Размер штрафов ГИБДД в России систематически увеличивается. Многие владельцы транспортных средств постоянно следят за изменениями в этой области, чтобы быть готовыми ко всему.

Согласно последней информации с новостных сайтов, автовладельцев ожидают новые штрафы ГИБДД с 20 ноября 2018 года.

Но не каждый может в это поверить и задается вопросом, правда это или ложь. Чтобы разобраться в вопросе новых штрафов с 20 ноября 2018 года, необходимо просмотреть таблицу уже имеющихся взысканий и планируемых.

Новые штрафы с 20 ноября 2018 года: таблица

Если верить информации из источников СМИ, интернет-порталов, а также обычных людей, оставляющих свое мнение в разных социальных сетях, то 20 ноября планируется введение новых штрафов для водителей как минимум на 2500 рублей.

Поправки коснутся таких нарушений, как превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, проезд на красный сигнал светофора, отсутствие страхования и прочее.

Уже не первый раз многие автовладельцы выступали против таких изменений относительно взыскания за несоблюдение правил ПДД.

Стоит отменить, что нынешний штраф за проезд по встречной полосе равен 5 тыс. рублей, и в некоторых серьезных случаях, имеющих последствия, водителя могут лишить прав управления транспортным средством.

Одним из самых больших взысканий обещают сделать при проезде на автомобильном средстве без оформленной страховки. Если верить новым тарифам, то за указанное нарушение могут назначить штраф около 5 тыс. рублей. В то время, когда превышение скорости, будет оцениваться в 10 тыс. рублей.

Планируемое повышение штрафов ГИБДД показано в следующей таблице:

Нарушение правил Взыскание на сегодняшний день Новый штраф с 20 числа Езда по встречной полосе 5 тыс. рублей либо автомобилист остается без водительского удостоверения 8 тыс. рублей Отсутствие страховки Около 800 рублей Около 5 тыс. рублей и оплата за простой на спецстоянке Проезд на красный свет 1 тыс. рублей 5 тыс. рублей Переезд за стоп-линию 800 рублей 2 тыс. рублей Превышение скорости (до 40 км/час) 500 рублей 1 тыс. рублей Превышение скорости ( 40-60 км/час) В диапазоне от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей Около 4000 Превышение скорости (более 60 км/час) В диапазоне от 2 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей 10 000 рублей Управление ТС без водительского удостоверения (при его официальном наличии) 500 рублей 8 тыс. рублей

Просмотрев данные сведения, можно сделать вывод, что наибольшее увеличение (в 16 раз) коснется взыскания за нарушение ПДД в части отсутствия удостоверения и управления транспортным средством без документа. Правда это или все-таки фейк, желают разобраться многие владельцы автомобилей.

Фейк или правда

На сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует информация об увеличении штрафов, а также в КоАП РФ соответствующих поправок. Более того, в грядущем будущем изменений не предвидится.

Повышение штрафов при нарушении правил дорожного движения прогнозируют ежегодно, только подтверждающих документов не бывает никогда. Каждый год водителей вводят в заблуждение, которое характеризуется многочисленными возмущениями.

Информации о том, кто пропагандирует данные сведения, на сегодняшний день нет. Но то, что ежегодно социальные сети, информационные сайты и другие виртуальные площадки пестрят якобы внезапным и серьезным повышением штрафов ГИБДД, это реально.

Обычно обсуждается следующее:

новые увеличенные в многократное число раз тарифы при нарушении ПДД с 20 числа;

Кодекс РФ об административных правонарушениях активно вносит соответствующие поправки.

Можно верить в такие слухи, а можно просто разобраться в ситуации и доказать правдивость сказанного.

Чтобы удостовериться в реальности распространяемых сведений, важно разбираться в алгоритме официального вступления в силу законодательных поправок в КоАП РФ, ведь данный кодекс регламентирует порядок взыскания при нарушении ПДД.

Внесение изменений в Административный кодекс происходит так:

формируется законодательный проект и обсуждается на заседании депутатов;

законопроект проходит три чтения с временным промежутком в Государственной думе, где приводят доводы об эффективности предложенного;

при поддержании законопроекта всеми депутатами, нововведение принимается;

утверждение закона с присвоенным номером Президентом страны;

публикуется на официальном портале законодательных документов;

через 10 дней либо через временной промежуток, указанный в законе, акт вступает в силу вместе с новыми штрафами.

Стоит отметить, что в настоящее время соответствующих законодательных изменений ни на официальном сайте правовых документов, ни на портале Правительства РФ не существует.

Каждый желающий может воспользоваться следующими источниками правовой информации в сети:

Гарант;

Консультант Плюс.

Где отражаются любые правовые изменения.

Те, кто не доверяет указанным информаторам, могут поискать собственноручно на различных информационных сайтах, где, возможно, найдется упоминание об планируемом повышении тарифов. Что маловероятно.

В настоящее время в Административном кодексе действуют такие ставки при нарушении правил дорожного движения:

Вид нарушения Размер штрафа Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Около 30 тыс. рублей плюс отстранение от вождения на срок от полутора до двух лет Превышение скорости 5 тыс. рублей плюс лишение прав управления ТС Вождение без удостоверения 5 – 15 тыс. рублей Провоз ребенка без соответствующего кресла 3 тыс. рублей – водителю, 25 тыс. рублей- должностным лицам, 100 тыс. рублей – юр. лицу Езда на колесах на летней резине в зимний период 500 р. Пользование телефоном во время управления ТС 1,5 тыс. рублей Отсутствие брызговика 500 р. Пользование автомобилем без аптечки 500 р. Проезд без соблюдения дистанционного расстояния между автомобилями 1,5 тыс. рублей Управление ТС без паспорта С Ребенок без пристегнутого ремня 3 тыс. рублей – водителю, 25 тыс. рублей- должностным лицам, 100 тыс. рублей – юр. лицу Автомобиль без огнетушителя Предупреждение либо штраф 500 р. Нижняя подсветка ТС 500 р., иногда отстранение от вождения Парковка на газонной траве 500 р., в Москве и Санкт-Петербурге – около 2,5 тыс. рублей Запрещенная стоянка 500 р., в Москве и Санкт-Петербурге – около 2,5 тыс. рублей Проезд по обочине 1,5 тыс. рублей Пересечение двойной сплошной Назначается в зависимости от обстоятельств происшествия Грязный, нетипичный гос. номер Предупреждение либо взыскание 500 р. Отсутствие гос. номера 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев Парковка на тротуаре 1 тыс. рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга – 3 тыс. рублей Проезд по автобусной полосе Смотря по обстоятельствам Перегруз Смотря по обстоятельствам Езда без пристегнутого ремня 1 тыс. рублей Езда на зимний колесах в летний период 500 р. Эвакуация ТС Конкретнее в статье 27.13 Езда на запрещающий красный свет 1 тыс. рублей Простой на автобусной остановке 1 тыс. рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга – 3 тыс. рублей Езда без ближнего света Предупреждение либо взыскание 500 р. Тонированные фары 3 тыс. рублей -для граждан 15-20 тыс. рублей – должностным лицам 400-500 тыс. рублей - юр. лицам Лишение прав на срок от полугода до года. Изъятие фар Знак «движение по полосам 1,5 рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга – 3 тыс. рублей Парковка для инвалидов 3-5 тыс. рублей. Юр. лицу – 30-50 тыс. рублей Езда без техосмотра 500-800 рублей. Повторное нарушение – 5 тыс. рублей Истекший срок водительского удостоверения 5-15 тыс. рублей Езда по встречной полосе при одностороннем движении 5 тыс. рублей плюс отстранение от управления ТС на срок от четырех до шести месяцев Поздняя постановка на учет ТС 500-800 рублей. Повторное нарушение – 5 тысяч рублей либо лишение прав срок от одного до трех месяцев Видео и фотосъемка До 5 тыс. рублей Управление ТС без оформленной страховки Предупреждение либо взыскание 500 рублей Не пропустил пешехода 1,5 – 2,5 тыс. рублей Потеря гос. номера 5 тыс. рублей либо отстранение от управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев Езда без тахографа 1-3 тыс. рублей. Юр. лицам – 5-10 тыс. рублей Проезд без документов, подтверждающих регистрацию Предупреждение либо взыскание 500 рублей Истекший срок действия у транзитных номеров Предупреждение или взыскание 500 рублей либо отстранение от управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев Знак «обгон запрещен» До 5 тыс. рублей, либо отстранение от управления автомобилем Железнодорожный переезд 1 тыс. рублей либо отстранение от управления автомобилем на срок от одного до шести месяцев Парковка не по правилам В зависимости от обстоятельств «Остановка запрещена» В зависимости от обстоятельств Знак «въезд запрещен», «кирпич» 500-5000 рублей Неоплаченная парковка В зависимости от обстоятельств Боковые окна закрыты шторками 500 рублей Ксеноновые фары Предупреждение либо 500 р. Истекший срок страховки 800 р. Тонировка стекол 500 р. Не уступил дорогу Предупреждение либо 500 р. Управление автомобилем лицом, не достигшим совершеннолетия 5-15 тыс. рублей Знак «Ш» Предупреждение либо 500 р. Лишение прав и последующее управление автомобилем 30 тыс. рублей, арест на 15 суток, принудительные работы от ста до двухсот часов Наезд на пешехода на переходе При легком нанесении вреда здоровью 2,5-5 тыс. рублей Вред средней тяжести – 10-25 тыс. рублей либо отстранение от управления автомобилем на срок от полутора до двух лет Езда со знаком «начинающий водитель» 500 р. Ребенок на переднем сиденье 3 тыс. рублей водителю, 25 тыс. рублей для должностных лиц, 100 тыс. рублей для юр. л Передача управления иному лицу без наличия удостоверения 3 тыс. рублей Передача управления ТС пьяному водителю 30 тыс. рублей и отстранение от управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет Езда на неучтенном транспортном средстве 500-800 рублей, повторное нарушение -5 тыс. рублей либо отстранение от управления транспортным средством на срок от одного до тех месяцев Повторное нарушение правил дорожного движения 5 тыс. рублей либо отстранение от управления транспортным средством на срок от одного до трех Переезд за стоп-линию 800 р. Перекресток с круговым движением 1 тыс. рублей Взыскание за поворотник Предупреждение либо 500 р.

Для чего разносятся подобные слухи по сети, неизвестно, но факт остается фактом – такая информация просочилась в СМИ. Планируемое повышение штрафов ГИБДД не предвидится в будущем, это точно. За всеми интересующими обновлениями в законодательстве может следить каждый желающий на порталах правовых документов.