Биография Сергея Доренко

Сергей Доренко – известный журналист и блоггер, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», «телекиллер», переводчик с испанского и португальского языков. Яркая биография деятеля искусства привлекает внимание десятков СМИ.

Ранние годы

Сергей родился в Керчи. Он появился на свет 18 октября 1959 года. Отец Сергея – военный летчик, а мать работала библиотекарем. У Доренко румынские, украинские и венгерские корни. Из-за работы отца в детстве Сергею приходилось очень часто менять школы. На некоторое время ребенок даже остался с бабушкой, поскольку родители поняли, что постоянные смены места жительства плохо влияют на его жизнь и успеваемость.

Последняя школа, из которой Сережа в итоге выпустился перед поступлением в университет, имела физико-математическое направление. Будущий журналист тогда еще не думал ни о филологии, ни о работе на радио или телевидении. Его интересовало финансовое направление.

На вступительных экзаменах в финансовый институт Сергей провалился. В итоге он поступил в Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. В учебном заведении Доренко получил сразу несколько спецификаций. После окончания ВУЗа он мог работать преподавателем русского языка, переводчиком с испанского и португальского.

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Уже в студенчестве начал подрабатывать переводами, поскольку был способным учеником и быстро освоил языки. После выпуска 2 года проработал в Анголе, занимая должность экономического советника и переводчика.

Карьеру в самом начале пришлось прервать, чтобы с 1984 по 1985 пройти срочную службу. Срок сильно сократили, отпустив Доренко уже через полгода, поскольку в анамнезе деятеля дважды была малярия. Она существенно подкосила здоровье, и повышенные нагрузки на обучающем полигоне могли иметь плачевные последствия. После возвращения из армии известность Доренко начинает резко расти: он идет на телевидение и радио.

Карьера и достижения

Карьера на телевидении началась в 1985 году. В то же время Доренко начинает вести радиопередачи. До 1991 года занимал должность редактора отдела внешних отношений Центрального телевидения. Затем обозревал политические события на канале ВГТРК, являлся ведущим передачи «Вести». Также работал на РТР, ОРТ, НТВ.

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В 1998 дослужился до заместителя гендиректора ОРТ, также занимал должность главного продюсера. С 1999 по 2000 выходила «Авторская программа Сергея Доренко». Однако в 2001 после ряда заявлений в адрес В. Путина в результате трагедии на «Курске» и других ошибок был отстранен от должностей на ОРТ, а затем покинул канал. С 2004 по 2008 выступал на «Эхо Москвы», откуда ушел в связи с предложенной ему должностью на станции РСН. Тогда же занимался программой «Подъем!».

В 2014 году деятель основал собственную радиостанцию «Говорит Москва». До своей гибели он занимал должность главного редактора.

Личная жизнь

В биографии Сергея Доренко есть и семья, жена и дети. Первая жена, Марина Федоренкова, вступила с ним в брак еще до окончания ВУЗа, в 1980 году. В 1984, незадолго до отправки Сергея в армию, у него и Марины родилась первая дочь Екатерина. Через год на свет появилась Ксения. Последний ребенок в данном браке, сын Прохор, родился значительно позже, в 1999 году.

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Семейная жизнь пары казалась достаточно благополучной, однако в 2009 году журналист ушел из семьи. У него начался роман с журналисткой Юлией Селявиной. Пара познакомилась на радиостанции «РСН», где они вместе вели утреннюю передачу. Юлия родилась в Омской области, в с. Седельниково.

Официальный развод с первой женой был оформлен лишь в 2013 году. Вскоре после этого Доренко заключил второй брак с Юлией. Еще до женитьбы родились две дочери: Варя – в 2010, Вера – в 2011.

Известно, что журналист любил путешествовать с близкими. Семья, жена и дети значили в биографии Сергея Доренко многое.

Обстоятельства смерти

Известный журналист погиб 9 мая 2019 года. Деятель направлялся на своем мотоцикле к Таганской площади. Во время езды Сергей почувствовал недомогания в области сердца, потерял контроль над транспортным средством, а затем и сознание. Мотоцикл выехал на встречную полосу.

Однако причиной гибели стало не ДТП. Журналист скончался в московском отделении реанимации, не приходя в себя, из-за сердечной недостаточности.

Интересные факты

Сергей был очень разносторонний человеком. Он увлекался не только журналистской деятельностью, но и различными хобби. В его биографии имеется множество фактов, достойных внимания:

Увлекался китайскими религиозными течениями. Особенно Сергея привлекал даосизм. В 2001 году был осужден условно на 4 года. Причина судебных разбирательств – наезд на офицера ВМФ РФ Валерия Никитина. По словам Доренко, Никитин и его спутники били по транспортному средству ногой, в результате чего журналист и наехал на Никитина. Следствие начали по статье о хулиганстве с оружием, а сначала даже пытались начать делопроизводство по статье «покушение на убийство». Доренко спас Игорь Сечин, чьи связи помогли заменить реальный срок на условный. С 2003 по 2012 год был членом партии КПРФ. Во время ухода в 2012 году заявил, что КПРФ совершенно бесполезна для России. Был включен в санкционный список Украины, поскольку высказывался против Майдана и за сепарацию территории государства. Практически не смотрел телевидение в последние годы, считал, что эта сфера уже умирает. Вел авторский блог на Youtube.

Цитаты из интервью

Смелые цитаты деятеля стали предметом обсуждения во многих СМИ.