Биография и личная жизнь президента Эстонии - Керсти Кальюла
Керсти Кальюлайд в настоящее время является лидером и главой государства Эстония. Биография президента Эстонии Керсти Кальюлайд насыщена разнообразными событиями, подробности о которых желает знать практически каждый новостной канал.
Начало жизни будущего президента
Биография президента Эстонии Керсти Кальюлайд начинается с города под названием Тарту, но большую часть своей жизни она провела в окрестностях Таллина. Родители президента Эстонии Керсти Кальюлайд в биографии женщины обозначены как несостоятельные и довольно простые люди, которые время от времени едва сводили концы с концами, поскольку нередко бывало так, что в семье не хватало денег.
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Судя по фото президента Эстонии Керсти Кальюлайд в раннем возрасте, это заметно невооруженным взглядом. В ее биографии отмечен и тот факт, что у ее родителей не было денег даже на самый простенький телевизор. По этой причине девочка иногда подрабатывала после школы, чтобы родителям было хоть немного легче.
Поведение Керсти в школе нельзя назвать положительным, поэтому ее мать нередко вызывали к директору. Однако под конец обучения девушка взялась за себя и, благодаря упорству, она смогла окончить школу с серебряной медалью. Керсти хотела целиком и полностью посвятить себя науке, но средства не позволяли этого сделать, поэтому она была вынуждена пойти в торговлю.
Должности Керсти сменялись довольно быстро в следующем порядке:
- сначала она стала секретарем в одной из торговых фирм и занималась исключительно документацией;
- позже она смогла вырасти до менеджера по продажам, и эта должность давалась ей довольно успешно;
- после этого Керсти сменила фирму, но продолжала оставаться в сфере торговли на руководящих должностях.
Один из начальников вспоминал о том, как Керсти могла легко найти общий язык почти с любым человеком. Ее отличительными качествами всегда являлись пунктуальность и способность находить неординарные решения и выходы из различных ситуаций.
Биография будущего президента Керсти Кальюлайд с течением времени стала уходить в политическую сферу, однако до этого она пережила несколько неприятных инцидентов. Один из них заключался в том, что полиция оштрафовала Керсти за езду на легковом транспорте в нетрезвом состоянии.
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Политическая арена Керсти Кальюлайд
В конце 90-х годов в биографии Керсти появился видный политический деятель по имени Мати Маазикас. Благодаря этому знакомству девушка начала интересоваться политикой, а спустя некоторое время этот целеустремленный мужчина, который стоял во главе одной из партий, вырвался вперед и одержал победу. Его партия смогла стать центральной на эстонской политической арене.
Позднее именно он предложил кандидатуру Керсти на пост советника премьер-министра.
Тогда взоры жителей Эстонии обратились на нее. Нередко в социальных сетях и СМИ пестрели едкие заметки по поводу внешнего вида женщины. Многие говорили о том, что ее одежда выглядит так, будто она порылась в шкафу и достала тряпки десятилетней давности, а некоторые отмечали, что хотели бы видеть фото в купальнике президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Относительно фото в купальнике следует заметить, что Керсти никогда не демонстрировала себя в общественном доступе в таком виде.
Последующие 12 лет своей жизни Керсти посвятила работе на политической арене. Она была представителем в Счетной палате, а также вела активную работу в выбранной ею сфере. Дело приближалось к 2016 году, в котором случилось легендарное событие – депутаты эстонского совета пришли к выводу, что хотят видеть Керсти на посту президента их страны.
Личная жизнь Керсти Кальюлайд
Керсти в настоящее время находится второй раз в браке. Многие жители Эстонии, которым не безразлична эта часть личной жизни президента, отмечают, что ее муж смотрится рядом с Керсти весьма величаво, поскольку его рост гораздо больше, чем у супруги.
Первым же мужем президента Эстонии был с виду достаточно простой парень по имени Тальвик. Однако с течением времени этот юноша внес вклад в развитие связи и Интернета в Эстонии. Позднее Тальвик пошел еще дальше и наряду с личной жизнью решил преуспеть в радиоразведке, однако этот проект позднее дал понять, что Тальвику большого будущего в этой сфере не светит.
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Из-за начала активной политической деятельности Керсти была вынуждена расстаться с Тальвиком. Однако позднее она говорила, что нисколько не жалеет и не видит ничего предосудительного в том, что ее личная жизнь такая разнообразная.
За время отношений с первым супругом, Керсти родила от него двух детей, с которыми нередко приходилось сидеть ее матери, пока супруги занимались интенсивным зарабатыванием денег. С нынешним супругом у нее детей нет, но Керсти утверждает, что все еще впереди, и она абсолютно счастлива.
Недавно пролетела новость о том, что по сети распространилась фото в купальнике президента Эстонии, а позднее оно было удалено. Однако сама Керсти отвергает подобные нападки со стороны прессы и утверждает, что она свои личные фото, да еще и в купальнике никогда бы себе не позволила выкладывать в сеть. Тем не менее, свету была продемонстрирована провокационная картина с изображением Керсти в обнаженном виде и с татуировками по всему телу.
Кроме того у президента Эстонии полно других увлечений, которыми она успевает заниматься между политическими делами. Керсти увлекается орнитологией и футурологией, и говорит, что это помогает ей отвлечься и решать проблемы «на свежую голову».
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Как думаете какие отношения будут у России с Эстонией? 3
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Игорь / 09.05.19 10:31А меня больше интересуют политические деятели России. Какое нам дело до эстонских вождей, со своими бы разобраться.
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Вера / 09.05.19 10:30Как-то чересчур быстро она смогла подняться на политическую арену. А вообще насколько она сама достигла того, что сейчас имеет? Мне кажется, это был такой умный политический ход. Надо же иметь человека, которым правительство будет прикрываться. А вообще – женщина как женщина. Биография как биография. Ничего примечательного для себя не выявила.
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Яна / 09.05.19 10:29Какая все-таки у этой женщины насыщенная биография! У нее получилось в такие короткие сроки стать главой государства, и это не может не удивлять. В любом случае я, как человек, который искренне увлечен политикой, буду наблюдать за последующим развитием событий.