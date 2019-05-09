После победы на выборах, к жене нового украинского президента Владимира Зеленского в разы возросло внимание. Во всех украинских изданиях стало появляться фото жены нового главы Украины и информация о ней. Всем интересно знать подробности жизни улыбчивой и миловидной Елены Кияшко, ставшей первой леди Украины.

Детские годы

Жена Владимира Зеленского – Елена Кияшко, как и ее муж, родилась в Кривом Роге в 1978 году 16 февраля. Пока нигде в публичном пространстве не появляются ее детские фото. Известно, что с будущим мужем они учились в одной школе, но не общались, так как учились в параллельных классах.

Лена была отличницей, у нее неплохие вокальные данные. В 10 классе она подумывала о карьере певицы, но в итоге поступила в местный технологический университет на архитектурный факультет. В 2000 году она заканчивает ВУЗ с красным дипломом, но не идет работать по специальности, так как еще в студенчестве стала одной из участниц команды Зеленского «95 квартал».

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Творческая деятельность в юмористической сфере

Жена Зеленского Владимира оказалась не только прилежной студенткой, обладающей хорошими внешними данными и неплохим вокалом. Свои таланты она с успехом применила в художественном студенческом коллективе, созданном Владимиром для участия в КВН.

Елена принимала участие в написании юмористических текстов и постановке сценок команды КВН Кривого Рога. Именно она стала креативным генератором идей для студии «95 квартал».

Елена писала тексты для артистов студии и в плане юмора не уступала Владимиру Зеленскому.

Когда он организовал свое коммерческое шоу, то она стала одним из главных его создателей, отвечая за литературную часть. Елена Зеленская активно работала в «95 квартале» на протяжении 5-7 лет. Ей пришлось уйти только тогда, когда у нее появились дети.

Однако жена Владимира Зеленского и после этого продолжала помогать мужу. Именно она придумала образ Василия Голобородько, за счет которого украинский комик смог выиграть президентскую компанию. Кроме этого она была автором таких успешных сценариев как:

«Как казаки»;

«Слуга народа»;

«Новогодние сваты» и др.

Сама Елена не очень старается оставаться в тени мужа. Она говорит, шутя, что после окончания ВУЗа смогла спроектировать и построить только один объект – свою семью. Елена работала после контракта с каналом «1+1» в литературном отделе студии «95 квартал».

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Личная жизнь и отношения с Владимиром Зеленским

О своей жене Зеленский Владимир всегда говорит как о самом счастливом и удачном моменте своей биографии. Хотя они учились в одной школе, но в школьные годы не были знакомы. Встреча произошла в студенческий период. Владимир всегда был окружен поклонницами, а Лена была скромной и тихой, не любила публичности.

Когда они впервые познакомились, у Елены уже был парень, с которым она встречалась. Сам Зеленский признается, что очень хотел покорить неприступную девушку. Он предложил своему сопернику дать возможность Елене самой сделать выбор. В результате девушка выбрала Зеленского.

Сегодня Елена признается, что в ее биографии это был самый правильный выбор. Владимир ей понравился своей интеллигентностью, культурностью и веселым нравом. Она признается, что с ним никогда ей не было скучно.

Елене Кияшко пришлось проявить выдержку, на которую способна не каждая девушка. Молодые люди 8 лет поддерживали отношения, не заключая брака. Владимир сознается, что боялся заводить детей, без которых семья не может состояться. У него была чудовищная загруженность, и Елена это понимала.

Свадьбу Зеленские отпраздновали в 2003 году, а в 2005 у них родилась дочка Александра. Владимир души не чаял в своем первом ребенке. Когда она подросла, Елена стала снова сопровождать мужа на гастролях и участвовать в творчестве студии. В 2013 году Елена родила супругу наследника, которого назвали Кириллом. Жена нового Президента Украины – не просто часть его семьи. Она во всем поддерживает мужа и является его другом и партнером по бизнесу.

Елена Зеленская после рождения двоих детей продолжает оставаться привлекательной и элегантной. Она миниатюрная и стройная. Кияшо выбирает стиль smart casual и «приглушенные» цвета в одежде. Она всегда выглядит гармонично и пристойно. Это немаловажный фактор для первой леди государства.

Самым главным достижением Елены Кияшко на сегодняшний день является победа мужа на выборах, которая состоялась благодаря удачно выбранной нестандартной рекламной компании. Она была преподнесена избирателям в формате комедийного сериала, сценарий для которого писала жена Зеленского.

Елена смелый человек. Незадолго до окончания второго тура выборов стало известно, что команда Порошенко внесла ее в списки сайта «Миротворец» как врага украинского государства за общение с жителями Донбасса.