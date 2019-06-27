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Сколько же лет Яне Рудковской на самом деле

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Яна Рудковская имеет непосредственное отношение к шоу-бизнесу и всегда на виду. Неудивительно, что общественность интересует – сколько лет блондинке на самом деле.

Основываясь на Википедии

Согласно сведениям интернет энциклопедии, с пометкой «по собственным словам» дата рождения продюсера и по совместительству жены фигуриста Евгения Плющенко – Яны Рудковской значится как 1975 год. 

Однако многочисленные пользователи сети Instagram, где бизнес-вумен регулярно выкладывает фото ​из личного архива. Высказывают сомнения на этот счет. Строя предположения, будто женщина явно скрывает истинный возраст. И на самом деле ей не 44, а 49 лет.

Рудковская предпочитает не отвечать на негативные комментарии в свой адрес, но иногда нервная система не выдерживает и она, подобно львице, дает достойный отпор обидчикам. Посоветовав диванным критикам позвонить в школу, в которой она проходила обучение, и наконец-то удовлетворить любопытство. А заодно и убедиться в правдивости ее слов.

В гостях у Галкина на первом канале

В 2017 году, звездная чета – Плющенко и Рудковская приняли участие в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой – «Сегодня вечером». В эфире – Яна решила раз и навсегда закрыть тему возраста и поведала зрителям о том, что это «прощальный подарок» второго супруга – Виктора Батурина.

  • Как вы считаете Яна Рудковская действительно скрывает свой возраст?

Ее бывший супруг всем рассказывал: на самом деле его жена на 7 лет старше, чем говорит. Что интересно, с ним в браке женщина была именно 7 лет. В передаче были подняты видеодокументы Рудковской, подтверждающие, что ее рождение пришлось на 1975 год.

Из этого следует, все статьи, повествующие о якобы найденных одноклассниках Яны, утверждающих, что она появилась на свет в 1968 году, так часто попадающихся в интернет пространстве – вымысел.

Если хорошенько подумать, Рудковской Яне нет смысла скрывать, сколько на самом деле ей лет. А наоборот гордиться, что в 51 (именной такой возраст женщине часто приписывают блогеры) она так моложаво выглядит.

Подобные слухи с завидной регулярностью мелькают и в СМИ. Но до сих пор не найдено ни одного официального доказательства.

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27.06.2019
Теги: Яна Рудковская сколько лет фото

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