Эдуард Стрельцов: биография и личная жизнь футболиста

Эдуард Стрельцов – прославленный российский футболист. Он всегда был в центре внимания благодаря своему таланту, который рано проявился у будущей звезды футбола Советского Союза. Он был горящей звездой сборной СССР и самым примечательным бомбардиром московской команды «Торпедо».

Сейчас именем Стрельцова назван стадион в Москве, ему также посвящена футбольная премия «Стрелец», а его знаменитый пас пяткой пытается повторить каждый любитель национального спорта. Но его карьера, как и вся биография, были похожи на полет кометы, которая пронеслась яркой вспышкой по всей стране и исчезла, оставив после себя друзей, знакомых, жен и детей.

Стремительный полет

Стрельцов стал лучшим бомбардиром чемпионата, когда ему не исполнилось и 17 лет, а в 1955 году он уже оказался в сборной СССР. Спустя 2 года Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании. И несмотря на то что до конца не было понятно за что осужден Стрельцов, независимо от того, что потерпевшая, Марина Лебедева, позднее забрала заявление, спортсмен был взят под стражу и отбыл 7 лет тюремного заключения.

Возможно, ход делу дали покровители ЦСКА и «Динамо», куда Стрельцов не раз отказывался переходить.

Некоторые называют министра культуры Екатерину Фурцеву виновницей этого события. Якобы Стрельцов отказался познакомиться с ее дочкой на приеме в Кремле по случаю победы советских футболистов на Олимпиаде в Австралии, заявив, что у него уже есть невеста. Есть версия, что сам Хрущев не простил Стрельцову оплошности, порочащей образ советского человека. Но была ли личная жизнь «русского Пеле» такой образцово-показательной до этого рокового события?

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Первая любовь и брак

О нем вспоминают, как о юноше с необычайно красивым лицом, высоким лбом, голубыми глазами, белокурыми волосами и крепким телом. Таким впервые увидела футболиста его первая жена Алла Николаевна Стрельцова на танцевальной площадке в Липовом парке в середине 1950-х годов. Обоим было тогда всего по 18 лет.

В одном из интервью она позже вспоминала те романтичные моменты их первого танца в том же сквере.

Она хорошо запомнила каким он был неловким, но осторожным в танце с ней. У него был приятный и завораживающий голос, и Алла сразу же в него влюбилась. Она тогда и не надеялась занять место среди его мимолетных впечатлений, но появилась она в жизни Стрельцова надолго.

После полутора лет идеальных отношений и многочисленных подарков со стороны влюбленного, которыми он старался завалить свою пассию, Эдуард Стрельцов решился сделать предложение. Алла почти сразу согласилась. Свадьба должна была состояться после Олимпиады в Мельбурне, в январе 1957 года.

И все же Алла Николаевна называла его «мой бедный Эдик» не без причины. Свадьба все-таки состоялась, но совсем не так, как того хотела невеста. Им трижды приходилось расставаться, Алле трижды приходилось прощать его слабость до заключения. Первое расставание произошло еще до свадьбы.

После того, как Алла согласилась, пара поехала праздновать помолвку к другу Стрельцова, вратарю Алику Денисенко. Тогда они впервые остались вместе ночевать. «На следующий день Эдик исчез», – вспоминает Алла Николаевна.

Через два месяца он объявился, точнее позвонила его мать. Сам он позвонить не решился, а через мать позвал Аллу на балет. Обиженная невеста не хотела его прощать, но она слишком любила его, и после искреннего любовного письма ее сердце снова растаяло. Но было понятно, что характер у будущей свекрови не из легких.

Многие его знакомые говорят о том, что Эдуард, выросший в бедности в послевоенном Перово, просто не готов был ко всей роскоши, которая свалилась на него в столь молодые годы. И наглядный пример, данный его родителями, не обещал счастливой семейной жизни сыну. Отец ушел от них очень рано, так как мама не смогла смириться с тем, что у него была другая женщина на фронте.

Позже А. Нилину сам Стрельцов-младший признается, что не мог простить мать Софью Фроловну за такую принципиальность. Сама Алла считала, что всему виной и было то, что мальчик рос без отца.

По крайней мере, так она оправдывала его многочисленные вечеринки, периодический дебош, чрезмерное количество выпитого алкоголя. А на поклонниц мужа она пыталась закрывать глаза. Алла сама никогда не участвовала в развлечениях мужа, она была слишком ранима и прямолинейна.

Позже, спустя 5 месяцев после женитьбы, выяснилось, что молодая пара ждет ребенка.

Свекровь, Софья Фроловна, жаловала возлюбленную сына только до того момента, когда состоялась свадьба. Она надеялась, что хоть жена сможет повлиять на привычки сына, изменить его к лучшему, настроить на семью. Но этого не произошло. Поэтому Софья Фроловна вручила Алле 500 рублей «на аборт», как только узнала о беременности, пока Эдуард бездействовал рядом.

Алла ушла от Стрельникова. Но спасли их отношения товарищи Эдуарда, которые на седьмом месяце привели Аллу к нему, а матери сказали, что ее сын погибнет без нормальной семьи. Но Эдуард продолжал гулять на широкую ногу. А после того как ему пришлось улететь в Сочи, Софья Фроловна выставила невестку за дверь с огромным животом. Позже Алла узнала из газет, что Стрельцова обвинили в изнасиловании.

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Они так и не развелись, когда футболист оказался за решеткой. На руках с двухмесячной малышкой Милой, родившейся 29 марта, она ездила к нему в Бутырку, но ее так и не пустили. И Стрельцов боялся ей написать, только однажды попросил друзей сфотографировать для него дочь и жену.

Алла сама подала на развод после невнятного ответного письма Стрельцова. Его согласия не требовалось.

Жизнь после тюрьмы

Людмила Стрельцова увидела впервые своего отца и бабушку в возрасте 5 лет. Но примирения отца с ее матерью и даже матери с бабушкой, так и не последовало.

Однажды после тюрьмы Эдуард встретил свою бывшую жену, когда та с дочкой покупала школьную форму. Тогда они с Аллой снова воскресили ненадолго свои чувства, но позже все-таки расстались навсегда.

Браки Эдуарда Стрельцова:

1958-1960 – первый брак с Аллой Николаевной;

1963-1995 – второй брак с Раисой Михайловной.

В сентябре 1963 года Стрельцов женился на статной девушке Раисе Михайловне, с которой познакомился в феврале того же года. Некоторое время он скрывал ее от матери, ему больше не хотелось ее вмешательств. Первое время им приходилось жить на ее зарплату. Раиса стала для него настоящей опорой. К тому же в семье второй жены его приняли как родного.

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Ни невесту, ни ее родственников не смущала скандальная биография футболиста, они видели в нем искреннего и открытого парня. Сама Раиса называла Эдуарда «своим большим ребенком».

Через год после второй женитьбы у Стрельцовых родился сын Игорь, который пойдет по стопам отца и станет футболистом. Эдуард наконец остепенился и почувствовал себя настоящим семьянином. Они с незаметно растущим сыном любили погонять мяч. Сыну он перед смертью признался в том, что так и не знает, за что осужден был на такой большой срок.

А позже о себе решила напомнить и дочь. Мила всегда напоминала отцу его прошлую жизнь, но он ее любил. Однажды отправил ей малиновое платье, которое она носила постоянно. Он хорошо ладил с детьми от разных браков, для него все шло естественным чередом.

Со второй женой Стрельцов прожил 27 лет. Раиса оберегала его как мать до самой смерти.

Дети Эдуарда Стрельцова:

Стрельцова Людмила Эдуардовна (род. 29 марта 1958 г.) - старшая дочь;

Стрельцов Игорь Эдуардович (род. 1 февраля 1964 г.) - младший сын.

Закат

Время, проведенное в заключении, дало свои негативные отпечатки. Последние дни своей жизни знаменитый футболист провел в онкологическом центре на Каширке. Друзья по «Торпедо» и сборной СССР пришли навестить Эдуарда в его 53-й день рождения, хотя понимали, что он уже почти никого не узнает. Той же ночью его не стало.

Сегодня его жена с внуками и детьми хранит память о биографии своего знаменитого и любимого мужа. А бывшая жена давно простила Эдика.