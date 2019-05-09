Биография и личная жизнь президента Эстонии - Керсти Кальюла

Керсти Кальюлайд в настоящее время является лидером и главой государства Эстония. Биография президента Эстонии Керсти Кальюлайд насыщена разнообразными событиями, подробности о которых желает знать практически каждый новостной канал.

Начало жизни будущего президента

Биография президента Эстонии Керсти Кальюлайд начинается с города под названием Тарту, но большую часть своей жизни она провела в окрестностях Таллина. Родители президента Эстонии Керсти Кальюлайд в биографии женщины обозначены как несостоятельные и довольно простые люди, которые время от времени едва сводили концы с концами, поскольку нередко бывало так, что в семье не хватало денег.

Интересно! Меган Маркл родила сына

Судя по фото президента Эстонии Керсти Кальюлайд в раннем возрасте, это заметно невооруженным взглядом. В ее биографии отмечен и тот факт, что у ее родителей не было денег даже на самый простенький телевизор. По этой причине девочка иногда подрабатывала после школы, чтобы родителям было хоть немного легче.

Поведение Керсти в школе нельзя назвать положительным, поэтому ее мать нередко вызывали к директору. Однако под конец обучения девушка взялась за себя и, благодаря упорству, она смогла окончить школу с серебряной медалью. Керсти хотела целиком и полностью посвятить себя науке, но средства не позволяли этого сделать, поэтому она была вынуждена пойти в торговлю.

Должности Керсти сменялись довольно быстро в следующем порядке:

сначала она стала секретарем в одной из торговых фирм и занималась исключительно документацией;

позже она смогла вырасти до менеджера по продажам, и эта должность давалась ей довольно успешно;

после этого Керсти сменила фирму, но продолжала оставаться в сфере торговли на руководящих должностях.

Один из начальников вспоминал о том, как Керсти могла легко найти общий язык почти с любым человеком. Ее отличительными качествами всегда являлись пунктуальность и способность находить неординарные решения и выходы из различных ситуаций.

Биография будущего президента Керсти Кальюлайд с течением времени стала уходить в политическую сферу, однако до этого она пережила несколько неприятных инцидентов. Один из них заключался в том, что полиция оштрафовала Керсти за езду на легковом транспорте в нетрезвом состоянии.

Интересно! Жена Владимира Зеленского

Политическая арена Керсти Кальюлайд

В конце 90-х годов в биографии Керсти появился видный политический деятель по имени Мати Маазикас. Благодаря этому знакомству девушка начала интересоваться политикой, а спустя некоторое время этот целеустремленный мужчина, который стоял во главе одной из партий, вырвался вперед и одержал победу. Его партия смогла стать центральной на эстонской политической арене.

Позднее именно он предложил кандидатуру Керсти на пост советника премьер-министра.

Тогда взоры жителей Эстонии обратились на нее. Нередко в социальных сетях и СМИ пестрели едкие заметки по поводу внешнего вида женщины. Многие говорили о том, что ее одежда выглядит так, будто она порылась в шкафу и достала тряпки десятилетней давности, а некоторые отмечали, что хотели бы видеть фото в купальнике президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Относительно фото в купальнике следует заметить, что Керсти никогда не демонстрировала себя в общественном доступе в таком виде.

Последующие 12 лет своей жизни Керсти посвятила работе на политической арене. Она была представителем в Счетной палате, а также вела активную работу в выбранной ею сфере. Дело приближалось к 2016 году, в котором случилось легендарное событие – депутаты эстонского совета пришли к выводу, что хотят видеть Керсти на посту президента их страны.

Личная жизнь Керсти Кальюлайд

Керсти в настоящее время находится второй раз в браке. Многие жители Эстонии, которым не безразлична эта часть личной жизни президента, отмечают, что ее муж смотрится рядом с Керсти весьма величаво, поскольку его рост гораздо больше, чем у супруги.

Первым же мужем президента Эстонии был с виду достаточно простой парень по имени Тальвик. Однако с течением времени этот юноша внес вклад в развитие связи и Интернета в Эстонии. Позднее Тальвик пошел еще дальше и наряду с личной жизнью решил преуспеть в радиоразведке, однако этот проект позднее дал понять, что Тальвику большого будущего в этой сфере не светит.

Интересно! Биография Леонида Якубовича

Из-за начала активной политической деятельности Керсти была вынуждена расстаться с Тальвиком. Однако позднее она говорила, что нисколько не жалеет и не видит ничего предосудительного в том, что ее личная жизнь такая разнообразная.

За время отношений с первым супругом, Керсти родила от него двух детей, с которыми нередко приходилось сидеть ее матери, пока супруги занимались интенсивным зарабатыванием денег. С нынешним супругом у нее детей нет, но Керсти утверждает, что все еще впереди, и она абсолютно счастлива.

Недавно пролетела новость о том, что по сети распространилась фото в купальнике президента Эстонии, а позднее оно было удалено. Однако сама Керсти отвергает подобные нападки со стороны прессы и утверждает, что она свои личные фото, да еще и в купальнике никогда бы себе не позволила выкладывать в сеть. Тем не менее, свету была продемонстрирована провокационная картина с изображением Керсти в обнаженном виде и с татуировками по всему телу.

Кроме того у президента Эстонии полно других увлечений, которыми она успевает заниматься между политическими делами. Керсти увлекается орнитологией и футурологией, и говорит, что это помогает ей отвлечься и решать проблемы «на свежую голову».