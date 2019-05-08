Биография Леонида Якубовича

На протяжении последних нескольких лет в интернете регулярно публикуют непроверенные слухи об известном телеведущем Якубовиче Леониде Аркадьевиче, его жене и дочери. В таких новостях обычно размещают фото и очень мало пишут о настоящих фактах биографии телевизионного деятеля.

Биография

Якубович Леонид Аркадьевич, известный ведущий программы «Поле чудес», состоит в браке с третьей женой Мариной. У него есть сын Артем от второго брака и дочь Варвара, родившаяся у него с третьей женой.

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На фото артист, сценарист и телеведущий в течение длительного времени выглядит одинаково. Многие не знают его полную биографию и всегда интересуются, сколько лет Леониду Аркадьевичу, который, по мнению его поклонников, просто не имеет возраста.

Будущий народный артист РФ родился в Москве 31 июля 1945 года в семье инженера и врача-гинеколога. Его родители с детства воспитывали в нем самостоятельность, мальчик любил учиться, увлекался театром и хотел быть артистом. Но прежде чем это случилось, Леонид Аркадьевич сменил немало совсем не актерских профессий. В 8 классе его исключают из школы, и молодому человеку приходится с 15 лет совмещать учебу в вечерней школе с работой на заводе им Туполева на должности электромеханика.

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Получив диплом о среднем образовании, Якубович подает документы в три театральных ВУЗа сразу, однако его отец настоял на том, чтобы сын получил техническую профессию, после чего может строить свою профессиональную и личную жизнь так, как считает это нужным.

Леонид поступил в институт электронного машиностроения и одновременно с этим занимался в студенческом театре и в КВН. Якубович так увлекся этим клубным движением советской молодежи, что перешел в МИСИ из-за того, чтобы играть в студенческой команде этого института. КВН способствовал творческой карьере Якубовича и даже помогал ему создавать семью.

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Его вторая жена Галина, мать его старшего сына Артема, познакомилась с ним в студенческих постановках КВНов. Девушка пела в студенческом ансамбле «Горожане».

После окончания МИСИ Леонид Аркадьевич идет работать по специальности на завод им. Лихачева инженером, параллельно с этим он занимается литературной деятельностью.

Якубович, писавший сценарии для КВНщиков, начинает писать тексты для юмористов:

Владимира Винокура;

Евгения Петросяна;

Вячеслава Войнаровского.

Леонид Аркадьевич написал несколько пьес, имевших успех в театре. С 80-х годов прошлого века Якубович снимается в кино и пишет сценарии для комедийных фильмов, становится сценаристом известных советских программ «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!».

С 1991 года начинается его телевизионная карьера. Он становится бессменным ведущим познавательного шоу «Поле чудес». С 2000 года Якубович возвращается в КВН в качестве члена жюри.

Параллельно с работой в «Поле чудес» Якубович вел и другие телепроекты:

«Колесо истории»;

«Звезда на «Звезде»;

«Анализы недели»;

«Угадайка»;

«Последние 24 часа».

Но именно «Поле чудес», которое руководство «Первого Канала» создавало на основе американского телешоу «Колесо фортуны», благодаря Леониду Якубовичу приобрело собственное лицо и стало по-настоящему народной программой. Не многие сейчас даже могут вспомнить, сколько лет она идет уже каждую неделю по пятницам на «Первом», но все знают ее как программу Якубовича.

Семья

Леонид Аркадьевич был три раза женат. У него есть дети от второго и третьего брака. Первый брак Якубовича был непродолжительный. Он быстро распался. Второй раз телеведущий женился в 1970 году на Галине Антоновой. В 1973 году у пары родился сын Артем. В 1991 году супруги развелись.

В 1995 году Якубович женится на Марине Видовой – своей коллеге по телевизионной работе, которая работала в рекламном отделе телекомпании «ВИД».

Жена и дети

В третьем браке у Якубовича родилась в 1998 году дочь Варвара. Перед этим Леонид Аркадьевич в 1996 году стал дедом – его старший сын Артем подарил ему внучку Софию. Хотя со второй своей женой Якубович не общается, но в воспитании сына Леонид Аркадьевич принимал участие.

Для Артема уход отца из семьи стал тяжелым событием, так как он был сильно к нему привязан. Они сумели сохранить отношения и сейчас работают в одной телевизионной компании «ВИД».

Якубович Леонид Аркадьевич говорит, что из-за большой загруженности редко видит жену и дочь, которые живут в загородном доме. Чаще их вместе можно увидеть на фото. Его профессиональная биография сегодня не менее насыщена, чем в молодые годы, поэтому времени для семьи остается не много. При этом Якубович всегда находится в курсе дел своих детей. Его сын работает в телекомпании «ВИД» в информационном отделе.

Последние новости 2019 года

Недавно Леонид Аркадьевич сильно похудел, в результате чего стали появляться слухи о его болезни. В программе Юрия Николаева «Честное слово» Якубович сам рассказал о себе все последние новости 2019 года.

Он сказал, что ему пришлось сильно похудеть, так как он весил 101 кг. Избыточный вес очень плохо сказывался на здоровье.

Также Якубович объяснил, почему редко видится со своей семьей. Являясь директором компании «ВИД», создавшей телевизионный продукт «Поле чудес», он активно снимается в свои 73 года. Занимается большим теннисом, автомобильным сафари, кулинарией, посещает светские и телевизионные мероприятия.

Интересные факты из жизни

Сам Якубович не смотрит свою программу «Поле чудес», так как боится повториться в мимике и стать однотипным. Он говорит, что не считает себя профессиональным артистом, поэтому использует не типичные методики вхождения в образ.

После ДТП со смертельным исходом в 2001 году, когда под его колесами погиб человек, Леонид Аркадьевич несколько месяцев не мог водить автомобиль. В ходе разбирательств виноватым был признан пешеход, который в пьяном виде кинулся под колеса машины Якубовича, однако телеведущий был подавлен случившимся.

В 2001 году Якубович в возрасте 56 лет поступил в авиационно-техническое училище Калуги, чтобы получить лицензию пилота легкомоторного самолета и сам стал подниматься в небо.

Леонид Аркадьевич любит играть в преферанс и коллекционирует справочники.

Цитаты из интервью

Леонид Якубович с юмором комментирует слухи о своей смертельной болезни, заявляя, «что когда он умрет на самом деле, никто даже не обратит на это внимание».

Вот некоторые его цитаты: