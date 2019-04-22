Биография и семья Максима Галкина

Максим Галкин имеет богатую биографию, а так же интересную и счастливую личную жизнь. Телеведущий ведет здоровый образ жизни и выглядит очень молодо, отчего не все могут поверить в то, сколько ему лет, узнав год рождения.

Биография

У Максима Галкина могла сложиться самая обычная биография советского человека из интеллигентной семьи. Ему пророчили карьеру ученого или писателя.

Родители Максима Галкина не были публичными людьми. Отец Александр Александрович Галкин был генерал-полковником бронетанковых войск. В его биографии много государственных наград и премий. Его год рождения 1935, по национальности отец Максима – русский.

Александр Александрович родился в Челябинской области, закончил военное училище и дослужился до генерала. Он был депутатом Госдумы в 90-е годы и занимал высокий пост в Министерстве обороны.

Мама, Наталья Григорьевна Прагина, появилась на свет в сложное время, ее год рождения пришелся на 1941. Родилась в Одессе, а по национальности она еврейка. Наталья Григорьевна имела научное звание кандидата физико-математических наук, работала в РАН.

До Максима в семье был еще один ребенок – сын Дмитрий, который немного старше Максима Галкина. Он появился на свет в 1964 году. В его биографии были 10 лет кадровой военной службы и успешная карьера бизнесмена. Несмотря на то, что Дмитрий старше Максима, год рождения которого 1976, родители смогли привить им чувство взаимопомощи.

Именно Дмитрий в начале карьеры Максима активно продвигал его, выполняя функции продюсера. Братья поддерживают всегда друг друга. Это помогло им пережить преждевременный уход из жизни отца и матери. Александр Александрович скончался в 2002 году, а Наталья Григорьевна в 2004, и причина смерти их была одна и та же – онкология. Особенно смерть матери, которой было всего 63 года на момент смерти, стала ударом для Максима. Он возил ее лечиться в США и Израиль, но ничего не помогло.

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У старшего брата Максима свой успешный бизнес:

продюсерский центр;

компания, занимающаяся продажей нефти;

предприятие, производящее бронетехнику.

У Дмитрия Александровича трое детей – два сына и одна дочь. Максим регулярно общается с семьей своего старшего брата, который одно время был его продюсером,.

Детство и учеба

У Максима Галкина в начале его биографии было много переездов - как всех военных, его отца перебрасывали из одного гарнизона в другой. Год рождения младшего сына пришелся на 1976. В это время семья жила в военном городке Наро-Фоминского района Подмосковья. За 10 лет гарнизонной службы семья жила в разных местах:

в Московской области;

в Бурятии;

в Одессе;

В Германии.

С 5 класса Максим Галкин жил в Москве, так как отца перевели на руководящую должность в Министерство обороны. По воспоминаниям старшего брата маленький Максим был тихим и скромным ребенком, старавшимся ко всему подходить рационально. Сам он, по его словам, был более бойким и хулиганистым.

Дмитрий всегда считал своим долгом во всем поддерживать младшего брата. И сегодня, добившись успеха, оба брата очень тесно общаются друг с другом.

Максим Галкин еще в детском саду активно участвовал в разных постановках, играя разные роли от цыпленка до Остапа Бендера. В 6 классе в московской школе он организовал сам кукольное представление, в котором сам озвучивал всех героев разными голосами. У него хорошо получались пародии, он удачно подражал Геннадию Хазанову, но стать актером в то время не хотел.

В школе он увлекался зоологией и географией. Но после того как на уроке он познакомился с пищеварительной системой животных на макете, быстро охладел к зоологии. Также ему нравилось сочинять сказки. В детстве он пытался написать свой собственный роман.

После школы Максим Галкин поступил на лингвистический факультет РГТУ. В 1988 году он его закончил и поступил в аспирантуру. Написать научное исследование и защитить диссертацию он не успел, так как в это время в его жизни снова появилась сцена, и первое детское увлечение пересилило все остальное.

Творческая карьера

У Максима Галкина в его творческой биографии успех начался сразу. Несмотря на свой молодой возраст, он успешно дебютировал со своими пародиями в студенческом театре МГУ, где начал выступать с 1994 года. Молодое дарование заметили и пригласили в программу Театра Эстрады «Дебюты, дебюты, дебюты».

После этого Максим отправился на гастроли вместе со знаменитым Михаилом Задорновым.

В 2001 году молодому артисту присуждают премии «Триумф» и «Золотой Остап». Артист пробует себя в новом музыкальном жанре, исполнив успешно в дуэте с Аллой Пугачевой песню «Будь или не будь». Он начинает сниматься в телевизионных проектах. Его приглашают в качестве телеведущего в разные программы:

«Танцы со звездами»;

«10 миллионов»;

«Один в один»;

«Лучше всех»»;

«Точь-в-точь»;

«Звезды под гипнозом»

Он создает свою авторскую программу «Максим Максим», в которых ведет диалог о кино и публичных персонах шоу-бизнеса. Большой популярностью пользуется проект с его участием «Лучше всех», в котором дети разного возраста и разных национальностей демонстрируют свои достижения в той или иной области.

Галкин много гастролирует, давая сольные концерты, на которые билеты раскупаются практически молниеносно.

Рост, вес, возраст

Никто и не подозревает, что артисту уже 42 года. Максим Галкин выглядит молодым и счастливым.

При росте 180 см он весит 75 кг. Артист говорит, что не регулярно посещает спортивный зал, да и на тренажеры у него нет времени. Весь свой досуг Максим посвящает детям.

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Личная жизнь и семья

Всех поклонников Максима Галкина интересует его личная жизнь. Во многом по той причине, что он женился на самой известной певице советской и российской эстрады – Алле Пугачевой, несмотря на разницу в возрасте, почти что в 30 лет.

О своей личной жизни до брака с Примадонной Галкин рассказывает шутливо. Он говорит, что школьных романов у него было немного, и все они не шли дальше переписки.

С Аллой артист познакомился в 2001 году, когда она была замужем за Филиппом Киркоровым. Знакомство произошло на знаменитом фестивале «Славянский базар». После этого они еще раз встретились на дне рождения общего знакомого, на котором Галкин впервые потанцевал с Аллой. После он позвонил ей и пригласил ее на встречу.

Когда Алла развелась с Филиппом, они стали жить вместе. Галкин говорит, что он 10 лет добивался руки и сердца певицы, желая официально оформить их отношения. Они тайно расписались в декабре 2011 года, пригласив на свадебное торжество в ресторан итальянской кухни «Оливетта» – только близких.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Сегодня у Максима Галкина в личной жизни самое главное – это его с Аллой дети, очаровательные близнецы Лиза и Гарри, которые носят его фамилию.

Галкин стал одним из первых в звездной тусовке, кто создал звездную семью, ориентированную на рождение детей. У знаменитой пары малыши родились от суррогатной матери и очень сильно походят на своих родителей.

Семья Галкина живет в его особняке, который он сам построил в элитном поселке Грязи в Подмосковье. Фото и видео детей артист регулярно выкладывает на своей странице в Инстаграм.

Их браку неоднократно предрекали скорое завершение, но наперекор всем злым языкам эти два человека остаются нежно привязанными друг к другу уже более 10 лет. Смешливый и обаятельный молодой артист оказался не только очень умным и рационально мыслящим человеком. Он единственный из всех мужей Аллы Пугачевой, который смог ей подарить то, о чем мечтает каждая женщина – настоящее семейное счастье.

Похоже, несмотря на большой возрастной разрыв, именно Максим Александрович является главным в их семье. Он берет на себя всю мужскую работу по дому, активно участвует в воспитании детей, оберегает Аллу от жизненных невзгод и неприятностей.

Интересные факты из жизни

У 42-летнего Максима Галкина, согласно данным «Форбс», Годовой доход составлял на 2017 год 4.8 млн. долларов. В списке самых богатых людей России Максим Галкин находится на 18 месте. Свои официальные доходы он получает от концертной и творческой деятельности.

Роман с Аллой Пугачевой – первое серьезное отношение с женщиной, которое закончилось браком. Все свое свободное время он посвящает своим детям, знакомя своих поклонников с их творчеством. Максим не только выкладывает фото и видео своих малышей, но и выводит их в свет.

Последние новости 2019 года

Центральные новости, сообщавшие о 70-летнем юбилее Аллы Борисовны Пугачевой, дополнили милые видео, которые разместил Максим Галкин про своих детей. Всем пользователям российского интернета понравился «Танец бабочек», который станцевала маленькая Лиза для мамы в день ее рождения, и видео, на котором малыши смотрят юбилейный концерт своей звездной мамы.

На канале НТВ недавно были показаны документальные фильмы, посвященные истории взаимоотношений Максима и Аллы. Фильмы «Алла+Максим», «Исповедь любви», «Алла и Максим. Всё продолжается!» понравились российскому телезрителю.

В них два известных в России человека рассказывают просто и искренне о своих отношениях. Зритель видит, что их брак действительно основан на искренней привязанности друг к другу. Им хватает ума, выдержки и самообладания, чтобы не обращать внимания на те сплетни, которые всегда роятся вокруг их семьи. Безусловно, главным смыслом жизни знаменитостей являются их милые малыши – Лиза и Гарри.

Максим Галкин имеет богатую биографию и личную жизнь, за которой интересно наблюдать каждому его фанату.