ксандера Кейджа, который не выходил на связь со спецслужбами больше 10 лет.

Стражи Галактики. Часть 2

Не успели Стражи Галактики стать супергероями, как уже вляпались в неприятности: расчетливый Ракета стащил у одной верховной жрицы драгоценные камни , чтобы построить очередную вундервафлю. Жрица такого не потерпела и отправила за Стражами целый флот космических кораблей. Спастись от флота Стражам помогает неизвестный космический путешественник, который оказывается отцом Звездного Лорда.

В этот раз Вин Дизель озвучил Малыша Грута на 16 языках.

4 место в рейтинге — Адам Сэндлер

Не шутите с Зоханом

Зохан Двир — герой Израиля. Он не только искусный боец, мастер маскировки, дамский угодник, местная звезда, но еще и супершпион и борец с терроризмом. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Зохан всю жизнь мечтал стать стилистом-парикмахером, но из-за местного менталитета стыдился в этом признаться. На очередном из заданий Зохан фальсифицирует свою смерть и отправляется в Нью-Йорк в надежде осуществить свою мечту и не быть пойманным.

50 первых поцелуев

Генри всю свою жизнь ждал «ту самую» девушку и, похоже, наконец-то нашел ее. Очаровательная и улыбчивая Люси сначала не принимает ухаживания неуклюжего кавалера, но к концу дня сдается и дарит парню незабываемую ночь. Как выясняется утром, девушка страдает редкой формой амнезии и забывает все, что было с ней накануне.

Перед Генри встает непростой выбор: забыть Люси навсегда или попытаться добиться ее любви, несмотря на болезнь.

5 место в рейтинге — Джеки Чан

Доспехи бога: В поисках сокровищ

Китайский профессор археологии Джек Чан отправляется в жаркую Индию по просьбе своей коллеги Ашмиты. Девушка напала на след утраченного в Тибете бесценного сокровища Магадхи.

Собрав экспедицию, ученые отправляются на поиски реликвии. Но вместо долгих и нудных раскопок попадают в нешуточную борьбу за богатство между потомком полководца, укравшего и спрятавшего сокровище много веков назад, и расхитителями гробниц, которые руководствуются правилом «кто первый нашел — того и тапки».

Отпетые напарники

Сюжет «убойного» бадди-муви рассказывает о лучшем детективе Гонконга Бенни Чене, который попал в непростую ситуацию. Всю свою жизнь Чен посвятил работе, и только Бай, его племянница, была его семьей. Однажды главарь преступного синдиката, за которым наш герой следил годами, похищает Бай. Чтобы не потерять работу и спасти свою племянницу, Чену придется не только проникнуть в логово группировки, но и каким-то образом уберечь от пули единственного свидетеля, у которого есть улики на мафиози.

Кунг-фу Панда 3

Много лет назад лучший друг Мастера Угвэя, бык Кай, открыл в себе силу Ци — потустороннюю энергию, способную как вылечить, так и уничтожить. Угвэй не мог этого допустить и вынужден был изгнать злодея в Потусторонний мир.

Но когда Мастер умер, он снова встретился со своим заклятым врагом, который за многие века заточения отточил мастерство боя и умение отбирать энергию Ци. Угвэй побежден, Кай вернулся в Мир живых, и теперь только Неистовая пятерка и Воин дракона способны остановить озлобленного и ненасытного монстра.