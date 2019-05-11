Какого числа убывающая луна в июне 2019 году

Вопрос о том, когда, с какого числа и по какое в июне 2019 года луна будет убывающей, остается актуальным. В этот период наблюдается спад физической активности, поэтому стоит заранее узнать о неблагоприятных днях.

Убывающая луна в июне 2019 года

Астрологи утверждают, что убывающая луна не опасна для человека. Достаточно соблюдать осторожность, и подготовиться к неблагоприятным дням. В июне 2019 года луна начнет убывать 1 и 2 числа, затем ее спад наблюдается с 18 по 30 число.

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Рекомендации астрологов

Узнать советы специалистов можно из таблицы. Здесь указаны даты, когда луна будет убывающей, и некоторые рекомендации.

Дата Рекомендации астрологов 01.06 Хорошее время, чтобы наметить планы. Обязательно стоит помочь нуждающимся людям, и избавиться от негативной энергетики. Не нужно следовать своим желаниям. Лучше всего провести время в спокойной обстановке. 02.06 Если есть идеи по открытию бизнеса, стоит ими воспользоваться. Успех в любых начинаниях гарантирован. Также день подходит для регистрации брака, посещения салона красоты, изменения внешности. 18.06 18 июня 2019 года луна будет вновь убывающей. В этот день судебные дела проходят успешно. А если перед собой поставить цель, то получится достичь невероятных высот. 19.06 Особое внимание следует уделить здоровью. Усталость и упадок сил не дадут работать в полную силу. Да и не нужно этого делать. Лучше всего посетить спа-салон, и немного отдохнуть. Еще будет много времени, чтобы получить желаемое. 20.06 Спокойный день, без конфликтов и ссор. Можно провести время с семьей, друзьями. 21.06 Не стоит принимать судьбоносных решений, назначать деловые встречи и подписывать контракты. Ничего хорошего из этого не выйдет. 22.06 Будет казаться, что удача отвернулась, но это совершенно не так. Просто неподходящий момент для любых начинаний. Особое внимание стоит уделить друзьям, возможно они нуждаются в поддержке. 23.06 Если интересует вопрос, что принесет 23 июня, нужно заглянуть в таблицу. В это время ухудшится самочувствие, возможна депрессия и упадок сил. Все дела стоит отложить, необходимо заняться своим здоровьем. 24.06 Удачное время для размышлений. Почему бы немного не помечтать, и не поставить перед собой цели. Уже в скором времени удастся воплотить все идеи в жизнь. 25.06 Пришло время заняться разработкой планов. Они помогут получить желаемое и добиться поставленных целей. 26.06 Не стоит останавливаться на достигнутом. Если хочется большего, стоит идти вперед. Почему бы немного не поэкспериментировать, и не поработать на себя. Собственное дело принесет хорошую прибыль. 27.06 В июне 2019 года продолжаются дни убывающей луны. В этот период можно записаться в тренажерный зал, заняться спортом или просто сходить на стадион. Активный образ жизни поможет поднять настроение. 28.06 Подходящее время для раздумий. Не стоит принимать важных решений и назначать деловых встреч. Имеется вероятность потерять огромные суммы. 29.06 День наполнен неожиданными поступками. Близкие люди будут вести себя странно. Главное, вовремя отказать в просьбе. В противном случае в жизни возникнут серьезные неприятности. 30.06 Если давно хотелось перемен, то сегодня можно решиться на смелые поступки. Любые дела пройдут успешно. Почему бы не сменить работу, место жительства или не отправиться в отпуск. Даже незначительные перемены пойдут на пользу.

В таблице удастся найти рекомендации астрологов на каждый день. Это поможет распланировать дела, и получить от своей деятельности положительный результат.

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Воздействие убывающей луны

Специалисты давно доказали, что убывающая луна оказывает на человека негативное воздействие. После яркого всплеска эмоций наступает затишье. Чувства притупляются, а человек пребывает в плохом настроении.

Что происходит во время убывающей луны:

наблюдается депрессия, упадок сил;

случаются нервные срывы;

повышается травмоопасность;

начатые дела продвигаются медленно;

возможны потери финансов.

Чтобы защитить себя от негативного воздействия луны, необходимо заранее узнать, какой она будет в июне 2019 года: растущей или убывающей. После чего можно планировать свои дела, и добиваться поставленных целей.

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Что можно делать

В период, когда ночное светило убывает, нужно избавляться от негатива, прощать обиды, решать все вопросы мирным путем.

Чем же заняться:

Навести порядок в доме. Без сожаления необходимо выбрасывать хлам и ненужные вещи. Кроме того, следует помыть окна, постирать шторы. Разобрать письма, фотографии. Узнав о том, когда в июне 2019 года луна будет убывающей, можно планировать дела. Почему бы не сложить снимки в альбом. Кроме того, нужно посмотреть фотографии, и убрать те, на которых присутствуют умершие люди. Такие вещи притягивают негатив. Перейти на правильное питание. Если давно хотелось заняться собой, то наступило подходящее время. Хороший период, чтобы сесть на диету, отказаться от жирной и сладкой пищи. Здоровое питание поможет избавиться от многих проблем. Вернуть долги. Это позволит привлечь к себе денежную энергетику. В скором времени удастся разбогатеть. Заняться комнатными цветами. Прежде чем ухаживать за растениями, необходимо узнать, с какого числа в июне 2019 года будет убывающая луна. Цветы играют важную роль в доме. Они негативную энергию перезабывают в позитивную. Поэтому в это время стоит уделить особое внимание комнатным растениям. Их нужно подрезать, подкормить, пересадить в другие горшки. Забыть плохое. В жизни каждого человека случаются плохие события. Нужно отпустить обиды, и начать все с чистого листа. В этом поможет убывающая луна, в июне 2019 года она будет в начале и в конце месяца. Чтобы изменить жизнь, стоит посетить парикмахера. Чем сильнее обиды, тем короче нужно сделать стрижку. Это позволит избавиться от негатива. Проводить обряды. Если человек занимается магией, то в это время можно проводить ритуалы.

Убывающая луна заберет все ненужное и устаревшее. Чтобы впустить в жизнь положительную энергетику, необходимо заранее узнать, когда ночное светило начнет убывать.

Чего нельзя делать

Когда в июне 2019 года будет убывающая луна - готовы ответить астрологи. Этот период является неоднозначным, и может оказать на человека, как положительное, так и отрицательное воздействие.

Чего же не стоит делать в этот момент:

назначать деловые встречи;

вести переговоры;

осуществлять операции с деньгами;

посещать медицинские учреждения;

искать новую работу;

производить кардинальные перемены в жизни;

менять имидж.

Узнав о том, когда в июне 2019 года луна будет убывающей, можно строить планы. В этот период придется отказаться от выполнения важных задач. Лучше всего немного расслабиться, навести порядок в доме, и отдохнуть. Чтобы получить от периода только пользу, стоит прислушаться к рекомендациям астролога. Они собраны в лунном календаре.

Во время убывающей луны в мире происходят странные вещи. Метеозависимые люди чувствуют дискомфорт, возможна депрессия и упадок сил. Чтобы снизить негативное воздействие ночного светила, необходимо заранее подготовиться. В это время следует соблюдать осторожность, и внимательно относиться к своему здоровью.