Реновация пятиэтажек в Москве: новости на сегодня

Последние новости на сегодня которые муссируются средствами массовой информации, свидетельствуют о позитивной динамике процесса реновации пятиэтажек в Москве. Этот процесс по-настоящему наберет обороты только в 2019 году.

Приводятся адреса сносимых домов, даются ссылки на выступления ответственных лиц и сообщения о 30 новых многоэтажках, в которые начнется волновое переселение. Реновация пятиэтажек отдельных проектов, отличавшихся небольшой прочностью и сомнительными удобствами – это назревшая необходимость.

В Москве и в других городах стоят дома, рассчитанные на более короткий срок эксплуатации.

Проживание в них предполагалось недолговременное, а цель постройки была – переселение из коммуналок и бараков.

Где намечено проведение

Масштабный проект так или иначе, затронет более миллиона жителей столицы и это программа не на один день, и даже год. Несмотря на заявленные 30 построенных многоэтажек, и 60, которые планируются к постройке, программа будет претворяться в жизнь почти 13 лет. потому Ее действие рассчитано вплоть до 2032 года. Адреса сносимых домов в такой ситуации перечислять затруднительно, но приведенные цифры просто впечатляют.

Новые квартиры планируется предоставить в количестве 450 тыс., а это означает, что снесут почти 5 тыс. старых домов, проживание в которых уже становится кое-где даже опасным.

В основном, реновация пятиэтажек в Москве коснется домов с упрощенной, экономной планировкой. Это дома, которые строились ускоренными темпами в период 60-70-х годов прошлого столетия. В отличие от сталинских, срок их эксплуатации рассчитан, примерно на 50 лет. Экономия средств и быстрые темпы строительства привели к тому, что некоторые здания на сегодняшний день нельзя спасти даже посредством капитального ремонта.

Это печальное положение касается проектов пятиэтажек разных серий (1-515), панельных, блочных и кирпичных, а также некоторых домов с большим или меньшим количеством этажей (2,3,9).

Есть ряд положительных моментов в планируемой глобальной пертурбации, которая коснется москвичей в ВАО. Правительство Москвы планирует сделать Северное Измайлово одним из самых современных административных образований, с развитой инфраструктурой и комфортабельными квартирами.

Не будут обойдены, и жители домов в САО. Положительных моментов в предстоящем переселении жителей столицы сразу несколько, и они коснутся, примерно 8000 сооружений и 500 районов. Это произойдет, если Конституционный суд решит в пользу Указа, подписанного Президентом, в рассмотрении его обжалования.

Согласно президентскому Указу, график сноса и построек новых домов должен был быть утвержден еще в сентябре текущего, 2018 года.

Пока это всего лишь 12 домов, сдаваемых в эксплуатацию в конце 2018, в которые переедут 120 тыс. столичных жителей. Однако даже в первой волне перемещение пройдет в комфортабельные здания с квартирами, с улучшенной планировкой, гораздо более пригодные для нормального проживания.

Если решение КС, при обжаловании будет вынесено в пользу подписанного В. В. Путиным Указа, в 2019 масштабный проект вступит в стадию реализации.

​

Как узнать, кого коснется

Проект реконструкции затрагивает более 5 тысяч строений и это касается, кроме ВАО и САО, и других административных формирований, по разным источникам, 5177 или 5214.

Чтобы узнать, насколько вероятны грядущие перемещения, можно обратиться на:

официальные порталы мэра Москвы или ее правительства;

сайт правительства АО проживания;

информационные центры, в том числе, и Единая справочная служба Москвы;

жилищный фонд города;

получение специального извещения о внесении дома в программу столичной реновации и грядущем сносе.

Например, в Головинском районе это затронет Онежскую, Смольную, Авангардную, Флотскую улицы и Кронштадтский бульвар.

Иноересно: Эдуард Стрельцов: биография и личная жизнь футболиста

Там площадок для реновации будет 7, а в районе Филевский парк к сносу предполагается 35 ветхих зданий. Треволнения и надежды на то, что их здания не подлежат сносу – участь тысяч москвичей, всеми силами пытающихся избежать переезда. Хотя есть и более простые пути – переехать в новую квартиру, (можно докупить дополнительные метры к уже имеющимся), и даже приобрести вторую, в здании улучшенной планировки, со скидкой.

Что ожидает новоселов

Дома, подлежащие сносу, будут демонтированы, независимо от результатов проводимого голосования. Переезд жителям устаревших хрущевок гарантирован в квартиры улучшенной планировки, и в пределах одного квартала. То есть, по факту, люди остаются жить в том же округе, районе и микрорайоне, где проживали раньше.

В домах, которые отстраиваются, предусмотрено увеличение санузлов, кухонь и лоджий. Планирование парковок проводится с учетом количества проживающих людей, а инфраструктура включает все необходимые общественные здания.

​

При этом, количество квадратных метров будет сохранено, а доплата потребуется только в том случае, если человек захочет увеличения ранее имевшейся жилплощади.

Департамент строительства Москвы обещает, что будущие новоселы не испытают никаких неудобств за счет применения метода волнового перемещения. Это значит, что люди будут переезжать в новострой в пределах квартала, после подписания согласия на переезд в определенную квартиру.

Только после переселения всех жильцов будет производиться демонтаж устаревшего здания. На его месте будет возводиться новое строение, для переезда из следующего дома, намеченного к сносу.