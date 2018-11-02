Умерла Мила Туманова: причина смерти

Утро 30 октября 2018 года было омрачено печальной новостью: ушла из жизни Мила Туманова. Ей исполнилось 37 лет, Мила была молодой и энергичной женщиной, автором и ведущей женских тренингов, а также лучшей подругой Ольги Орловой.

Причиной смерти Милы Тумановой стал рак груди. Ольга Орлова потеряла еще одну подругу, которую унес из жизни страшный диагноз.

Болезнь

Болезнь у Милы обнаружили во время ее 3-й беременности, тогда был диагностирован рак молочной железы. Заболевание развивалось так активно, что быстро дошло до 4-й стадии, когда рак груди не подлежит лечению даже с операций. Врачи российских клиник не могли помочь Миле.

В прошлом году в Израиле Мила, уже после благополучных третьих родов, прошла через две операции, мужественно перенесла продолжительный период реабилитации.

Кроме того, Мила Туманова, зная о своей неизлечимой болезни, отчаянно боролась за жизнь, искала и испробовала нетрадиционные методы лечения: чистки и диеты, гипноз, лечение травами. Тем не менее, она лечилась у гомеопатов, ей провели курс терапии по новейшей немецкой методике. Болезнь временно отпускала девушку, но потом возвращалась с новыми силами. Когда были обнаружены метастазы в позвоночнике, в печени, Миле провели курс химиотерапии.

Жизнь женщины весела буквально на волоске, но держалась она мужественно, до последних дней надеялась на чудо. Хотела пролечиться у китайского профессора, до конца надеялась на выздоровление.

Последние две недели состояние Милы улучшилось, она сама писала об этом в соцсетях. Но стадия ремиссии была мимолетной, ее состояние опять резко ухудшилось, врачи были бессильны ей помочь. Причина смерти Милы Тумановой была известна врачам заранее: болезнь не оставляла ей шансов на выздоровление.

Ее стремления выздороветь не принесли положительного результата, и в результате причиной смерти Милы Тумановой стал агрессивный рак молочной железы.

28 октября Мила отпраздновала в больнице свои 37 лет. Ее поздравляли в соцсетях друзья и поклонники, желали ей скорейшего выздоровления, жизненных сил в борьбе с болезнью. Она жила полной, насыщенной жизнью. Кроме успешной работы, Мила занималась ростом личности, интересовалась йогой, эзотерикой. Она была счастлива в браке, у нее было 3 детей.

До конца она оставалась позитивно настроенной, несла свой свет другим людям, передавала в соцсетях опыт беременностей и материнства.

Работа и жизнь

Людмила Туманова родилась в Северске Томской области. Училась в Томском университете, затем – в Московской «Синергии». Ее интересы были весьма разнообразными – она изучала модные тенденции, увлекалась даосской практикой, ведическим учением, тантрической медитацией. Мила была уверена, что осуществляет свои мечты, что стала состоявшейся женщиной.

Училась сама и вела за собой многочисленных поклонниц своего разностороннего таланта.

Туманова написала книгу «Женщина начинается с тела», получила отличную оценку литературных критиков. В книге описан ее личный тренерский опыт по семейным отношениям, по восстановлению после болезни. Далее она мечтала написать книгу о своем опыте борьбы с раком, даже дала книге название – «Амазонки». Ее надежды не успели осуществиться: Милу победил рак. У нее остались 3 сына, младшему – 2 года. До последнего момента она не теряла надежды, обращалась с просьбой к поклонникам, чтобы все молились о ее здоровье.

Будучи тяжелобольной, Мила находила в себе мужество вести сообщество в соцсетях «Амазонки против рака», там она описывала свой опыт лечения разными методиками, рекомендовала их другим онкобольным.

С нами остается ее светлый образ. Образ человека, показавшего, как надо бороться за жизнь, как не падать духом, даже когда совсем тяжело. Вся страна скорбит. Вечная память доброму и милому человеку – Миле Тумановой. Пусть земля ей будет пухом.